https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/duma-baskani-volodin-durovun-gozaltisiyla-yaklasan-abd-secimleri-arasindaki-baglantiyi-acikladi-1087308298.html

Duma Başkanı Volodin, Durov'un gözaltısıyla yaklaşan ABD seçimleri arasındaki bağlantıyı açıkladı

Duma Başkanı Volodin, Durov'un gözaltısıyla yaklaşan ABD seçimleri arasındaki bağlantıyı açıkladı

Sputnik Türkiye

Telegram kurucusu Durov'un Fransa'daki gözaltı süreci devam ederken Moskova'dan ünlü Rus iş insanının Paris'te yakalanmasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T10:34+0300

2024-08-27T10:34+0300

2024-08-27T10:34+0300

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pavel durov

rusya parlamentosunun alt kanadı duma’nın başkanı vyaçeslav volodin

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, Telegram kurucusu Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.Telegram'ın ABD'nin hiçbir nüfuza sahip olmadığı en büyük internet platformlarından biri olduğuna ve Washington'un ilgi duyduğu birçok ülkede aktif olduğuna dikkat çeken Volodin, ABD başkanlık seçimi arifesinde Başkan Joe Biden'ın Telegram'ın kontrolünü ele geçirmesinin önem arz ettiğini vurguladı.Çeşitli tehditlerle mücadele kisvesi altında şantaja da başvurarak sosyal ağları denetlemenin, onları tamamen sansürlemenin ve kendine tabi kılmanın Washington için geleneksel siyasi kontrol ve dış etki yöntemleri olduğunun altını çizen Volodin, sözlerini şöyle sürdürdü: Durov'un ise Washington'un tutumu konusunda hiçbir zaman yanılsama içine girmediğini ve ABD'yi 'polis devlet' olarak tanımladığını anımsatan Volodin, Telegram kurucusunun, daha önce FBI ve istihbarat servislerinin kendisine ve şirketine bir hayli fazla 'ilgi' gösterdiklerini ve platformun çalışmasını etkilemek için çalışanlarını yanlarına çekmeyi çalıştıklarını anlattığını anımsattı.Gözaltı süreci ve sonrasıRus ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Durov, Telegram'da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için 24 Ağustos'ta gözaltına alınmıştı. Paris'te havalimanında gözaltına alınan Durov, çok sayıda tartışmaya da yol açmıştı.Paris Savcısı Laure Beccuau, Telegram'ın kurucusu ve sahibi olan Rus asıllı milyarder Pavel Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.Beccuau, Durov’un 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından adı açıklanmayan bir kişiye yönelik başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık, yasa dışı işlemlere izin veren çevrim içi bir platform işletmek ve kara para aklama ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını aktardı.Durov'un çarşamba gününe kadar gözaltında tutulabileceği belirtildi.Telegram, şirketin Avrupa Birliği (AB) yasalarına uyduğunu duyurarak, Durov'a yönelik suçlamaları ‘saçmalık’ şeklinde nitelendirmişti.Durov'un gözaltına alınmasına ilişkin Rusya tarafından birçok tepki açıklaması yapılırken, X'in sahibi Elon Musk da, Durov için X sosyal medya platformundan "serbest bırakılma" çağrısı yapmıştı.Fransız yargı makamları Durov'un gözaltı süresini uzatmıştı. Fransa'da gözaltı süresi en fazla 96 saatle sınırlandırılırken Durov'un, bu sürenin sonunda serbest bırakılmasına ya da tutuklanmasına karar verilebiliyor.Pavel Durov'un, Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığı bulunuyor.

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