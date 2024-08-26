İktidardaki Gürcü Rüyası partisi 26 Ekim seçimlerinde halktan ikna edici bir güvenoyu kazanabilir, çünkü Gürcü muhalefet güçleri, ABD'nin çabalarına rağmen parçalanmış durumda ve oluşturdukları koalisyonlar çok kırılgan. ABD bu durumun iktidar partisini ‘bağımsız bir yol izlemeye ve ulusal çıkarlara aykırı olan Batı’nın taleplerini yerine getirmeyi reddetmeye” iteceğinden korkuyor. Beyaz Saray bu senaryonun kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Amerikalılar, Gürcü Rüyası'nın seçim pozisyonunu mümkün olduğunca zayıflatmak için seçimden önceki kalan haftalarda Gürcü yetkililer üzerindeki baskıyı büyük ölçüde arttırmayı planlıyor.