https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rus-dis-istihbarati-abd-gurcistanda-bir-renkli-devrim-hazirliginda-1087268849.html
Rus Dış İstihbaratı: ABD, Gürcistan’da bir “renkli devrim” hazırlığında
Rus Dış İstihbaratı: ABD, Gürcistan’da bir “renkli devrim” hazırlığında
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi ve bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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2024-08-26T12:50+0300
2024-08-26T12:54+0300
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SVR’in açıklamasında, “Amerikalılar Gürcistan'da bir ‘renkli devrim’ hazırlıyor. Gelen bilgilere göre, Beyaz Saray 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi” ifadesine yer verildi.Bu amaçla Gürcistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarının oylama sürecini yakından takip etmek üzere çok sayıda eleman topladığını belirten SVR, bu kişilerin ‘seçim hilesini’ tespit etmek ve kaydetmekle görevlendirildiğini kaydetti.Muhalefetin, Tiflis’te düzenleyecek protesto gösterisi sırasında, oylamada ‘sahtekarlık yapıldığına dair deliller’ sunmayı ve seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek iktidarın değişmesini talep edeceği anlatılan açıklamada, güvenlik güçlerinin protestoları şiddet yoluyla bastırmaya kışkırtılacağı belirtildi.ABD yönetiminin, Gürcistan iktidarının sivillere yönelik ‘aşırı’ güç kullanmasına ‘acımasız’ siyasi ve ekonomik tepki verme seçenekleri üzerinde çalıştığı bildirilen açıklamada şu ifade kullanıldı:Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin liderliğindeki Birleşik Ulusal Hareket partisi üyelerinin ülkede Ukrayna senaryosunu uygulamaya çalıştığını dile getirmişti. Kobahidze, söz konusu partinin Rusya’ya karşı ‘ikinci cephe’ açmak istediğini savunmuştu.Birleşik Ulusal Hareket partisi, 26 Ekim’de yapılacak seçim öncesinde, muhalefetteki diğer birkaç partiyle ‘Gürcistan'ın Kurtuluşu İçin Birlik’ koalisyonunu kurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/isvicrenin-en-buyuk-partisi-abyi-ukrayna-gurcistan-ve-moldovaya-genislemekle-sucladi-1087125779.html
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rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), gürcistan, abd, seçim, hile, sahtekarlık, tiflis, protesto, protesto gösterisi, renkli devrim, maydan, irakli kobahidze, mihail saakaşvili
rusya, rusya dış istihbarat servisi (svr), gürcistan, abd, seçim, hile, sahtekarlık, tiflis, protesto, protesto gösterisi, renkli devrim, maydan, irakli kobahidze, mihail saakaşvili
Rus Dış İstihbaratı: ABD, Gürcistan’da bir “renkli devrim” hazırlığında
12:50 26.08.2024 (güncellendi: 12:54 26.08.2024)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), ABD’nin Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi ve bu ülkede 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde bir ‘renkli devrim’ hazırlığı içinde olduğunu belirtti.
SVR’in açıklamasında, “Amerikalılar Gürcistan'da bir ‘renkli devrim’ hazırlıyor. Gelen bilgilere göre, Beyaz Saray 26 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesinde Gürcistan'daki gelişmelerden son derece şikayetçi” ifadesine yer verildi.
Bu amaçla Gürcistan'daki Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarının oylama sürecini yakından takip etmek üzere çok sayıda eleman topladığını belirten SVR, bu kişilerin ‘seçim hilesini’ tespit etmek ve kaydetmekle görevlendirildiğini kaydetti.
Muhalefetin, Tiflis’te düzenleyecek protesto gösterisi sırasında, oylamada ‘sahtekarlık yapıldığına dair deliller’ sunmayı ve seçim sonuçlarını tanımadığını ilan ederek iktidarın değişmesini talep edeceği anlatılan açıklamada, güvenlik güçlerinin protestoları şiddet yoluyla bastırmaya kışkırtılacağı belirtildi.
ABD yönetiminin, Gürcistan iktidarının sivillere yönelik ‘aşırı’ güç kullanmasına ‘acımasız’ siyasi ve ekonomik tepki verme seçenekleri üzerinde çalıştığı bildirilen açıklamada şu ifade kullanıldı:
İktidardaki Gürcü Rüyası partisi 26 Ekim seçimlerinde halktan ikna edici bir güvenoyu kazanabilir, çünkü Gürcü muhalefet güçleri, ABD'nin çabalarına rağmen parçalanmış durumda ve oluşturdukları koalisyonlar çok kırılgan. ABD bu durumun iktidar partisini ‘bağımsız bir yol izlemeye ve ulusal çıkarlara aykırı olan Batı’nın taleplerini yerine getirmeyi reddetmeye” iteceğinden korkuyor. Beyaz Saray bu senaryonun kabul edilemez olduğunu düşünüyor. Amerikalılar, Gürcü Rüyası'nın seçim pozisyonunu mümkün olduğunca zayıflatmak için seçimden önceki kalan haftalarda Gürcü yetkililer üzerindeki baskıyı büyük ölçüde arttırmayı planlıyor.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin liderliğindeki Birleşik Ulusal Hareket partisi üyelerinin ülkede Ukrayna senaryosunu uygulamaya çalıştığını dile getirmişti. Kobahidze, söz konusu partinin Rusya’ya karşı ‘ikinci cephe’ açmak istediğini savunmuştu.
Birleşik Ulusal Hareket partisi, 26 Ekim’de yapılacak seçim öncesinde, muhalefetteki diğer birkaç partiyle ‘Gürcistan'ın Kurtuluşu İçin Birlik’ koalisyonunu kurmuştu.