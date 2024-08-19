https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/lavrov-ukraynanin-kursk-saldirisindan-sonra-kievle-muzakere-yapilamaz-1087019392.html

Lavrov: Ukrayna’nın Kursk saldırısından sonra Kiev’le müzakere yapılamaz

Lavrov: Ukrayna’nın Kursk saldırısından sonra Kiev’le müzakere yapılamaz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği saldırılardan sonra artık Kiev ile herhangi bir müzakereden söz edilemeceğini... 19.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-19T18:50+0300

2024-08-19T18:50+0300

2024-08-19T19:24+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna

ukrayna ordusu

kursk

vladimir zelenskiy

abd

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Rus devlet kanalı Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin ile yaptığı söyleşide, Kiev rejimi ile müzakerelerin Kursk saldırılarından sonra sona erdiği mesajını verirken, “Devlet Başkanımız (Vladimir Putin) çok net bir şekilde Kursk bölgesine yapılan saldırıların ardından herhangi bir müzakereden söz edilemeyeceğini duyurdu. Başkan’ın ayrıca dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli bir cümlesi de ‘son durumu yakında değerlendireceğiz’ oldu” ifadelerini kullandı.‘Zelenskiy, ABD'nin emri olmadan Kursk bölgesine asla saldırmazdı’Ukrayna ordusunun Kursk saldırısına Zelenskiy'nin ABD'den talimat alarak cesaret ettiğini dile getiren Rusya Dışişleri Bakanı, Batılı ülkelerin Kiev'in Kursk bölgesine yönelik saldırılarına yaklaşımını Rus atasözü kullanarak şu şekilde değerlendirdi:Lavrov, bugün Avrupa'yı ucuz Rus yakıtından yoksun bırakan Kuzey Akım boru hattı patlamalarının arkasında Washington'un olduğundan da kimsenin şüphesi olmadığını vurgularken, ayrıca Alman makamlarının Kursk yakınlarında ortaya çıkan Alman silahlarının, Kiev'e teslim edildikten sonra artık Ukrayna’nın malı oldukları iddiasıyla sorumluluktan kurtulma girişimlerini de kınadı.‘Ukraynalı liderler çaresiz durumda’Son dönemde Kuzey Akım sabotajı ve Kursk saldırılarıyla ilgili Batı basınında yer alan haberlere de dikkat çeken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı kitle iletişim araçlarının Kiev yöneticileri arasında yavaş yavaş sızıntı yapmaya ve kaybeden imajı yaratmaya’ başladığını söyledi.Lavrov, Almanya'nın, Alman tanklarının Rus topraklarındaki varlığından Ukrayna'yı sorumlu tutan açıklamasını da utanç verici olarak nitelendirdiği konuşmasını, “Utanç verici olduğuna inanıyorum. Zelenskiy'in belirli bir misyonunu yerine getirememesi nedeniyle Batı'nın artan çaresizliğinden bir ölçüde gösteriyor. Ukraynalı liderler, zaten bir yedek arıyorlar, basının, Alman, Amerikan basınının nasıl yavaş yavaş bu gerçeği sızdırmaya başladığını ve böyle bir kaybeden imajı yarattığını görüyorsunuz” diye tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240812/putin-kievin-kursk-bolgesine-yonelik-saldirilarinin-amacini-acikladi-1086760344.html

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