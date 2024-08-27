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Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni düzenlemeyle ikinci el araç satışı nasıl olacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni düzenlemeyle ikinci el araç satışı nasıl olacak?
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan kişiler ve firmalar ikinci el araç satışı ilanı veremeyecek. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T09:22+0300
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Otomobil pazarında dengesiz fiyat politikasına neden olduğu için eleştirilerin odağındaki internet üzerinden ikinci el araç satışlarına düzenleme getirildi. Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli Ticaret Bakanlığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'e göre bundan sonra işletmelerin ilan verirken uyacağı yükümlülükler ve ilan sitelerinin uyacağı kurallar belirlendi.Ticari faaliyet kuralıYetki belgesi olmayanların ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtı pazarlama ve satışı yapamama kuralı da sürdürülecek. Bir yıl içerisinde üçten fazla ikinci el araç satışı ticari faaliyet olarak kabul edilecek.İlan verirken yetki belgesi belirtilecekİkinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar şu şekilde belirtildi:Siteler, ilan verenlerin belgesini kontrol edecekİlan platformlarının uyması gereken kurallar:
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2 el araç alım satım vergisi ne kadar 2024?, 2 el araba aldıktan sonra ne zaman satabilirim?, 2 el araba satış nasıl yapılır?, 2024 araç devri ne kadar?, 2 el araç satışı yeni düzenleme ne zaman?, 6 ay araç satış yasağı kimleri kapsıyor?, senede kaç araç alıp satabilirim 2024?, ikinci el araba satışı yasaklandı mı?,

Resmi Gazete'de yayımlandı: Yeni düzenlemeyle ikinci el araç satışı nasıl olacak?

09:22 27.08.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, yetki belgesi olmayan kişiler ve firmalar ikinci el araç satışı ilanı veremeyecek.
Otomobil pazarında dengesiz fiyat politikasına neden olduğu için eleştirilerin odağındaki internet üzerinden ikinci el araç satışlarına düzenleme getirildi. Resmi Gazete'nin 27 Ağustos tarihli Ticaret Bakanlığı Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'e göre bundan sonra işletmelerin ilan verirken uyacağı yükümlülükler ve ilan sitelerinin uyacağı kurallar belirlendi.

Ticari faaliyet kuralı

Yetki belgesi olmayanların ticari faaliyet kapsamında motorlu kara taşıtı pazarlama ve satışı yapamama kuralı da sürdürülecek. Bir yıl içerisinde üçten fazla ikinci el araç satışı ticari faaliyet olarak kabul edilecek.

İlan verirken yetki belgesi belirtilecek

İkinci el araç satışı için işletmelerin ilan verirken uyması gereken kurallar şu şekilde belirtildi:
Yetki belgesi numarası ve yetki belgesindeki işletme adı veya unvanı ile 20. maddenin ikinci fıkrasında belirtilen diğer bilgilere güncel olarak yer vermek.
Üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemek.
İkinci el motorlu kara taşıtının satılması, taşıt teslim belgesi süresinin veya ilan verme yetkisinin sona ermesi halinde ilan faaliyetine gecikmeksizin son vermek.

Siteler, ilan verenlerin belgesini kontrol edecek

İlan platformlarının uyması gereken kurallar:
Başkalarına ait motorlu kara taşıtlarının pazarlama ve satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan platformlar aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:a) İşletmelerin üyeliğinin veya kaydının yapılmasından ve yenilenmesinden önce Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine veya kaydına izin vermemek.b) Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvanı ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Her takvim yılında en az bir defa bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek, güncellenmesini sağlamak ve bu bilgileri beş yıl süreyle saklamak.c) İlan veren gerçek kişilerin ad soyad bilgilerinin tam ad ve soyadı veya tam ad ve soyadın/soyadlarının baş harflerini ve varsa tescil edilmiş işletme adını, tüzel kişilerin ise tescil edilmiş unvanını ve varsa işletme adını içerecek şekilde gösterilmesini sağlamak.ç) İlana konu taşıtın ilan veren kişiye veya ilan verenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce Bakanlığın elektronik sistemleri üzerinden doğrulamak.d) İlanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmak. Bu talep ve şikâyetlerin etkin şekilde yönetilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.e) Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak.
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