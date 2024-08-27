https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/narkocelik-operasyonunda-336-kisi-gozaltina-alindi-1087304006.html
Narkoçelik operasyonunda 336 kişi gözaltına alındı
Narkoçelik operasyonunda 336 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında 336 kişinin gözaltına alındığını, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde ve 888 bin... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T08:59+0300
2024-08-27T08:59+0300
2024-08-27T08:59+0300
türkiye
narkotik
narkotik suçlarla mücadele
narkoterör operasyonu
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında 49 ilde yapılan operasyonlara 832 ekiple birlikte toplamda 2 bin 81 kolluk kuvvetinin katıldığını vurguladı. 10 hava aracının ve 39 narkotik dedektör köpeğinin ise ekiplere destek verdiği kaydedildi. Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" mesajını paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/meteoroloji-valilik-akom-ve-afaddan-arka-arkaya-radara-girdi-geliyor-uyarisi-istanbulda-sari-kodlu-1087300767.html
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narkotik, narkotik suçlarla mücadele, narkoterör operasyonu, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
narkotik, narkotik suçlarla mücadele, narkoterör operasyonu, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Narkoçelik operasyonunda 336 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında 336 kişinin gözaltına alındığını, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde ve 888 bin 923 adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında 49 ilde yapılan operasyonlara 832 ekiple birlikte toplamda 2 bin 81 kolluk kuvvetinin katıldığını vurguladı. 10 hava aracının ve 39 narkotik dedektör köpeğinin ise ekiplere destek verdiği kaydedildi. Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" mesajını paylaştı.