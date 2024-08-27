https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/narkocelik-operasyonunda-336-kisi-gozaltina-alindi-1087304006.html

Narkoçelik operasyonunda 336 kişi gözaltına alındı

Narkoçelik operasyonunda 336 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 49 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-35' operasyonlarında 336 kişinin gözaltına alındığını, 2 ton 428 kilogram uyuşturucu madde ve 888 bin... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T08:59+0300

2024-08-27T08:59+0300

2024-08-27T08:59+0300

türkiye

narkotik

narkotik suçlarla mücadele

narkoterör operasyonu

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, açıklamasında 49 ilde yapılan operasyonlara 832 ekiple birlikte toplamda 2 bin 81 kolluk kuvvetinin katıldığını vurguladı. 10 hava aracının ve 39 narkotik dedektör köpeğinin ise ekiplere destek verdiği kaydedildi. Bakan Yerlikaya "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız" mesajını paylaştı.

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narkotik, narkotik suçlarla mücadele, narkoterör operasyonu, içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu