https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/meteoroloji-valilik-akom-ve-afaddan-arka-arkaya-radara-girdi-geliyor-uyarisi-istanbulda-sari-kodlu-1087300767.html

Meteoroloji, Valilik, AKOM ve AFAD’dan arka arkaya 'radara girdi, geliyor' uyarısı: İstanbul'da sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji, Valilik, AKOM ve AFAD’dan arka arkaya 'radara girdi, geliyor' uyarısı: İstanbul'da sarı kodlu alarm verildi

Sputnik Türkiye

27 Ağustos hava durumunu yayınlayan Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için acil uyarı yapıldı. Radar verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde Pazar gününe... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T07:14+0300

2024-08-27T07:14+0300

2024-08-27T07:14+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

afad

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hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Marmara'da özellikle Pazar gününe kadar sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.AFAD ve valilikten peş peşe uyarılarAFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgilere dayanarak, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da, özellikle kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde sabah ve öğle saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Kişilere ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.İstanbul Valiliği de benzer bir uyarı yayımlayarak, yağışların metrekareye 15-30 kilogram aralığında olabileceğini ve özellikle kuzey ilçeleri ile boğaz çevresinde etkili olacağını belirtti. Valilik, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.AKOM'dan detaylı açıklamaİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, Salı günü sabah 07.00’den itibaren İstanbul'da sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi ve özellikle kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. AKOM, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu,iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutluSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli yer yer 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kemal-kilicdaroglu-resepsiyona-neden--katilmadi-sorusuna-ozgur-ozelden-yanit-bugun-gorustuk-1087298592.html

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