Meteoroloji, Valilik, AKOM ve AFAD’dan arka arkaya 'radara girdi, geliyor' uyarısı: İstanbul'da sarı kodlu alarm verildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
07:37
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
07:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
08:09
11 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de ve dünyada artan estetik çılgınlığı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah bu operasyondan tatmin olmazsa yeni bir harekat başlatabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
17:45
4 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
19:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro oldu
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/meteoroloji-valilik-akom-ve-afaddan-arka-arkaya-radara-girdi-geliyor-uyarisi-istanbulda-sari-kodlu-1087300767.html
Meteoroloji, Valilik, AKOM ve AFAD’dan arka arkaya 'radara girdi, geliyor' uyarısı: İstanbul'da sarı kodlu alarm verildi
Meteoroloji, Valilik, AKOM ve AFAD’dan arka arkaya 'radara girdi, geliyor' uyarısı: İstanbul'da sarı kodlu alarm verildi
Sputnik Türkiye
27 Ağustos hava durumunu yayınlayan Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için acil uyarı yapıldı. Radar verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde Pazar gününe... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T07:14+0300
2024-08-27T07:14+0300
yaşam
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
afad
istanbul
istanbul valiliği
hava durumu
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087296701_0:104:1600:1004_1920x0_80_0_0_a27d5bd6263bd9efe131e1ef1871e019.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Marmara'da özellikle Pazar gününe kadar sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.AFAD ve valilikten peş peşe uyarılarAFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgilere dayanarak, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da, özellikle kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde sabah ve öğle saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Kişilere ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.İstanbul Valiliği de benzer bir uyarı yayımlayarak, yağışların metrekareye 15-30 kilogram aralığında olabileceğini ve özellikle kuzey ilçeleri ile boğaz çevresinde etkili olacağını belirtti. Valilik, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.AKOM'dan detaylı açıklamaİstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, Salı günü sabah 07.00’den itibaren İstanbul'da sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi ve özellikle kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. AKOM, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 34°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu,iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıARTVİN °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS °C, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 27°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutluSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAKuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli yer yer 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kemal-kilicdaroglu-resepsiyona-neden--katilmadi-sorusuna-ozgur-ozelden-yanit-bugun-gorustuk-1087298592.html
istanbul
izmir
ankara
eskişehir
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1a/1087296701_177:0:1600:1067_1920x0_80_0_0_8501b205398c9553c42dd8e5927337cf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
27 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu
27 ağustos hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu

Meteoroloji, Valilik, AKOM ve AFAD’dan arka arkaya 'radara girdi, geliyor' uyarısı: İstanbul'da sarı kodlu alarm verildi

07:14 27.08.2024
© İHA / İHA-AW274986İstanbul'da sağanak
İstanbul'da sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© İHA / İHA-AW274986
Abone ol
27 Ağustos hava durumunu yayınlayan Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için acil uyarı yapıldı. Radar verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde Pazar gününe kadar etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. İstanbul Valiliği, AFAD ve AKOM peş peşe uyarılar yayımlayarak olası tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağırdı. Peki, bugün hava nasıl?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Yapılan tahminlere göre, Marmara'da özellikle Pazar gününe kadar sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor; sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

AFAD ve valilikten peş peşe uyarılar

AFAD, Meteoroloji’den alınan son bilgilere dayanarak, 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da, özellikle kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde sabah ve öğle saatleri arasında kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Kişilere ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
İstanbul Valiliği de benzer bir uyarı yayımlayarak, yağışların metrekareye 15-30 kilogram aralığında olabileceğini ve özellikle kuzey ilçeleri ile boğaz çevresinde etkili olacağını belirtti. Valilik, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

AKOM'dan detaylı açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise yaptığı açıklamada, Salı günü sabah 07.00’den itibaren İstanbul'da sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi ve özellikle kuzey ilçeleri ile Boğaz çevresinde kuvvetli olması bekleniyor. AKOM, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ve doğu kıyıları öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı ve güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu,iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinde yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli yer yer 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
POLİTİKA
'Kemal Kılıçdaroğlu resepsiyona neden katılmadı?' sorusuna Özgür Özel'den yanıt
01:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала