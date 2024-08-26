https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/diyarbakir-narini-ariyor-mahalle-havadan-ve-karadan-taraniyor-1087272567.html

Diyarbakır Narin'i arıyor: Mahalle havadan ve karadan taranıyor

Diyarbakır Narin'i arıyor: Mahalle havadan ve karadan taranıyor

Sputnik Türkiye

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Ekipler, kırsal mahallenin dört bir yanını havadan ve karadan tarıyor. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T14:07+0300

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türkiye

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diyarbakır

kayıp

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Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.Narin'i bulmak için jandarma ekiplerince, Güran ailesinin evinin de bulunduğu mahalledeki bazı evlerde ve mahalle içerisinde arama gerçekleştirildi.AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar ve tarlalarda arama çalışması yürüttü.Jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama gerçekleştirdi, içinde İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'ın bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopter de mahallenin üzerinde ve çevresinde icra ettiği uçuşla arama çalışmalarına destek verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/diyarbakir-valiliginden-kayip-narine-ait-oldugu-iddia-edilen-kan-lekelerine-iliskin-aciklama-1087246589.html

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