https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iznikte-orman-yangini-7-saatinde-85-arac-ve-302-personel-sondurmeye-calisiyor-1087345215.html
İznik'te orman yangını 7. saatinde: 85 araç ve 302 personel söndürmeye çalışıyor
İznik'te orman yangını 7. saatinde: 85 araç ve 302 personel söndürmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Bursa İznik'te başlayan orman yangınına müdahale 7. saatinde, 85 araç ve 302 personel ile devam ediyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T23:36+0300
2024-08-27T23:36+0300
2024-08-27T23:36+0300
türkiye
bursa
iznik
orman
orman yangını
itfaiye
itfaiye ekipleri
bursa büyükşehir belediyesi
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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen ve Salı saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Bölgede 85 araç ve 302 personel, tam 7 saattir yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine, ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de eklendi. 85 araç ve 302 personelle süren çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ogmden-iddialara-yanit-otellere-tahsis-islemi-yangindan-once-yapilmistir-1087330314.html
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bursa, iznik, orman, orman yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri, bursa büyükşehir belediyesi
bursa, iznik, orman, orman yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri, bursa büyükşehir belediyesi
İznik'te orman yangını 7. saatinde: 85 araç ve 302 personel söndürmeye çalışıyor
Bursa İznik'te başlayan orman yangınına müdahale 7. saatinde, 85 araç ve 302 personel ile devam ediyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen ve Salı saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Bölgede 85 araç ve 302 personel, tam 7 saattir yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine, ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de eklendi. 85 araç ve 302 personelle süren çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.