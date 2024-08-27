https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/iznikte-orman-yangini-7-saatinde-85-arac-ve-302-personel-sondurmeye-calisiyor-1087345215.html

İznik'te orman yangını 7. saatinde: 85 araç ve 302 personel söndürmeye çalışıyor

İznik'te orman yangını 7. saatinde: 85 araç ve 302 personel söndürmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Bursa İznik'te başlayan orman yangınına müdahale 7. saatinde, 85 araç ve 302 personel ile devam ediyor. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T23:36+0300

2024-08-27T23:36+0300

2024-08-27T23:36+0300

türkiye

bursa

iznik

orman

orman yangını

itfaiye

itfaiye ekipleri

bursa büyükşehir belediyesi

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Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen ve Salı saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Bölgede 85 araç ve 302 personel, tam 7 saattir yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine, ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de eklendi. 85 araç ve 302 personelle süren çalışmalara bölge halkı da destek veriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ogmden-iddialara-yanit-otellere-tahsis-islemi-yangindan-once-yapilmistir-1087330314.html

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bursa, iznik, orman, orman yangını, itfaiye, itfaiye ekipleri, bursa büyükşehir belediyesi