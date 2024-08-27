https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ogmden-iddialara-yanit-otellere-tahsis-islemi-yangindan-once-yapilmistir-1087330314.html
OGM’den iddialara yanıt: Otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır
OGM’den iddialara yanıt: Otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır
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Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ‘Yanan orman alanlarına otel yapılıyor’ iddialarına yanıt vererek otellere tahsis işleminin yangından... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T16:43+0300
2024-08-27T16:43+0300
2024-08-27T16:43+0300
türkiye
muğla
orman yangını
orman
orman genel müdürlüğü
milas
güvercinlik
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OGM bugünkü açıklamasında Muğla Milas Güvercinlik Koyu'nun 1987'de turizm merkezi olarak ilan edildiği hatırlatarak bu bölgedeki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildiğini ifade etti. 2021'de söz konusu alanın, 2007 ve 2021'deki orman yangınlarında zarar gören kısımlarının iptal edildiği ve tahsisin 27 hektarlık alanda devam ettiği kaydedildi. Tahsis edilen bu alanlara, ‘La Blanche, Titanic ve Lujo’ otellerinin inşa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bursa-iznikte-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1087329980.html
türkiye
muğla
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muğla, orman yangını, orman, orman genel müdürlüğü, milas, güvercinlik
muğla, orman yangını, orman, orman genel müdürlüğü, milas, güvercinlik
OGM’den iddialara yanıt: Otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ‘Yanan orman alanlarına otel yapılıyor’ iddialarına yanıt vererek otellere tahsis işleminin yangından önce yapıldığına dikkat çekti.
OGM bugünkü açıklamasında Muğla Milas Güvercinlik Koyu'nun 1987'de turizm merkezi olarak ilan edildiği hatırlatarak bu bölgedeki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildiğini ifade etti.
2021'de söz konusu alanın, 2007 ve 2021'deki orman yangınlarında zarar gören kısımlarının iptal edildiği ve tahsisin 27 hektarlık alanda devam ettiği kaydedildi. Tahsis edilen bu alanlara, ‘La Blanche, Titanic ve Lujo’ otellerinin inşa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"2007'de Güvercinlik'te çıkan orman yangınında 223 hektar alan zarar görmüştür. Lujo Otel için tahsis edilen 8.4 hektarlık alanın içindeki 2.9 hektarlık kısmı yangından etkilenmiştir. Titanic ve La Blanche otellerin bulunduğu alanlar ise yangından etkilenmemiştir. Kronolojiden de görüldüğü üzere, alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır.”