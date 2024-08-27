https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ogmden-iddialara-yanit-otellere-tahsis-islemi-yangindan-once-yapilmistir-1087330314.html

OGM’den iddialara yanıt: Otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır

OGM’den iddialara yanıt: Otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ‘Yanan orman alanlarına otel yapılıyor’ iddialarına yanıt vererek otellere tahsis işleminin yangından... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T16:43+0300

2024-08-27T16:43+0300

2024-08-27T16:43+0300

türkiye

muğla

orman yangını

orman

orman genel müdürlüğü

milas

güvercinlik

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OGM bugünkü açıklamasında Muğla Milas Güvercinlik Koyu'nun 1987'de turizm merkezi olarak ilan edildiği hatırlatarak bu bölgedeki 42 hektarlık ormanlık alanın 1991'de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edildiğini ifade etti. 2021'de söz konusu alanın, 2007 ve 2021'deki orman yangınlarında zarar gören kısımlarının iptal edildiği ve tahsisin 27 hektarlık alanda devam ettiği kaydedildi. Tahsis edilen bu alanlara, ‘La Blanche, Titanic ve Lujo’ otellerinin inşa edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bursa-iznikte-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1087329980.html

türkiye

muğla

milas

güvercinlik

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muğla, orman yangını, orman, orman genel müdürlüğü, milas, güvercinlik