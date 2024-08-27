https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ingiltere-basbakani-starmer-butceye-iliskin-uyardi-aci-verici-olacak-1087333969.html

İngiltere Başbakanı Starmer, bütçeye ilişkin uyardı: 'Acı verici olacak'

İngiltere Başbakanı Starmer, bütçeye ilişkin uyardı: 'Acı verici olacak'

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Starmer, halktan büyük taleplerde bulunmak zorunda kalınabileceğini ve 30 Ekim'de sunulacak bütçe taslağının 'acı verici kararlar'... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

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dünya

ingiltere

keir starmer

işçi partisi

muhafazakar parti

bütçe

acı

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başbakanlık Ofisi'nin bahçesinde yaptığı konuşmada, 30 Ekim'de sunulması planlanan bütçede vergi artışları ve harcama kesintilerinden kaçınmanın mümkün olamayacağının altını çizdi.İngilizlerin ülkeye yönelik 'uzun vadeli iyilik için kısa vadeli acıyı kabul etmek' zorunda kalacağını dile getiren Starmer, "Size karşı dürüst olacağım, ekim ayında sunulacak bütçe acı verici olacak" dedi.Starmer, önceki 14 yıllık muhafazakar hükümetten 'sadece ekonomik bir kara delik değil, toplumsal bir kara delik' devraldığını vurgulayarak, ülkenin temellerini sağlamlaştırmak için 'sert eylemlere' ihtiyaç olduğunu söyledi.Başbakan Starmer, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in 30 Ekim'de açıklaması beklenen bütçede ne olacağına ilişkin ayrıntıları açıklamazken, konuşması, vergi artışları ve harcama kesintilerinin açık işareti olarak değerlendirildi.

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ingiltere, keir starmer, işçi partisi, muhafazakar parti, bütçe, acı