https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/israil-ordusu-gazzedeki-esirlerden-birinin-operasyon-sonucu-kurtarildigini-duyurdu-1087330677.html

İsrail ordusu, Gazze'deki esirlerden birinin operasyon sonucu kurtarıldığını duyurdu

İsrail ordusu, Gazze'deki esirlerden birinin operasyon sonucu kurtarıldığını duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki esirlerden birinin sabah erken saatlerde sağ olarak kurtarıldığını açıklandı. 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T16:57+0300

2024-08-27T16:57+0300

2024-08-27T16:57+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil-filistin sorunu

idf

israil ordusu (idf)

israil savunma kuvvetleri (idf)

gazze

gazze şeridi

rehine

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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'nde rehin alındığı belirtilen 52 yaşındaki Kaid Farhan el-Kadi isimli bir rehinennin ordu kuvvetleri tarafından kurtarıldığı duyuruldu.Söz konusu açıklamada rehinenin ordu ve güvenlik güçleri mensupları tarafından Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen operasyon ile kurtarılğı belirtildi.İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcü Birimi, “Rehinelerimizin güvenliği, kuvvetlerimizin güvenliği ve ulusal güvenlik nedeniyle daha fazla ayrıntı yayınlanamamaktadır” açıklamasında bulundu.Yine açıklamada kurtaroldığı ifade edilen rehinenin sağlık durumunun stabil olduğunu ve tıbbi kontrollerini sağlamak üzere hastaneye götürüldüğü açıklandı.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada ayrıca, “İsrail güvenlik güçleri rehineleri eve getirmek için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir” cümlesine yer verildi.El-Kadi'nin kurtarılmasıyla İsrail ordusunun Gazze'de bir yeraltı tünelinde tutulan bir rehineyi ilk kez sağ olarak kurtardığı ifade edildi.İsrail'deki Kanal 14'ün haberinde, Gazze'de canlı olarak bulunan Bedevi esire 'şans eseri' ulaşıldığı ve esirin yanında herhangi bir korumanın olmadığı bilgisi yer aldı.Herzog ve Netanyahu'dan açıklamaİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Benyamin Netanyahu'nun da kurtarılan rehine ile görüştüğü ve rehinenin kurtarılmasından ötürü 'tüm İsrail'in heyecan duyduğu' ve 'diğer tüm rehineleri evlerine getirmek için her şeyin yapılmasına devam edileceği' bilgisi paylaşıldı.Savunma Bakanı Yoav Gallant ise açıklamasında, "İsrail ordusu ve güvenlik güçleri, Kaid Farhan el-Kadi'yi rehin tutulduğu Gazze'den kurtararak İsrail'deki ailesine teslim etti. Bu operasyon İsrail ordusunun Gazze şeridinin derinliklerinde yürüttüğü cesur ve yürekli faaliyetlerin bir parçasıdır. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim: İsrail rehineleri İsrail'e geri getirmek için her fırsatı değerlendirmeye kararlıdır" cümlelerini kaydetti.İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari rehine de el-Kadi'nin kurtarma operasyonunun 'cesur ve karmaşık' olduğunu ve buna ek olarak 'doğru istihbarata' dayandığını söyledi.Hagari düzenlediği basın toplantısında “Bu sabah Şayetet 13 birlikleri, Yahalom birimi ve Şin Bet El-Kadi'yi Gazze'nin güneyindeki bir tünelden canlı olarak kurtardı” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/arap-dunyasindan-israilli-bakanin-mescid-i-aksaya-sinagog-insa-etme-cagrisina-tepki-1087303215.html

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