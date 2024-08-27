https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/havaalaninda-ucak-lastigi-patladi-2-olu-1-yarali-1087339219.html
Havaalanında uçak lastiği patladı: 2 ölü 1 yaralı
Havaalanında uçak lastiği patladı: 2 ölü 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda teknisyenler uçak bakımı sırasında lastik değişimi yaparken lastiğin... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T19:23+0300
2024-08-27T19:23+0300
2024-08-27T19:25+0300
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ABD'de bir uçağın lastik değişimi sırasında patlaması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Uçak lastiği değişim sırasında patladıABD'de Delta Air Lines Havayolu şirketine ait uçak Las Vegas'tan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na indi. Gelen yolcu uçağının bakım çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. Delta Air Lines'a ait uçağın lastiğinin teknisyenler tarafından değişimi sırasında patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.Olay ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma açıldığı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/malezya-havayollarinin-kayip-ucagiyla-ilgili-yeni-bir-iddia-ortaya-atildi-1087283507.html
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uçak, uçak seferleri, las vegas, uçuş, tarifeli uçuş, abd, atalanta, havalimanı
uçak, uçak seferleri, las vegas, uçuş, tarifeli uçuş, abd, atalanta, havalimanı
Havaalanında uçak lastiği patladı: 2 ölü 1 yaralı
19:23 27.08.2024 (güncellendi: 19:25 27.08.2024)
Amerika Birleşik Devletleri Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda teknisyenler uçak bakımı sırasında lastik değişimi yaparken lastiğin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 1 teknisyen ise yaralı olarak kurtuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD'de bir uçağın lastik değişimi sırasında patlaması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Uçak lastiği değişim sırasında patladı
ABD'de Delta Air Lines Havayolu şirketine ait uçak Las Vegas'tan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na indi. Gelen yolcu uçağının bakım çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. Delta Air Lines'a ait uçağın lastiğinin teknisyenler tarafından değişimi sırasında patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Olay ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma açıldığı açıklandı.