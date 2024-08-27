https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/havaalaninda-ucak-lastigi-patladi-2-olu-1-yarali-1087339219.html

Havaalanında uçak lastiği patladı: 2 ölü 1 yaralı

Havaalanında uçak lastiği patladı: 2 ölü 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'nda teknisyenler uçak bakımı sırasında lastik değişimi yaparken lastiğin... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T19:23+0300

2024-08-27T19:23+0300

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ABD'de bir uçağın lastik değişimi sırasında patlaması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.Uçak lastiği değişim sırasında patladıABD'de Delta Air Lines Havayolu şirketine ait uçak Las Vegas'tan Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na indi. Gelen yolcu uçağının bakım çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. Delta Air Lines'a ait uçağın lastiğinin teknisyenler tarafından değişimi sırasında patlaması sonucu 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.Olay ile ilgili yetkililer tarafından soruşturma açıldığı açıklandı.

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uçak, uçak seferleri, las vegas, uçuş, tarifeli uçuş, abd, atalanta, havalimanı