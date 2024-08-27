Galatasaray'dan karaborsa bilet açıklaması: 'Sınırını aştı'
18:56 27.08.2024 (güncellendi: 19:04 27.08.2024)
© AADursun Özbek
© AA
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Galatasaray Spor Kulübü, resmi siteden satılan biletlerin 'tükendi' gösterilerek kara borsa üzerinden satılarak kulübe gelir sağlandığı iddialarına yanıt verdi. Açıklamada kara borsa bilet iftiraları ispat edilmezse 'Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz' denildi.
Galatasaray Spor Kulübü, karaborsa bilet iddialarıyla ilgili yönetim kurulu olarak sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklama;
''Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin teveccühüyle seçildiğimiz andan itibaren tek amacımız vardı: Bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek…
Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.
Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.
Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.
Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!
O zamana kadar KONSANTRASYON!''
Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki; yönetim kurulumuza ve birlikte görev yaptığımız arkadaşlarımıza yapılan eleştiriler sınırı aşmış, haksız ithamlar ve ahlaksız iftiralara dönüşmüştür.
Önce bir soruşturma var yalanıyla başlayan, sonra yönetim kurulu üyelerimizden bazılarının bu suçlamayla ifadeye çağrıldığı iftirasıyla devam eden spekülasyonların sahiplerini en kısa zamanda iddialarını ispatlamaya davet ediyor; eğer ispatlayamazlar ise kendilerine Galatasaray düşmanlarına karşı verdiğimiz mücadelenin aynısını vereceğimizi ilan ediyoruz.
Bu konuda bugüne kadar aldığımız ve alacağımız tüm aksiyonları yarın kamuoyuyla paylaşacağız.
Öncesinde bu sezonun bizim için en önemli maçlarından birine çıkacağız ve kazanacağız!
O zamana kadar KONSANTRASYON!''
Kamuoyuna Duyuru pic.twitter.com/nUdJJMqHD6— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 27, 2024
Galatasaray'da karaborsa bilet olayı nedir?
Süper Lig son şampiyonu Galatasaray'da bazı yöneticilerin karaborsa bilet satışına aracılık ettiği iddiası ortalığı karıştırdı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın da gündeme getirdiği olayda Galatasaray maç biletlerinin resmi satış sitesinde tükenmiş gösterilerek karaborsa üzerinden fahiş fiyatlara satıldığı iddia edilmişti.