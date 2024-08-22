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Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti
Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu mağlubiyet... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
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Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye, en yakın rakibi Çekya ile rekabet halinde. Çekya'nın Sparta Prag takımı, Malmö karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle ülke puanını artırırken, Galatasaray'ın puan katkısında bulunamaması Türkiye'nin sıralamada geri kalmasına yol açtı.Şampiyonlar Ligi play-off turunda i̇lk maçlar tamamlandıUEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları, dört karşılaşmayla sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle:Türkiye 10. sıraya gerilediGeçen yıl Avrupa'da elde edilen başarılı sonuçlar Türkiye'yi UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. basamağa kadar yükseltmişti. Ancak, 2024-2025 sezonunda alınan sonuçlarla Türkiye, topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 36 bin 550 puanla Türkiye’nin önüne geçerek 9. sıraya yükseldi.Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması
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Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti

09:46 22.08.2024
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu mağlubiyet, Galatasaray'ın tur umutlarını İstanbul'daki rövanş maçına bırakırken, Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasında gerilemesine neden oldu.
Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye, en yakın rakibi Çekya ile rekabet halinde. Çekya'nın Sparta Prag takımı, Malmö karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle ülke puanını artırırken, Galatasaray'ın puan katkısında bulunamaması Türkiye'nin sıralamada geri kalmasına yol açtı.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda i̇lk maçlar tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları, dört karşılaşmayla sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle:
Young Boys (İsviçre) - Galatasaray: 3-2
Midtjylland (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1
Malmö (İsveç) - Sparta Prag (Çekya): 0-2
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Salzburg (Avusturya): 0-2

Türkiye 10. sıraya geriledi

Geçen yıl Avrupa'da elde edilen başarılı sonuçlar Türkiye'yi UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. basamağa kadar yükseltmişti. Ancak, 2024-2025 sezonunda alınan sonuçlarla Türkiye, topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 36 bin 550 puanla Türkiye’nin önüne geçerek 9. sıraya yükseldi.
Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması
1.
İngiltere - 89.160
2.
İtalya - 79.106
3.
İspanya - 73.989
4.
Almanya - 71.660
5.
Fransa - 58.093
6.
Hollanda - 54.566
7.
Portekiz - 49.916
8.
Belçika - 43.600
9.
Çekya - 36.550
10.
Türkiye - 35.300
11.
Norveç - 31.000
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