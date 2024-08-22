https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/galatasaray-young-boys-maci-ardindan-yeni-puan-tablosu-uefa-ulke-siralamasi-degisti-1087128185.html
Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti
Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti
Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu mağlubiyet... 22.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-22T09:46+0300
2024-08-22T09:46+0300
2024-08-22T09:46+0300
spor
galatasaray
galatasaray sk
galatasaray spor kulübü
uefa
uefa şampiyonlar ligi
young boys
isviçre
çekya
sparta prag
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0e/1061189531_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_261d0522c4ab97f531c3c24dc0258d1a.jpg
Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye, en yakın rakibi Çekya ile rekabet halinde. Çekya'nın Sparta Prag takımı, Malmö karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle ülke puanını artırırken, Galatasaray'ın puan katkısında bulunamaması Türkiye'nin sıralamada geri kalmasına yol açtı.Şampiyonlar Ligi play-off turunda i̇lk maçlar tamamlandıUEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları, dört karşılaşmayla sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle:Türkiye 10. sıraya gerilediGeçen yıl Avrupa'da elde edilen başarılı sonuçlar Türkiye'yi UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. basamağa kadar yükseltmişti. Ancak, 2024-2025 sezonunda alınan sonuçlarla Türkiye, topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 36 bin 550 puanla Türkiye’nin önüne geçerek 9. sıraya yükseldi.Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/batshuayi-saniyeler-icinde-tarihe-gecti-muslaradan-ise-kotu-haber-geldi-1087123647.html
isviçre
çekya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/0e/1061189531_122:0:770:486_1920x0_80_0_0_b741f0482414bb4f5d3dd073de3ee3e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor
uefa ülke puanı, uefa ülke puanı sıralaması, uefa ülke puanı 2025, uefa ülke siralamasi güncel, uefa ülke sıralaması vikipedi, uefa ülke sıralaması nasıl hesaplanıyor
Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu mağlubiyet, Galatasaray'ın tur umutlarını İstanbul'daki rövanş maçına bırakırken, Türkiye'nin UEFA Ülke Puanı sıralamasında gerilemesine neden oldu.
Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye, en yakın rakibi Çekya ile rekabet halinde. Çekya'nın Sparta Prag takımı, Malmö karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle ülke puanını artırırken, Galatasaray'ın puan katkısında bulunamaması Türkiye'nin sıralamada geri kalmasına yol açtı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda i̇lk maçlar tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları, dört karşılaşmayla sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle:
Young Boys (İsviçre) - Galatasaray: 3-2
Midtjylland (Danimarka) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-1
Malmö (İsveç) - Sparta Prag (Çekya): 0-2
Dinamo Kiev (Ukrayna) - Salzburg (Avusturya): 0-2
Türkiye 10. sıraya geriledi
Geçen yıl Avrupa'da elde edilen başarılı sonuçlar Türkiye'yi UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. basamağa kadar yükseltmişti. Ancak, 2024-2025 sezonunda alınan sonuçlarla Türkiye, topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 36 bin 550 puanla Türkiye’nin önüne geçerek 9. sıraya yükseldi.
Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması