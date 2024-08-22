https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/galatasaray-young-boys-maci-ardindan-yeni-puan-tablosu-uefa-ulke-siralamasi-degisti-1087128185.html

Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti

Galatasaray Young Boys maçı ardından yeni puan tablosu: UEFA ülke sıralaması değişti

Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, İsviçre ekibi Young Boys'a deplasmanda 3-2 yenildi. Bu mağlubiyet... 22.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-22T09:46+0300

2024-08-22T09:46+0300

2024-08-22T09:46+0300

spor

galatasaray

galatasaray sk

galatasaray spor kulübü

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uefa şampiyonlar ligi

young boys

isviçre

çekya

sparta prag

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Galatasaray'ın mağlubiyetinin ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması yeniden güncellendi. Türkiye, en yakın rakibi Çekya ile rekabet halinde. Çekya'nın Sparta Prag takımı, Malmö karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle ülke puanını artırırken, Galatasaray'ın puan katkısında bulunamaması Türkiye'nin sıralamada geri kalmasına yol açtı.Şampiyonlar Ligi play-off turunda i̇lk maçlar tamamlandıUEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçları, dört karşılaşmayla sona erdi. Alınan sonuçlar şöyle:Türkiye 10. sıraya gerilediGeçen yıl Avrupa'da elde edilen başarılı sonuçlar Türkiye'yi UEFA Ülke Puanı sıralamasında 9. basamağa kadar yükseltmişti. Ancak, 2024-2025 sezonunda alınan sonuçlarla Türkiye, topladığı 35.300 puanla 10. sırada yer alıyor. Çekya ise 36 bin 550 puanla Türkiye’nin önüne geçerek 9. sıraya yükseldi.Güncel UEFA Ülke Puanı Sıralaması

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