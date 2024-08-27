https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/ekrem-imamoglundan-vanikoy-aciklamasi-insanlarin-yuzde-90i-buna-inanmaz-1087323176.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Vaniköy açıklaması: 'İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz'

Ekrem İmamoğlu'ndan Vaniköy açıklaması: 'İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz'

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı İmamoğlu, Üsküdar Vaniköy'deki kaçak yapılaşmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Basın mensuplarının Erdoğan'ın 'İstanbul'un en nadide çevre... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T15:09+0300

2024-08-27T15:09+0300

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ekrem imamoğlu

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'We Haliç' Hak Sahipleri Daire Eşleşme Kura Töreninde Ekrem İmamoğlu Vaniköy konusuna ilişkin basın açıklaması yaptı.Bitlis'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'ın Vaniköy Mahallesi'nde Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki izinsiz inşaatına tepki göstererek "Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar" demişti.'İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz'Vaniköy için konuşan Başkan Ekrem İmamoğlu "Sokağa çıkın, 'Sayın Cumhurbaşkanı böyle dedi' deyin, sokaktaki insanların yüzde 90'nı buna inanmaz. Tersini sorun inanırlar" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.'Muhatap almıyorum'İmamoğlu, Paris Olimpiyat Oyunları'na katılması ve Avrupa seyahatleri hakkındaki eleştiriler için ise "Çok seviyesi düşük laflar. Muhatap almıyorum" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ozgur-ozelden-erdogana-vanikoy-yaniti-haber-alinir-alinmaz-muhurlendi-1087243882.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), paris, olimpiyat oyunları