https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ozgur-ozelden-erdogana-vanikoy-yaniti-haber-alinir-alinmaz-muhurlendi-1087243882.html

Özgür Özel'den Erdoğan'a Vaniköy yanıtı: 'Haber alınır alınmaz mühürlendi'

Özgür Özel'den Erdoğan'a Vaniköy yanıtı: 'Haber alınır alınmaz mühürlendi'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Vaniköy'deki izinsiz inşaatın haber alınır alınmaz mühürlendiğini belirtti. 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T18:06+0300

2024-08-25T18:06+0300

2024-08-25T18:06+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

vaniköy

kaçak yapılaşma

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Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Taha Akgül Karakucak Güreşleri"nin açılış etkinliği öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.'Adnan Oktar'ın villası haber alınır alınmaz mühürlendi'Bir gazetecinin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bize çevre dersi vermeye çalışanlar İstanbul'un en güzide yerlerini para babalarına peşkeş çekiyorlar' dedi, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki sorusuna karşılık Özel, şunları kaydetti:'Alpay Özalan'a hiçbir şey söylemeyip Ahmet Şık'a laf söylüyor'Erdoğan'ın, Meclis'teki Can Atalay oturumuyla ilgili muhalefet partilerine yönelik eleştirileri anımsatılan Özel, şunları söyledi:Özgür Özel, TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın ağır sözler söylediğini ve bazı kelimelerinin Meclis'e yakışmadığını aktararak, "Alpay Özalan da Türkiye'ye yakışmıyor. Alpay Özalan'ı biz milli bir kahraman olarak görürdük. Milli takımda oynarken milli gururumuzdu. Sayın Erdoğan'ın partisinde 'milli utancımıza' dönüştü. Şimdi de tuttu onu Meclis İdare Amiri yaptı. Buradan özeleştiri yapması gereken birinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.'Bitirdim' dediği şeyi görmesi için Keçiören pazarına gelsin'Bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'de artık yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk dönmemek üzere geride kaldı' dedi, siz ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine Özel, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/erdogan-teror-yuvasi-olan-gabar-daginda-bugun-ulkemizin-en-buyuk-petrol-rezervlerinden-birini-1087239100.html

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