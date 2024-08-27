https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bursa-iznikte-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1087329980.html

Bursa İznik'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa İznik'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Bursa'nın İznik ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yayılan alevlerin ilçe merkezinden görüldüğü yangına ekipler havadan ve... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T16:24+0300

2024-08-27T16:24+0300

2024-08-27T16:28+0300

türkiye

bursa

bursa büyükşehir belediyesi

iznik

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yangın

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yangın felaketi

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Bursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bursa Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulunuyor. Yangın ilçe merkezinden görüldü İznik ilçe merkezinden görülen yangına havadan müdahalenin yanı sıra karadan da söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1087246736.html

türkiye

bursa

iznik

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Sputnik Türkiye

bursa, bursa büyükşehir belediyesi, iznik, orman genel müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi