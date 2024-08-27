https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bursa-iznikte-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1087329980.html
Bursa İznik'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Bursa İznik'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Bursa'nın İznik ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yayılan alevlerin ilçe merkezinden görüldüğü yangına ekipler havadan ve... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T16:24+0300
2024-08-27T16:24+0300
2024-08-27T16:28+0300
türkiye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
iznik
orman genel müdürlüğü
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın felaketi
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Bursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bursa Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulunuyor. Yangın ilçe merkezinden görüldü İznik ilçe merkezinden görülen yangına havadan müdahalenin yanı sıra karadan da söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/cumhurbaskani-erdogan-kabine-toplantisi-sonrasi-aciklamalarda-bulunuyor-1087246736.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, iznik, orman genel müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, iznik, orman genel müdürlüğü, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi
Bursa İznik'te orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
16:24 27.08.2024 (güncellendi: 16:28 27.08.2024)
Bursa'nın İznik ilçesinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yayılan alevlerin ilçe merkezinden görüldüğü yangına ekipler havadan ve karadan çalışma yürütüyor.
Bursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Bursa Orman Genel Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulunuyor.
Yangın ilçe merkezinden görüldü
İznik ilçe merkezinden görülen yangına havadan müdahalenin yanı sıra karadan da söndürme çalışmaları devam ediyor.