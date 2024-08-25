Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:39 25.08.2024 (güncellendi: 20:51 25.08.2024)
© AA / TCCB / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© AA / TCCB / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan "Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Abbas'ı ülkemizde ağırladık ve desteğimizi gösterdik.
Başkanlığımızda 21 yıl sonra ilk defa Ankara dışında yapılan tarihi Kabine Toplantımızla Ahlat'a ve Malazgirt'e verdiğimiz ehemmiyeti göstermiş olduk.
Gözlerinin önlerindeki uçağa rağmen uçak yok dediler. Yangına müdahale edilmiyor dediler.
Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir.
Yangının, depremin partisi olmaz.
Rusya Federasyonu Başkanı Sayın Putin de uçak gönderdiler. Yangını bu sayede bitirdik.
Halihazırda filomuzda bulunan 27 uçak, 105 helikopter, 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü Yeşil Vatan ordusuna sahibiz