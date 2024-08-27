https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bdt-genel-sekreteri-kievi-belarus-sinirindaki-gerginligi-azaltmaya-cagirdi-1087318104.html
BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı
BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı
Sputnik Türkiye
Belarus'a sınır ihlali durumunda askeri karşılık verileceği uyarısında bulunan Ukrayna’nın açıklamalarına tepki gösteren BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:10+0300
2024-08-27T13:10+0300
2024-08-27T13:10+0300
ukrayna krizi
belarus
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sınır
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
sergey lebedev
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Belarus’un başkenti Minsk’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lebedev, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu tür açıklamaları düzenli olarak duyuyoruz. Ancak birilerinden belirli adımlar atmasını talep etmeden önce, güven arttırıcı ve gerginliği azaltıcı adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.BDT Genel Sekreteri, Belarus ve Rus özel servislerine göre çok sayıda Ukrayna askeri ve askeri teçhizatının Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya ile olan sınırlarında yoğunlaştığına dikkat çekerken, “Bu nedenle şunu söylemek istiyorum: ‘Sevgili komşular, önce siz bu gerilimi azaltacak adımlar atın, sonra da başkalarından talepte bulunun’” dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedilirken, şu ifadelere yer verilmişti:Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, daha önce yaptığı açıklamada Minsk'in Kiev'den askerlerini sınırdan çekmesi için herhangi bir resmi çağrı almadığını belirtmişti.Glaz, 100 binden fazla kişiden oluşan Ukrayna birliklerinin Belarus sınırı yakınlarında konuşlandırıldığını hatırlatırken, Ukrayna tarafının sürekli provokasyonlar düzenlediğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/lukasenkodan-natoya-uyari-savas-istemiyoruz-ancak-sinir-ihlali-olursa-aninda-karsilik-veririz-1086884840.html
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ukranya belarus, ukrayna-belarus, gomel, belarsu ordusu, ukrayna ordusu kaç kişi? rusya-ukrayna krizi,
BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı
Belarus'a sınır ihlali durumunda askeri karşılık verileceği uyarısında bulunan Ukrayna’nın açıklamalarına tepki gösteren BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kiev'in Belarus birliklerinin sınırdan çekilmesini talep etmeden önce Minsk ile ilişkilerinde güven arttırıcı önlemler alması gerektiğini söyledi.
Belarus’un başkenti Minsk’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lebedev, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu tür açıklamaları düzenli olarak duyuyoruz. Ancak birilerinden belirli adımlar atmasını talep etmeden önce, güven arttırıcı ve gerginliği azaltıcı adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.
BDT Genel Sekreteri, Belarus ve Rus özel servislerine göre çok sayıda Ukrayna askeri ve askeri teçhizatının Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya ile olan sınırlarında yoğunlaştığına dikkat çekerken, “Bu nedenle şunu söylemek istiyorum: ‘Sevgili komşular, önce siz bu gerilimi azaltacak adımlar atın, sonra da başkalarından talepte bulunun’” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedilirken, şu ifadelere yer verilmişti:
Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, daha önce yaptığı açıklamada Minsk'in Kiev'den askerlerini sınırdan çekmesi için herhangi bir resmi çağrı almadığını belirtmişti.
Glaz, 100 binden fazla kişiden oluşan Ukrayna birliklerinin Belarus sınırı yakınlarında konuşlandırıldığını hatırlatırken, Ukrayna tarafının sürekli provokasyonlar düzenlediğini ekledi.