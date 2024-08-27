BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı

Türkiye
SON DAKİKA | Meteoroloji yeni uyarısını saat vererek yaptı: 10 ilde etkili olacak, kuvvetli geliyor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
07:11
15 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
07:37
2 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
07:48
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
08:09
11 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘2028’de dolar milyoneri sayısı yarı yarıya artacak’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Barış Terkeşli, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:06
84 dk
HABER MASASI
Türkiye'de ve dünyada artan estetik çılgınlığı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kanser tanısı koymada yapay zekanın katkıları
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Japonların bütçeleme sistemi Kakeibo’nun popülerliği arttı
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Hizbullah bu operasyondan tatmin olmazsa yeni bir harekat başlatabilir’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Telegram kurucusuna destek: Serbest bırakın
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Bilim dünyasını endişelendiren ‘Kıyamet Buzulu’
17:45
4 dk
SESLİ HABER
Kennedy'den Biden ifşası: Anlaşmayı bozdu
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Beşar Esad: Türkiye Suriye'den çekilmeli, iki taraf da zarar görüyor
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Antalyalı çiftçi 52 santimetre boyunda patlıcan yetiştirdi
18:23
1 dk
SESLİ HABER
Araba almak isteyenlere kritik uyarı: Zam geliyor
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Güney Kore ve ABD'den tansiyonu yükseltecek hamle
18:45
1 dk
SESLİ HABER
Meksika lideri: Duvar inşasına karşıyız
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Kiracıları ilgilendiren tahliye oyunu
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Malezya: BRICS’e partner olmayı umuyoruz
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanı sabahları dinç kalkmanın yollarını açıkladı
19:48
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
EURO 2024'ün Almanya'ya katkısı 7.4 milyar Euro: 'Alman ekonomisini kaldıran önemli bir kaldıraç vazifesi gördü'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
'Influencer' reklamları Ticaret Bakanlığı radarında
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İmamoğlu’ndan 'su' açıklaması
12:06
82 dk
HABER MASASI
Türkiye ve dünyada artan estetik operasyonları
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Süper Lig'in üçüncü haftası
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Uzmanlardan altında yıl sonu beklentisi: Yükseliş devam edecek mi?
15:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus istihbaratı: ABD renkli devrim hazırlığında
15:22
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de internet kullananların oranı yüzde 88.8'e ulaştı
15:35
2 dk
SESLİ HABER
İspanya jandarmasından mültecilere sert müdahale
15:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Pavel Durov'un gözaltına alınması
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Teksas'tan Biden'a rest: Göçmen programını askıya aldı
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Yeşil pasaport ile ilgili beklenen açıklama geldi
17:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den İran’a karşı hamle: Görev süresi uzatıldı
18:14
1 dk
SESLİ HABER
Doğu Karadeniz'den 7 ayda 25 ülkeye su ürünü ihraç edildi
18:31
2 dk
SESLİ HABER
Ünlü oyuncunun kızı elektronik sigaradan kalp krizi geçirdi
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Trump’tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
19:10
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bdt-genel-sekreteri-kievi-belarus-sinirindaki-gerginligi-azaltmaya-cagirdi-1087318104.html
BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı
BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı
Sputnik Türkiye
Belarus'a sınır ihlali durumunda askeri karşılık verileceği uyarısında bulunan Ukrayna’nın açıklamalarına tepki gösteren BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T13:10+0300
2024-08-27T13:10+0300
ukrayna krizi
belarus
ukrayna
sınır
rusya
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
sergey lebedev
ukrayna dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087318271_0:0:2912:1639_1920x0_80_0_0_e36763966463b4684d8aa0de240aee33.jpg
Belarus’un başkenti Minsk’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lebedev, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu tür açıklamaları düzenli olarak duyuyoruz. Ancak birilerinden belirli adımlar atmasını talep etmeden önce, güven arttırıcı ve gerginliği azaltıcı adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.BDT Genel Sekreteri, Belarus ve Rus özel servislerine göre çok sayıda Ukrayna askeri ve askeri teçhizatının Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya ile olan sınırlarında yoğunlaştığına dikkat çekerken, “Bu nedenle şunu söylemek istiyorum: ‘Sevgili komşular, önce siz bu gerilimi azaltacak adımlar atın, sonra da başkalarından talepte bulunun’” dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedilirken, şu ifadelere yer verilmişti:Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, daha önce yaptığı açıklamada Minsk'in Kiev'den askerlerini sınırdan çekmesi için herhangi bir resmi çağrı almadığını belirtmişti.Glaz, 100 binden fazla kişiden oluşan Ukrayna birliklerinin Belarus sınırı yakınlarında konuşlandırıldığını hatırlatırken, Ukrayna tarafının sürekli provokasyonlar düzenlediğini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/lukasenkodan-natoya-uyari-savas-istemiyoruz-ancak-sinir-ihlali-olursa-aninda-karsilik-veririz-1086884840.html
belarus
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087318271_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_6c274fff0a8c969345e364d9e7cf599c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukranya belarus, ukrayna-belarus, gomel, belarsu ordusu, ukrayna ordusu kaç kişi? rusya-ukrayna krizi,
ukranya belarus, ukrayna-belarus, gomel, belarsu ordusu, ukrayna ordusu kaç kişi? rusya-ukrayna krizi,

BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı

13:10 27.08.2024
© Sputnik / Рамиль СитдиковSergey Lebedev
Sergey Lebedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2024
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Abone ol
Belarus'a sınır ihlali durumunda askeri karşılık verileceği uyarısında bulunan Ukrayna’nın açıklamalarına tepki gösteren BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev, Kiev'in Belarus birliklerinin sınırdan çekilmesini talep etmeden önce Minsk ile ilişkilerinde güven arttırıcı önlemler alması gerektiğini söyledi.
Belarus’un başkenti Minsk’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lebedev, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu tür açıklamaları düzenli olarak duyuyoruz. Ancak birilerinden belirli adımlar atmasını talep etmeden önce, güven arttırıcı ve gerginliği azaltıcı adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.
BDT Genel Sekreteri, Belarus ve Rus özel servislerine göre çok sayıda Ukrayna askeri ve askeri teçhizatının Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya ile olan sınırlarında yoğunlaştığına dikkat çekerken, “Bu nedenle şunu söylemek istiyorum: ‘Sevgili komşular, önce siz bu gerilimi azaltacak adımlar atın, sonra da başkalarından talepte bulunun’” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedilirken, şu ifadelere yer verilmişti:
Devlet sınırı ve Çernobil Nükleer Santrali yakınlarında tatbikatların yapılması Ukrayna'nın ulusal güvenliğine ve genel olarak küresel güvenliğe tehdit oluşturuyor. Belaruslu yetkilileri, Moskova'nın baskısı altında ülkeleri için trajik hatalar yapmamaya ve silahlı kuvvetlerini de düşmanca eylemlerini durdurmaya ve birliklerini Ukrayna devlet sınırından Belarus'taki mevcut ateş sistemlerinin menzilini aşan bir mesafeye çekmeye çağırıyoruz.
Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, daha önce yaptığı açıklamada Minsk'in Kiev'den askerlerini sınırdan çekmesi için herhangi bir resmi çağrı almadığını belirtmişti.
Glaz, 100 binden fazla kişiden oluşan Ukrayna birliklerinin Belarus sınırı yakınlarında konuşlandırıldığını hatırlatırken, Ukrayna tarafının sürekli provokasyonlar düzenlediğini ekledi.
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
Ukrayna krizi
Lukaşenko'dan NATO'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ancak sınır ihlali olursa anında karşılık veririz
15 Ağustos, 16:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала