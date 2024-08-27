https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/bdt-genel-sekreteri-kievi-belarus-sinirindaki-gerginligi-azaltmaya-cagirdi-1087318104.html

BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı

BDT Genel Sekreteri, Kiev'i Belarus sınırındaki gerginliği azaltmaya çağırdı

Sputnik Türkiye

Belarus'a sınır ihlali durumunda askeri karşılık verileceği uyarısında bulunan Ukrayna’nın açıklamalarına tepki gösteren BDT Genel Sekreteri Sergey Lebedev... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T13:10+0300

2024-08-27T13:10+0300

2024-08-27T13:10+0300

ukrayna krizi

belarus

ukrayna

sınır

rusya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

sergey lebedev

ukrayna dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/1b/1087318271_0:0:2912:1639_1920x0_80_0_0_e36763966463b4684d8aa0de240aee33.jpg

Belarus’un başkenti Minsk’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lebedev, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesinde, “Bu tür açıklamaları düzenli olarak duyuyoruz. Ancak birilerinden belirli adımlar atmasını talep etmeden önce, güven arttırıcı ve gerginliği azaltıcı adımlar atılması gerekiyor” diye konuştu.BDT Genel Sekreteri, Belarus ve Rus özel servislerine göre çok sayıda Ukrayna askeri ve askeri teçhizatının Ukrayna'nın hem Belarus hem de Rusya ile olan sınırlarında yoğunlaştığına dikkat çekerken, “Bu nedenle şunu söylemek istiyorum: ‘Sevgili komşular, önce siz bu gerilimi azaltacak adımlar atın, sonra da başkalarından talepte bulunun’” dedi.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirttiği Belarus'a sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna istihbaratına göre, Belarus silahlı kuvvetlerinin tatbikat adı altında Ukrayna'nın kuzey sınırına yakın Gomel bölgesinde asker, teçhizat, tank, top ve hava savunma sistemleri topladığı kaydedilirken, şu ifadelere yer verilmişti:Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz, daha önce yaptığı açıklamada Minsk'in Kiev'den askerlerini sınırdan çekmesi için herhangi bir resmi çağrı almadığını belirtmişti.Glaz, 100 binden fazla kişiden oluşan Ukrayna birliklerinin Belarus sınırı yakınlarında konuşlandırıldığını hatırlatırken, Ukrayna tarafının sürekli provokasyonlar düzenlediğini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/lukasenkodan-natoya-uyari-savas-istemiyoruz-ancak-sinir-ihlali-olursa-aninda-karsilik-veririz-1086884840.html

belarus

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukranya belarus, ukrayna-belarus, gomel, belarsu ordusu, ukrayna ordusu kaç kişi? rusya-ukrayna krizi,