https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/lukasenkodan-natoya-uyari-savas-istemiyoruz-ancak-sinir-ihlali-olursa-aninda-karsilik-veririz-1086884840.html

Lukaşenko'dan NATO'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ancak sınır ihlali olursa anında karşılık veririz

Lukaşenko'dan NATO'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ancak sınır ihlali olursa anında karşılık veririz

Sputnik Türkiye

Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin sınırlarının ihlal edilmesi halinde derhal karşılık verecekleri uyarısında bulunurken Rusya'nın da askeri destek... 15.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-15T16:35+0300

2024-08-15T16:35+0300

2024-08-15T16:35+0300

ukrayna krizi

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

belarus savunma bakanlığı

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birlik devleti anlaşması

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ukrayna ordusu

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in NATO ülkeleriyle savaş istemediğini ancak devlet sınırlarının ihlali halinde anında karşılık vereceklerini vurguladı.Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e demeç veren Lukaşenko, "Biz tırmanma istemiyoruz, tüm NATO'ya karşı bir savaş istemiyoruz. Ancak onlar bunu yaparsa, bizim başka çıkış yolumuz kalmaz. Kırmızı çizgimiz devlet sınırımızdır. Ona saldırdıklarında, anında karşılık veririz" ifadelerini kullandı.Lukaşenko, Belarus'un devlet sınırı ihlal edilmedikçe taktik nükleer silah kullanmayacakları mesajını da verdi.'Bize saldırırlarsa, Rusya birliklerini Belarus'a sokar'Moskova'yla olan anlaşma gereği, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda Rusya'nın askeri birliklerini Belarus'a sokacağını anlatan Lukaşenko, "İlk darbeyi aldığımızda, ardından Rusya bizi destekler. Bu, Belarus ile Rusya'nın bu canavarlara karşı ortak savaşıdır" dedi.Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya bakışına da değinen Belarus Devlet Başkanı, ABD yönetimindeki üst düzey temsilcilerin Rusların ve Ukraynalıların birbirlerini öldürmelerini istediğini belirtti.ABD'li üst düzey yetkililerin "Bırakın Ruslar ve Ukraynalılar birbirlerini öldürsünler, herkes bu kazanda gebersin" sözlerini ulu orta sarf ettiğini aktaran Lukaşenko, bunun normal olmadığının altını çizdi.'Ukrayna sınırına 20'den fazla birlik konuşlandıracağız'Lukaşenko, Ukrayna topraklarından olası bir sızmaya ön almak için sınıra 20'den fazla tugay ve taburun sınır hattına konuşlandırılacağını da bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusu-kurskta-bir-yerlesimi-geri-aldi-ukraynanin-kaybi-2-bin-640a-ulasti-1086882159.html

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