Lukaşenko'dan NATO'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ancak sınır ihlali olursa anında karşılık veririz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
07:21
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Türkiye’de kayıt dışı çalışan kadın sayısı yüzde 34,4’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik kazası anında ne yapmak gerekiyor?
12:05
82 dk
HABER MASASI
Tüm zamanların efsaneleşmiş olimpiyat sporcuları
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Koray Gültekin Bahar: Kobilerin finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var
15:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Seçim zaferleriyle dolu 23 yıl: AK Parti'nin dünü ve bugünü
18:15
18 dk
ÖZEL HABER
Vergi cenneti kabusu: Kimler için kuruldu, bugün hangi isimler paralarını taşıyor
18:46
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HAYATI FİLM OLDU
Mezarı 6 kilitli kafesle korunuyor
19:15
12 dk
SESLİ HABER
Olimpiyatlar bitti, skandallar bitmedi: Fransa ölümcül bakteriye maruz bıraktı
20:37
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
07:11
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Emeklilere ‘şezlong ve şemsiye’ müjdesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ali Deniz Kardelen, Okan Aslan'ın konuğu oldu
12:05
80 dk
HABER MASASI
Paris 2024 olimpiyatlarında göze çarpanlar.
13:30
35 dk
SESLİ HABER
ABD medyasından Zalujnıy iddiası: İtaatsizlik yaptı
14:09
3 dk
SESLİ HABER
50 yıldır işe bisikletiyle gidiyor
14:19
2 dk
SESLİ HABER
Döviz ile satış faturası ağır oldu: 4 milyon 654 bin lira ceza
14:27
1 dk
SESLİ HABER
ABD’de Filistin destekçilerine yumuşak davranmakla eleştirilen rektör istifa etti
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Naci Görür, İstanbul'un depreme en dayanıklı ilçesini açıkladı
14:44
2 dk
SESLİ HABER
Real Madrid’in iki yıldızından Arda Güler’e övgü
14:52
2 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
61 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
New York Times: Zafer Rusya'nın elinde
17:39
2 dk
SESLİ HABER
5 yaşındaki Burak kumbarasında biriktirdiği parayı Gazze halkına bağışladı
17:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Astronotlar uzayda 'mahsur' kaldı: NASA henüz karar veremedi
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Trump’ın yardımcısından dikkat çeken açıklama: Dünyanın polisliğini bırakmalıyız
18:19
2 dk
SESLİ HABER
New York Times’dan ‘Hunter Biden’ iddiası
18:29
3 dk
SESLİ HABER
Depremde ayaklarını kaybetti: 'Onu sırtımda bile taşırım'
18:40
3 dk
SESLİ HABER
Kasksız sürücü ceza kesilince gülme krizine girdi
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Filistin destekçilerinden Kamala Harris’e protesto
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi
19:20
1 dk
SESLİ HABER
Yüksekova'daki meyve ağaçları çiftçinin yüzünü güldürdü
19:28
1 dk
SESLİ HABER
Atatürk’le ilgili yeni belgeler paylaşıldı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
Fahiş fiyata 3 farklı şikayet hattı: 6 gün kapatma ve 1 milyon liraya kadar para cezası verilebilir
19:48
3 dk
SESLİ HABER
Köylüler kendi imkânlarıyla kanalizasyon kuyuları açıyor: 'Mikrop, rezillik her şey bir arada'
20:03
4 dk
SESLİ HABER
Annesi satılan yavru keçiyi sahiplenip evcilleştirdi
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Adana'da sıcaklık 50 dereceyi buldu, tatlıcılar inovasyona gitti
20:32
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/lukasenkodan-natoya-uyari-savas-istemiyoruz-ancak-sinir-ihlali-olursa-aninda-karsilik-veririz-1086884840.html
Lukaşenko'dan NATO'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ancak sınır ihlali olursa anında karşılık veririz
Lukaşenko'dan NATO'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ancak sınır ihlali olursa anında karşılık veririz
Sputnik Türkiye
Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin sınırlarının ihlal edilmesi halinde derhal karşılık verecekleri uyarısında bulunurken Rusya'nın da askeri destek... 15.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-15T16:35+0300
2024-08-15T16:35+0300
ukrayna krizi
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
belarus savunma bakanlığı
rusya
birlik devleti anlaşması
rusya-belarus birlik devleti
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082388982_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_5bc4af1f0b727f9d4ae07cbec3b9d4f1.jpg
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in NATO ülkeleriyle savaş istemediğini ancak devlet sınırlarının ihlali halinde anında karşılık vereceklerini vurguladı.Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e demeç veren Lukaşenko, "Biz tırmanma istemiyoruz, tüm NATO'ya karşı bir savaş istemiyoruz. Ancak onlar bunu yaparsa, bizim başka çıkış yolumuz kalmaz. Kırmızı çizgimiz devlet sınırımızdır. Ona saldırdıklarında, anında karşılık veririz" ifadelerini kullandı.Lukaşenko, Belarus'un devlet sınırı ihlal edilmedikçe taktik nükleer silah kullanmayacakları mesajını da verdi.'Bize saldırırlarsa, Rusya birliklerini Belarus'a sokar'Moskova'yla olan anlaşma gereği, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda Rusya'nın askeri birliklerini Belarus'a sokacağını anlatan Lukaşenko, "İlk darbeyi aldığımızda, ardından Rusya bizi destekler. Bu, Belarus ile Rusya'nın bu canavarlara karşı ortak savaşıdır" dedi.Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya bakışına da değinen Belarus Devlet Başkanı, ABD yönetimindeki üst düzey temsilcilerin Rusların ve Ukraynalıların birbirlerini öldürmelerini istediğini belirtti.ABD'li üst düzey yetkililerin "Bırakın Ruslar ve Ukraynalılar birbirlerini öldürsünler, herkes bu kazanda gebersin" sözlerini ulu orta sarf ettiğini aktaran Lukaşenko, bunun normal olmadığının altını çizdi.'Ukrayna sınırına 20'den fazla birlik konuşlandıracağız'Lukaşenko, Ukrayna topraklarından olası bir sızmaya ön almak için sınıra 20'den fazla tugay ve taburun sınır hattına konuşlandırılacağını da bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240815/rus-ordusu-kurskta-bir-yerlesimi-geri-aldi-ukraynanin-kaybi-2-bin-640a-ulasti-1086882159.html
belarus
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082388982_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_2dd4567d33bf5b7012944b0ce4929812.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus savunma bakanlığı, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nato, batılı ülkeler, nükleer silah, abd
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, belarus savunma bakanlığı, rusya, birlik devleti anlaşması, rusya-belarus birlik devleti, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, nato, batılı ülkeler, nükleer silah, abd

Lukaşenko'dan NATO'ya uyarı: Savaş istemiyoruz ancak sınır ihlali olursa anında karşılık veririz

16:35 15.08.2024
© Fotoğraf : Вячеслав ПрокофьевBelarus lideri Aleksandr Lukaşenko
Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
© Fotoğraf : Вячеслав Прокофьев
Abone ol
Belarus lideri Lukaşenko, ülkesinin sınırlarının ihlal edilmesi halinde derhal karşılık verecekleri uyarısında bulunurken Rusya'nın da askeri destek vereceğinin altını çizdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in NATO ülkeleriyle savaş istemediğini ancak devlet sınırlarının ihlali halinde anında karşılık vereceklerini vurguladı.

Rus devlet televizyonu Rossiya-1'e demeç veren Lukaşenko, "Biz tırmanma istemiyoruz, tüm NATO'ya karşı bir savaş istemiyoruz. Ancak onlar bunu yaparsa, bizim başka çıkış yolumuz kalmaz. Kırmızı çizgimiz devlet sınırımızdır. Ona saldırdıklarında, anında karşılık veririz" ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Belarus'un devlet sınırı ihlal edilmedikçe taktik nükleer silah kullanmayacakları mesajını da verdi.

'Bize saldırırlarsa, Rusya birliklerini Belarus'a sokar'

Moskova'yla olan anlaşma gereği, Belarus'a yönelik bir saldırı durumunda Rusya'nın askeri birliklerini Belarus'a sokacağını anlatan Lukaşenko, "İlk darbeyi aldığımızda, ardından Rusya bizi destekler. Bu, Belarus ile Rusya'nın bu canavarlara karşı ortak savaşıdır" dedi.

Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya bakışına da değinen Belarus Devlet Başkanı, ABD yönetimindeki üst düzey temsilcilerin Rusların ve Ukraynalıların birbirlerini öldürmelerini istediğini belirtti.

ABD'li üst düzey yetkililerin "Bırakın Ruslar ve Ukraynalılar birbirlerini öldürsünler, herkes bu kazanda gebersin" sözlerini ulu orta sarf ettiğini aktaran Lukaşenko, bunun normal olmadığının altını çizdi.

'Ukrayna sınırına 20'den fazla birlik konuşlandıracağız'

Lukaşenko, Ukrayna topraklarından olası bir sızmaya ön almak için sınıra 20'den fazla tugay ve taburun sınır hattına konuşlandırılacağını da bildirdi.
Kursk bölgesine saldırı püskürtüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2024
Ukrayna krizi
Rus ordusu Kursk'ta bir yerleşimi geri aldı, Ukrayna'nın kaybı 2 bin 640'a ulaştı
15:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала