https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rusya-bolgelerinde-20-ukrayna-ihasi-imha-edildi-1087255055.html

Rusya bölgelerinde 20 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Rusya bölgelerinde 20 Ukrayna İHA’sı imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin yedi bölgesinde geçen gece Ukrayna ordusuna ait 20 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği bildirildi. Volga Nehri... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T07:33+0300

2024-08-26T07:33+0300

2024-08-26T07:49+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi sırasında görev başındaki hava savunma sistemleri 20 adet uçak tipi İHA imha etti ve ele geçirdi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, 9 İHA’nın Saratov Bölgesi’nde engellendiği kaydedilirken Kursk’ta 3, Belgorod’da 2, Bryansk’ta 2, Tula’da 2, Oryol’da 1 ve Ryazan Bölgesi’nde 1 aracın imha edildiği ifade edildi.Saratov Valisi: Bir kadın ağır yaralıSaratov Valisi Roman Busargin, Telegram paylaşımında, İHA saldırısında Volga Nehri’nin sağ yakasında yer alan Saratov kentinde çok katlı bir apartmanda hasarın meydana geldiğini açıkladı. Bir kadının ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirten Busargin, diğer yaralılara olay yerine tıbbi yardımın sağlandığını belirtti.İHA saldırısında, Saratov’un karşısında Volga Nehri’nin sol yakasında bulunan Engels kentinde de bir apartmanda hasarın meydana geldiği bildirildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rus hava savunma güçleri tüm saldırıları başarıyla püskürtüyor.

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