https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rusya-savunma-bakanligi-bati-moskovayi-kimyasal-silah-kullanmakla-suclamaya-hazirlaniyor-1085664244.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Batı, Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı: Batı, Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Kirillov, Batı’nın Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya... 08.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-08T20:03+0300

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2024-07-08T20:04+0300

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rusya savunma bakanlığı

igor kirillov

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kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

kimyasal silah

suçlama

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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, bugünkü basın toplantısında Batı’nın Rusya’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlandığını söyledi.Kirillov, “Mevcut bilgilere göre ABD ve Almanya, Ukrayna ve OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) teknik sekreterliği ile birlikte, Rusya’ya karşı suçlamada bulunmak amacıyla Ukrayna’da kimyasal silah kullanımı ile ilgili sözde gerçekleri araştırmaya yönelik özel bir görev başlatmaya hazırlanıyor” diye konuştu.Sözde bağımsız devletlerden birine soruşturma başlatmasının ve Rusya’nın operasyon sırasında zehirli kimyasallar kullandığına dair delil uydurmasının teklif edildiğine dikkat çeken Kirillov, ABD’nin hali hazırda bu amaçlara yönelik 400 bin dolar tahsis ettiği bilgisini verdi.Kirillov, “Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın OPCW teknik sekreterliği ile ‘Teknik yardımın sağlanması ile ilgili ziyaretler sırasında ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar hakkında’ bir anlaşma imzaladığı yoğun işbirliği hakkında bilgi sahibidir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-rus-birliklerine-karsi-kimyasal-madde-kullandi-1060178076.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, igor kirillov, abd, almanya, ukrayna, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), kimyasal silah, suçlama