https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/rusya-savunma-bakanligi-bati-moskovayi-kimyasal-silah-kullanmakla-suclamaya-hazirlaniyor-1085664244.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Batı, Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlanıyor
Rusya Savunma Bakanlığı: Batı, Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlanıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Kirillov, Batı’nın Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya... 08.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-08T20:03+0300
2024-07-08T20:03+0300
2024-07-08T20:04+0300
dünya
rusya
rusya savunma bakanlığı
igor kirillov
abd
almanya
ukrayna
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
kimyasal silah
suçlama
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, bugünkü basın toplantısında Batı’nın Rusya’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlandığını söyledi.Kirillov, “Mevcut bilgilere göre ABD ve Almanya, Ukrayna ve OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) teknik sekreterliği ile birlikte, Rusya’ya karşı suçlamada bulunmak amacıyla Ukrayna’da kimyasal silah kullanımı ile ilgili sözde gerçekleri araştırmaya yönelik özel bir görev başlatmaya hazırlanıyor” diye konuştu.Sözde bağımsız devletlerden birine soruşturma başlatmasının ve Rusya’nın operasyon sırasında zehirli kimyasallar kullandığına dair delil uydurmasının teklif edildiğine dikkat çeken Kirillov, ABD’nin hali hazırda bu amaçlara yönelik 400 bin dolar tahsis ettiği bilgisini verdi.Kirillov, “Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın OPCW teknik sekreterliği ile ‘Teknik yardımın sağlanması ile ilgili ziyaretler sırasında ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar hakkında’ bir anlaşma imzaladığı yoğun işbirliği hakkında bilgi sahibidir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220820/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-rus-birliklerine-karsi-kimyasal-madde-kullandi-1060178076.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, igor kirillov, abd, almanya, ukrayna, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), kimyasal silah, suçlama
rusya, rusya savunma bakanlığı, igor kirillov, abd, almanya, ukrayna, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), kimyasal silah, suçlama
Rusya Savunma Bakanlığı: Batı, Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlanıyor
20:03 08.07.2024 (güncellendi: 20:04 08.07.2024)
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Kirillov, Batı’nın Moskova’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlandığını belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Komutanı Korgeneral İgor Kirillov, bugünkü basın toplantısında Batı’nın Rusya’yı kimyasal silah kullanmakla suçlamaya hazırlandığını söyledi.
Kirillov, “Mevcut bilgilere göre ABD ve Almanya, Ukrayna ve OPCW (Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü) teknik sekreterliği ile birlikte, Rusya’ya karşı suçlamada bulunmak amacıyla Ukrayna’da kimyasal silah kullanımı ile ilgili sözde gerçekleri araştırmaya yönelik özel bir görev başlatmaya hazırlanıyor” diye konuştu.
Sözde bağımsız devletlerden birine soruşturma başlatmasının ve Rusya’nın operasyon sırasında zehirli kimyasallar kullandığına dair delil uydurmasının teklif edildiğine dikkat çeken Kirillov, ABD’nin hali hazırda bu amaçlara yönelik 400 bin dolar tahsis ettiği bilgisini verdi.
Kirillov, “Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın OPCW teknik sekreterliği ile ‘Teknik yardımın sağlanması ile ilgili ziyaretler sırasında ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar hakkında’ bir anlaşma imzaladığı yoğun işbirliği hakkında bilgi sahibidir” ifadelerini kullandı.