https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/peskov-kursk-bolgesine-yonelik-saldiri-cevapsiz-kalamaz-1087271143.html

Peskov: Kursk bölgesine yönelik saldırı cevapsız kalamaz

Peskov: Kursk bölgesine yönelik saldırı cevapsız kalamaz

Sputnik Türkiye

Rusya'nın bu sabah düzenlediği son dönemdeki en yoğun hava saldırısında Ukrayna'nın enerji ve askeri altyapısı hedef alınırken, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T13:32+0300

2024-08-26T13:32+0300

2024-08-26T13:42+0300

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dmitriy peskov

müzakere

kursk

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Gazetecilerle düzenlenen basın toplantısında Ukrayna ordusunun Kursk'taki eylemleri ve Rus ordusunun bu sabahki yoğun saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulunan Peskov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesi başta olmak üzere hiçbir düşmanca eyleminin karşılıksız kalmayacağını belirtirken, bu adımların Rusya tarafından kesinlikle karşılık bulacağının altını çizdi.Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov'un ‘Rus yönetiminin Kursk Bölgesi'ndeki Ukrayna saldırısına karşılık verme kararı aldığı’ yönündeki sözlerini de yorumlayan Peskov, “Burada ayrı bir karardan bahsetmiyoruz. Elbette bu tür düşmanca eylemler uygun bir karşılık verilmeden kalamaz. Kesinlikle bir karşılık verilecektir” dedi.Peskov, Ukrayna ile müzakereler konusunun şu anda önemini yitirdiğini teyit ederken, temaslarla ilgili hiçbir haberin gerçeği yansıtmadığını ifade ettiği konuşmasını, “Şu anda müzakere konusunun önemini epeyce kaybettiğini biliyorsunuz. Medyada çeşitli temaslarla ilgili çok sayıda haber yayınlanıyor ve aslında bunların hiçbiri doğru değil” diye sürdürdü.Peskov, Telegram’ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov’un Fransa’da gözaltına alınmasına ilişkin yorum yapmak için erken olduğunu belirterek, "Durov'un tam olarak neyle suçlandığını henüz bilmiyoruz" dedi.Yorum yapmadan önce durumun netleşmesi gerektiğini aktaran Peskov, "Bu olmadan herhangi bir açıklama yapmak muhtemelen yanlış olur. Suçlamalar açıklanana kadar bekleyelim. Sonrasında, bazı ön değerlendirmeler yapılır" diye konuştu.Peskov, geçen hafta aynı günlerde Bakü’de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Durov’un burada görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğine yönelik bir soruya ise olumsuz yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/rus-ordusundan-ukraynanin-savunma-sanayi-ve-enerji-tesislerine-genis-capli-bombardiman-2-f-16-vardi-1087260563.html

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