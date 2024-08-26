https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/isvecli-teknik-direktor-sven-goran-eriksson-hayatini-kaybetti-1087280851.html
İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T16:05+0300
2024-08-26T16:05+0300
2024-08-26T16:06+0300
spor
sven-göran eriksson
teknik direktör
isveç
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Uzun süredir kanser tedavisi gören Sven-Goran Eriksson yaşamını yitirdi.Ailesinden yapılan açıklamada Eriksson'un 76 yaşında vefat ettiği belirtildi.Eriksson, bu yılın başında kansere yakalandığını açıklamıştı.Sven-Goran Eriksson kimdir?Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarını da çalıştırmıştı.Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevine başlamış, Şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.
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sven-goran eriksson , sven-goran eriksson kimdir, teknik direktör hayatını kaybetti
sven-goran eriksson , sven-goran eriksson kimdir, teknik direktör hayatını kaybetti
İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti
16:05 26.08.2024 (güncellendi: 16:06 26.08.2024)
İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.
Uzun süredir kanser tedavisi gören Sven-Goran Eriksson yaşamını yitirdi.
Ailesinden yapılan açıklamada Eriksson'un 76 yaşında vefat ettiği belirtildi.
Eriksson, bu yılın başında kansere yakalandığını açıklamıştı.
Sven-Goran Eriksson kimdir?
Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarını da çalıştırmıştı.
Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevine başlamış, Şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.