https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/isvecli-teknik-direktor-sven-goran-eriksson-hayatini-kaybetti-1087280851.html

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T16:05+0300

2024-08-26T16:05+0300

2024-08-26T16:06+0300

spor

sven-göran eriksson

teknik direktör

isveç

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Uzun süredir kanser tedavisi gören Sven-Goran Eriksson yaşamını yitirdi.Ailesinden yapılan açıklamada Eriksson'un 76 yaşında vefat ettiği belirtildi.Eriksson, bu yılın başında kansere yakalandığını açıklamıştı.Sven-Goran Eriksson kimdir?Daha önce Benfica, Roma, Fiorentina, Lazio ve Manchester City gibi Avrupa'nın önemli takımlarında görev alan İsveçli teknik adam İngiltere, Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler milli takımlarını da çalıştırmıştı.Eriksson, son olarak Aralık 2022'de İsveç 3. Lig ekibi IF Karlstad'da sportif direktörlük görevine başlamış, Şubat 2023'te ise sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmıştı.

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isveç

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sven-goran eriksson , sven-goran eriksson kimdir, teknik direktör hayatını kaybetti