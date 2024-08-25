https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/alex-de-souzadan-christoph-daum-mesaji-beni-buraya-getiren-isimdi-1087237388.html
Alex De Souza'dan Christoph Daum mesajı: 'Beni buraya getiren isimdi'
Alex De Souza'dan Christoph Daum mesajı: 'Beni buraya getiren isimdi'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Alex De Souza, eski Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum'un hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj paylaştı. 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T12:10+0300
2024-08-25T12:10+0300
2024-08-25T12:10+0300
spor
christoph daum
alex de souza
fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörü Alex De Souza, Christoph Daum hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj paylaştı. Souza, şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/fenerbahceden-son-christoph-daum-mesaji-1087235172.html
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christoph daum, alex de souza, fenerbahçe
christoph daum, alex de souza, fenerbahçe
Alex De Souza'dan Christoph Daum mesajı: 'Beni buraya getiren isimdi'
Fenerbahçe'nin eski yıldız oyuncusu Alex De Souza, eski Fenerbahçe teknik direktörü Christoph Daum'un hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj paylaştı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörü Alex De Souza, Christoph Daum hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj paylaştı.
Beni Türkiye’ye getiren en önemli isimdi. Fenerbahçe’deki sportif başarımdan dolayı bu beyefendiye çok şey borçluyum.
Benim için yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Hayatımdaki çok önemli bir insanı kaybettiğim, üzücü bir gün benim için.
Ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu zor zamanları atlatacak sabır ve güçleri olsun