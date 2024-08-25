Alex De Souza'dan Christoph Daum mesajı: 'Beni buraya getiren isimdi'

Beni Türkiye’ye getiren en önemli isimdi. Fenerbahçe’deki sportif başarımdan dolayı bu beyefendiye çok şey borçluyum.

Benim için yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. Hayatımdaki çok önemli bir insanı kaybettiğim, üzücü bir gün benim için.

Ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Bu zor zamanları atlatacak sabır ve güçleri olsun