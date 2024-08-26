https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-kuzey-guney-yonlu-olarak-acildi-1087256859.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı

Sputnik Türkiye

Sredina isimli tankerin makine arızası sonrasında dün akşam gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, sabaha karşı kuzey-güney yönlü olarak açıldı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T09:04+0300

2024-08-26T09:04+0300

2024-08-26T09:04+0300

türkiye

istanbul boğazı

petrol tankeri

gemi arızası

tanker

akaryakıt tankeri

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Sredina isimli Panama bandıralı 171 metre boyundaki petrol tankerinin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı, dün saat 22.40'ta çift yönlü olarak askıya alınmıştı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sredina isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız refakatinde ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.Sredina isimli Panama bandralı 171 metre boyundaki petrol tankerinin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı, dün saat 22.40'ta çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

türkiye

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Sputnik Türkiye

istanbul boğazı, petrol tankeri, gemi arızası, tanker, akaryakıt tankeri