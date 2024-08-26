https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-kuzey-guney-yonlu-olarak-acildi-1087256859.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı
Sputnik Türkiye
Sredina isimli tankerin makine arızası sonrasında dün akşam gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, sabaha karşı kuzey-güney yönlü olarak açıldı. 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T09:04+0300
2024-08-26T09:04+0300
2024-08-26T09:04+0300
türkiye
istanbul boğazı
petrol tankeri
gemi arızası
tanker
akaryakıt tankeri
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Sredina isimli Panama bandıralı 171 metre boyundaki petrol tankerinin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı, dün saat 22.40'ta çift yönlü olarak askıya alınmıştı.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sredina isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız refakatinde ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.Sredina isimli Panama bandralı 171 metre boyundaki petrol tankerinin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı, dün saat 22.40'ta çift yönlü olarak askıya alınmıştı.
türkiye
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istanbul boğazı, petrol tankeri, gemi arızası, tanker, akaryakıt tankeri
istanbul boğazı, petrol tankeri, gemi arızası, tanker, akaryakıt tankeri
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı
Sredina isimli tankerin makine arızası sonrasında dün akşam gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, sabaha karşı kuzey-güney yönlü olarak açıldı.
Sredina isimli Panama bandıralı 171 metre boyundaki petrol tankerinin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı, dün saat 22.40'ta çift yönlü olarak askıya alınmıştı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sredina isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız refakatinde ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri kullanıldı.
Sredina isimli Panama bandralı 171 metre boyundaki petrol tankerinin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı, dün saat 22.40'ta çift yönlü olarak askıya alınmıştı.