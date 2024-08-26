https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/durovun-gozalti-suresi-uzatildi-1087256586.html

Durov'un gözaltı süresi uzatıldı

Durov'un gözaltı süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

Fransa'da havalimanında gözaltına alınan Telegram kurucusu ve CEO’su Pavel Durov’un gözaltı süresinin soruşturma yargıcı tarafından uzatıldığı belirtildi. 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T08:46+0300

2024-08-26T08:46+0300

2024-08-26T08:49+0300

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Fransa medyasının soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, mesajlaşma uygulaması Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı iddiasıyla Fransa’da gözaltına alınan Durov'un gözaltı süresi uzatıldı.Fransa'da sorgulama için ilk gözaltı süresi en fazla 96 saat sürebiliyor. Rus işadamının gözaltına alınmasıyla ilgili sürece bakan soruşturma yargıcının bu süreyi 25 Ağustos Pazar akşamı uzattığı aktarıldı.Medyanın paylaştığı bilgiye göre, ilk gözaltı aşaması sona erdiğinde, hakim gözaltındaki kişiyi serbest bırakabilir veya hakkında suçlamada bulunarak tutuklama kararı verebilir.Fransa pasaportuna sahip ve ülkenin arananlar listesinde yer alan Pavel Durov’un, Cumartesi akşamı Paris yakınındaki Le Bourget Havalimanı’nda özel uçaktan indiği sırada gözaltına alındığı bildirilmişti. Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı ve Fransa makamlarıyla işbirliği yapmayı reddettiği için gözaltına alındığı ifade edilen Durov hakkında terör, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlamalarla karşı karşıya olduğu kaydedilmişti. Fransız gazeteci Cyril Amursky'ye göre işadamı 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Fransa’ya Durov’a erişim talep eden nota verildiğini bildirmişti.Paris savcılığından yapılan açıklamada, Durov'un davasıyla ilgili 26 Ağustos Pazartesi günü basına bir açıklama yapılacağı bildirilirken, basın açıklamasında Durov'un gözaltına alınma nedenleri ile ilgili net açıklamalarla birlikte davadaki mevcut durumunun açıklığa kavuşturulması bekleniyor.Pavel Durov kimdir?Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nın da kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov’un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/durovun-fransada-gozaltina-alinmasiyla-ilgili-telegramdan-ilk-resmi-aciklama-geldi-1087249898.html

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