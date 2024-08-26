https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/buz-magarasindaki-arama-calismalari-durduruldu-kimse-kaybolmadi-1087295912.html

Buz mağarasındaki arama çalışmaları durduruldu: Kimse kaybolmadı

Buz mağarasındaki arama çalışmaları durduruldu: Kimse kaybolmadı

Sputnik Türkiye

İzlanda'da bir buz mağarasında meydana gelen göçük sonucunda durumdan etkilenen turist grubundan iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürerken , gruptaki kişi... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T21:40+0300

2024-08-26T21:40+0300

2024-08-26T21:40+0300

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Güney İzlanda'da bulunan Breidamerkurjökull buzulunda meydana gelen çökme sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği, kayıp iki kişinin de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti. Polis son gelen bilgiler ışığında arama kurtarma çalışmalarını durdurdu.Polise ilk gelen bilgilere göre, buz mağarasında 25 kişilik bir turist grubu olduğu belirlenmişti. Gruptaki kayıp iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken grubun aslında 23 kişiden oluştuğu ortaya çıktı. 2 kişinin kayıp olduğu ihbarının asılsız çıkması üzerine polis, arama kurtarma çalışmalarını durdurdu. Ne olmuştu?İzlanda'nın güneyinde bulunan Breidamerkurjökull Buzulu'nu ziyaret eden turist grubu, ziyaret esnasında mağaranın çökmesiyle düşen buz parçalarından etkilenmişti.Yetkililer tarafından İzlanda'da bulunan Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağarayı ziyaret eden turistlerin rehber eşliğinde bölgede bulunduğunu ve çökme sırasında birçoğunun mağaranın dışında olduğu bildirilirken, başta 25 kişi olarak bilinen 23 kişilik gruptan bir kişinin ölü, ve iki kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı. Kayıp iki kişinin aslında kayıp olmadığı ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/izlandada-buz-magarasi-coktu-1-olu-2-kisi-kayip-1087260739.html

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