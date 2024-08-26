https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/izlandada-buz-magarasi-coktu-1-olu-2-kisi-kayip-1087260739.html

İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kişi kayıp

İzlanda'da buz mağarası çöktü: 1 ölü, 2 kişi kayıp

Sputnik Türkiye

Güney İzlanda'da bulunan Breidamerkurjökull buzulunda meydana gelen çökme nedeniyle bir kişi öldü, iki kişi kayıp. Ağır yaralarında aralarında olduğu turist... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T10:28+0300

2024-08-26T10:28+0300

2024-08-26T10:28+0300

dünya

buzul

mağara

çökme

acil durum

turist

izlanda

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Pazar günü, İzlanda'nın güneyinde bulunan Breidamerkurjökull Buzulu'nu ziyaret eden 25 kişilik turist gruptaki bazı kişiler ziyaret esnasında mağaranın çökmesiyle düşen buz parçalarından etkilendi.Yetkililer, İzlanda'nın gözde turistik mekanlarından Breidamerkurjökull Buzulu'ndaki mağarayı ziyaret eden turistlerin rehber eşliğinde bölgede bulunduğunu ve çökme sırasında birçoğunun mağaranın dışında olduğunu bildirdi. Bir kişinin ölü, iki ağır yaralı ve iki kişinin kayıp olduğu açıklandı.Olay yerinde 1 kişinin öldüğü bildirilirken 2 kişinin ağır yaralı olduğu, bunlardan birinin durumunun stabil olduğu belirtildi. 200 kişilik acil yardım ekibi, zorlu hava koşullarından dolayı kayıp olan iki kişiyi bulma çalışmalarını Pazartesi sabahına ertelediğini bildirdi.Mağaranın çökmesinden etkilenenlerin hepsinin yabancı turist olduğunu doğrulayan yetkililer, 'buz mağarası turlarının yılın her döneminde yapıldığını, gezileri düzenleyenlerin deneyimli dağ rehberleri olduğunu ve yaşayan toprakta her şeyin olabileceğini' söyledi.İzlanda medyasına konuşan yetkililer, 25 kişilik gruptan iki kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

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buzul, mağara, çökme, acil durum, turist, izlanda