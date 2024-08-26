https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bakan-goktastan-yusuf-dikece-destek-eli-opulesi-tum-annelere-selam-olsun-1087296290.html
Bakan Göktaş'tan Yusuf Dikeç'e destek: 'Eli öpülesi tüm annelere selam olsun'
Bakan Göktaş'tan Yusuf Dikeç'e destek: 'Eli öpülesi tüm annelere selam olsun'
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annesiyle fotoğrafını paylaşan milli sporcu Yusuf Dikeç'e gelen kötü yorumlara X hesabından cevap... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından annesi ile olan karesini paylaşarak Yusuf Dikeç'e destek mesajı yayınladı.Bakan Göktaş paylaşımında şunları söyledi;'Annelerimiz, en kutsal hazinemiz. Bu hazinenin kıymetini bilen güzel evlatlar yetiştiren eli öpülesi tüm annelere selam olsun…' “My most precious”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yusuf-dikec-annesine-gelen-yorumlara-ataturk-ile-cevap-verdi-annesinden-utanan-ulkesinden-utanir-1087295209.html
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yusuf dikeç, mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, x, twitter
yusuf dikeç, mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, x, twitter
Bakan Göktaş'tan Yusuf Dikeç'e destek: 'Eli öpülesi tüm annelere selam olsun'
22:03 26.08.2024 (güncellendi: 22:07 26.08.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annesiyle fotoğrafını paylaşan milli sporcu Yusuf Dikeç'e gelen kötü yorumlara X hesabından cevap verdi. Annesi ile olan fotoğrafını 'en kıymetlim' notu ile X hesabından paylaştı.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından annesi ile olan karesini paylaşarak Yusuf Dikeç'e destek mesajı yayınladı.
Bakan Göktaş paylaşımında şunları söyledi;
'Annelerimiz, en kutsal hazinemiz. Bu hazinenin kıymetini bilen güzel evlatlar yetiştiren eli öpülesi tüm annelere selam olsun…'