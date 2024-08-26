https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/bakan-goktastan-yusuf-dikece-destek-eli-opulesi-tum-annelere-selam-olsun-1087296290.html

Bakan Göktaş'tan Yusuf Dikeç'e destek: 'Eli öpülesi tüm annelere selam olsun'

Bakan Göktaş'tan Yusuf Dikeç'e destek: 'Eli öpülesi tüm annelere selam olsun'

Sputnik Türkiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, annesiyle fotoğrafını paylaşan milli sporcu Yusuf Dikeç'e gelen kötü yorumlara X hesabından cevap... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T22:03+0300

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türkiye

yusuf dikeç

mahinur özdemir göktaş

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

sosyal medya

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, X hesabından annesi ile olan karesini paylaşarak Yusuf Dikeç'e destek mesajı yayınladı.Bakan Göktaş paylaşımında şunları söyledi;'Annelerimiz, en kutsal hazinemiz. Bu hazinenin kıymetini bilen güzel evlatlar yetiştiren eli öpülesi tüm annelere selam olsun…' “My most precious”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/yusuf-dikec-annesine-gelen-yorumlara-ataturk-ile-cevap-verdi-annesinden-utanan-ulkesinden-utanir-1087295209.html

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yusuf dikeç, mahinur özdemir göktaş, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, sosyal medya, x, twitter