https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/meteoroloji-illeri-siralayarak-pes-pese-alarm-verdi-saganak-ve-gok-gurultulu-yagmur-geliyor-1087253418.html

Meteoroloji illeri sıralayarak peş peşe alarm verdi: Sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor

Meteoroloji illeri sıralayarak peş peşe alarm verdi: Sağanak ve gök gürültülü yağmur geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, bugün Türkiye genelinde birçok ilde sağanak yağış bekleniyor. Özellikle... 26.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-26T07:14+0300

2024-08-26T07:14+0300

2024-08-26T07:19+0300

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Meteoroloji’nin güncel tahminlerine göre, ülkenin kuzeyinden başlayarak güney ve iç kesimlerine kadar birçok bölgede yağışlar etkili olacak. İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Konya, Karaman, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Eskişehir'in güney çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Bartın ve Artvin çevrelerinde sabah saatlerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı ve rüzgar durumuHava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor. Rüzgarın ise batı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Meteoroloji uyardıMeteoroloji, özellikle Bartın ve Artvin çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı kişilerin dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, Sinop, Samsun, Malatya ve Kahramanmaraş illerinde yaşayanlar için de dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde de hava durumu yakından takip edilmesi gereken bir diğer konu. Yarın Marmara Bölgesi'nde sağanak yağışların etkili olacağı ve cuma günü ise Türkiye genelinde yağışlı havanın süreceği tahmin ediliyor.Bugün hava nasıl olacak?MARMARAGenellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 35°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 32°CGenellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutluKIRKLARELİ °C, 32°CGenellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri çok bulutluKOCAELİ °C, 32°CGenellikle parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 35°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile zamanla bölge genelinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 32°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 33°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 31°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı zamanla güney ve batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Konya ve Karaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı bulutluÇANKIRI °C, 33°CParçalı bulutluESKİŞEHİR °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 28°CParçalı zamanla çok bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 33°CParçalı bulutluVAN °C, 28°CParçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 38°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutluSİİRT °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVAOrta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARAHava Durumu: Parçalı zamanla kuzeyi çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Ege 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.VAN GÖLÜHava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/kritik-mac-oncesi-karar-galatasarayda-fernando-muslera-ve-davinson-sanchezin-durumu-belli-oldu-1087253227.html

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