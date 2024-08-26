https://anlatilaninotesi.com.tr/20240826/almanya-hukumeti-kuzey-akimi-mesru-hedef-olarak-gormuyor-1087275485.html
Almanya hükümeti Kuzey Akım’ı meşru hedef olarak görmüyor
Almanya hükümeti Kuzey Akım’ı meşru hedef olarak görmüyor
Sputnik Türkiye
Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel’in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının meşru hedef olduğu yönündeki görüşüne katılmayan Almanya hükümetinin bu saldırıyı suç... 26.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-26T14:57+0300
2024-08-26T14:57+0300
2024-08-26T15:00+0300
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kuzey akım
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
almanya
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steffen hebestreit
çekya
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, bugünkü basın toplantısında, Almanya’nın Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel’in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının meşru hedef olduğu yönündeki görüşüne katılıp katılmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.Hebestreit, “Geçtiğimiz aylarda Federal Şansölye, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra diğer birçok yabancı ortağıyla yaptığı görüşmelerde tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu soruşturma gerektiren bir suç. Başsavcılık da soruşma yürütüyor” diye ekledi.Daha önce Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Kuzey Akım sabotajında Ukrayna'nın dahli olduğuna dair net bir bilgiye sahip olmadığını söylemişti. Savaşların sadece askeri hedeflere yönelik olmadığını, aynı zamanda stratejik hedeflere karşı da yapıldığını ve boru hatlarının da böyle bir hedef olduğunu savunan Pavel, “Böyle bir saldırı Rusya'nın Avrupa'ya gaz ve petrol sevkiyatını durdurmayı amaçlıyorsa, bu meşru bir hedef demek” ifadesini kullanmıştı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çek liderinin bu sözlerinin El Kaide ve DAEŞ temsilcilerinin yaptığı açıklamalarına benzediğini kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-kesecek-durum-daha-da-kotulesecek-1086961670.html
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kuzey akım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, almanya, ukrayna, steffen hebestreit, çekya, petr pavel, rusya, mariya zaharova
kuzey akım, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, almanya, ukrayna, steffen hebestreit, çekya, petr pavel, rusya, mariya zaharova
Almanya hükümeti Kuzey Akım’ı meşru hedef olarak görmüyor
14:57 26.08.2024 (güncellendi: 15:00 26.08.2024)
Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel’in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının meşru hedef olduğu yönündeki görüşüne katılmayan Almanya hükümetinin bu saldırıyı suç olarak gördüğü belirtildi.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, bugünkü basın toplantısında, Almanya’nın Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel’in Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının meşru hedef olduğu yönündeki görüşüne katılıp katılmadığı sorusuna, “Hayır” dedi.
Hebestreit, “Geçtiğimiz aylarda Federal Şansölye, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nin yanı sıra diğer birçok yabancı ortağıyla yaptığı görüşmelerde tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Bu soruşturma gerektiren bir suç. Başsavcılık da soruşma yürütüyor” diye ekledi.
Daha önce Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel
, Kuzey Akım sabotajında Ukrayna'nın dahli olduğuna dair net bir bilgiye sahip olmadığını söylemişti. Savaşların sadece askeri hedeflere yönelik olmadığını, aynı zamanda stratejik hedeflere karşı da yapıldığını ve boru hatlarının da böyle bir hedef olduğunu savunan Pavel, “Böyle bir saldırı Rusya'nın Avrupa'ya gaz ve petrol sevkiyatını durdurmayı amaçlıyorsa, bu meşru bir hedef demek
” ifadesini kullanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Çek liderinin bu sözlerinin El Kaide ve DAEŞ temsilcilerinin yaptığı açıklamalarına benzediğini kaydetmişti.