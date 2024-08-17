https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/almanya-ukraynaya-askeri-yardimi-kesecek-durum-daha-da-kotulesecek-1086961670.html
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımı kesecek: 'Durum daha da kötüleşecek'
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımı kesecek: 'Durum daha da kötüleşecek'
Sputnik Türkiye
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Alman hükümetinin mevcut bütçe planlaması kapsamında Ukrayna'ya... 17.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-17T19:24+0300
2024-08-17T19:24+0300
2024-08-17T19:24+0300
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christian lindner
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ukrayna
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Söz konusu kesintinin Alman hükümeti ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan maliyet düşürücü önlemler kapsamında yapıldığı ifade edildi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un talimatına göre, halihazırda onaylanmış malzemelerin tedarik edilmeye devam edileceği ancak Alman Savunma Bakanlığı'ndan gelen ek taleplerin artık onaylanmasına gerek kalmayacağı belirtildi.Talebin Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a Maliye Bakanı Christian Lindner tarafından 5 Ağustos tarihli bir mektupla iletildiği aktarıldı.Gazete, Ukrayna'nın durumunun yakın gelecekte daha da kötüleşebileceğini, zira planlanan askeri desteğin gelecek yıl neredeyse yarı yarıya, 2027'de ise mevcut hacmin onda birinden daha azına indirileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240817/rusya-kievin-kursk-nukleer-santraline-olasi-provokasyonu-halinde-sert-yanit-veririz-1086953220.html
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almanya, olaf scholz, boris pistorius, christian lindner, frankfurter allgemeine sonntagszeitung, ukrayna, ukrayna krizi
almanya, olaf scholz, boris pistorius, christian lindner, frankfurter allgemeine sonntagszeitung, ukrayna, ukrayna krizi
Almanya, Ukrayna'ya askeri yardımı kesecek: 'Durum daha da kötüleşecek'
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde Alman hükümetinin mevcut bütçe planlaması kapsamında Ukrayna'ya yapılacak yardımları keseceği ve artık yeni fon tahsis edilmediği ifade edildi.
Söz konusu kesintinin Alman hükümeti ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan maliyet düşürücü önlemler kapsamında yapıldığı ifade edildi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un talimatına göre, halihazırda onaylanmış malzemelerin tedarik edilmeye devam edileceği ancak Alman Savunma Bakanlığı'ndan gelen ek taleplerin artık onaylanmasına gerek kalmayacağı belirtildi.
Talebin Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'a Maliye Bakanı Christian Lindner tarafından 5 Ağustos tarihli bir mektupla iletildiği aktarıldı.
Gazete, Ukrayna'nın durumunun yakın gelecekte daha da kötüleşebileceğini, zira planlanan askeri desteğin gelecek yıl neredeyse yarı yarıya, 2027'de ise mevcut hacmin onda birinden daha azına indirileceğini belirtti.