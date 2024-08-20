https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cekya-devlet-baskani-pavelden-ukraynayi-gecici-sinirlar-icinde-natoya-alma-onerisi-1087034162.html

Çekya Devlet Başkanı Pavel’den Ukrayna’yı ‘geçici sınırlar içinde’ NATO’ya alma önerisi

Çekya Devlet Başkanı Pavel’den Ukrayna’yı ‘geçici sınırlar içinde’ NATO’ya alma önerisi

Sputnik Türkiye

Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Ukrayna’nın topraklarının tamamı üzerindeki kontrolü yeniden sağlamasını beklemeye gerek olmadığını ve ‘geçici idari sınırlar’... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T07:33+0300

2024-08-20T07:33+0300

2024-08-20T07:57+0300

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Novinky gazetesine konuşan Pavel, “Ukrayna’nın, topraklarının tamamı üzerinde kontrolün yeniden sağlamasının, NATO’ya kabul edilmesi için bir ön koşul olmadığını düşünüyorum. Eğer sınır çizilirse, en azından idari bir sınır oluşturulursa, o zaman bu idari sınırı geçici olarak kabul edebilir ve Ukrayna'yı o anda kontrol ettiği topraklar içinde NATO’ya kabul edebiliriz” ifadesini kullandı.Haberde, Çekya Devlet Başkanı Pavel’in, Ukrayna’nın önümüzdeki yıllarda Rusya’yla barış müzakereleri yürütmesini beklediği aktarıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddetmişti.Putin ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresinin dolduğunu ve meşruiyetinin artık hiçbir şekilde yeniden sağlanamayacağını dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Ukrayna ile müzakere olasılığını reddetmediğini çünkü orada meşru olan başka güçlerin olduğunu açıklamıştı.

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