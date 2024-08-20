https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/cekya-devlet-baskani-pavelden-ukraynayi-gecici-sinirlar-icinde-natoya-alma-onerisi-1087034162.html
Çekya Devlet Başkanı Pavel’den Ukrayna’yı ‘geçici sınırlar içinde’ NATO’ya alma önerisi
Çekya Devlet Başkanı Pavel’den Ukrayna’yı ‘geçici sınırlar içinde’ NATO’ya alma önerisi
Sputnik Türkiye
Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Ukrayna’nın topraklarının tamamı üzerindeki kontrolü yeniden sağlamasını beklemeye gerek olmadığını ve ‘geçici idari sınırlar’... 20.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-20T07:33+0300
2024-08-20T07:33+0300
2024-08-20T07:57+0300
ukrayna krizi
çekya
petr pavel
ukrayna
nato
rusya
vladimir putin
vladimir zelenskiy
kremlin
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081421980_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_e14ab74fe70780100ddfff79748ddd00.jpg
Novinky gazetesine konuşan Pavel, “Ukrayna’nın, topraklarının tamamı üzerinde kontrolün yeniden sağlamasının, NATO’ya kabul edilmesi için bir ön koşul olmadığını düşünüyorum. Eğer sınır çizilirse, en azından idari bir sınır oluşturulursa, o zaman bu idari sınırı geçici olarak kabul edebilir ve Ukrayna'yı o anda kontrol ettiği topraklar içinde NATO’ya kabul edebiliriz” ifadesini kullandı.Haberde, Çekya Devlet Başkanı Pavel’in, Ukrayna’nın önümüzdeki yıllarda Rusya’yla barış müzakereleri yürütmesini beklediği aktarıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.Ukrayna tarafı bu girişimi reddetmişti.Putin ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresinin dolduğunu ve meşruiyetinin artık hiçbir şekilde yeniden sağlanamayacağını dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Ukrayna ile müzakere olasılığını reddetmediğini çünkü orada meşru olan başka güçlerin olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/ukrayna-dini-cilginlikta-ucurumun-kenarina-nasil-geldi-ukrayna-ortodoks-kilisesine-tamamen-yasak-1087028292.html
çekya
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/06/1081421980_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ff537b52ac280ee28dd682f2a72923a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çekya, petr pavel, ukrayna, nato, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, kremlin, dmitriy peskov
çekya, petr pavel, ukrayna, nato, rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy, kremlin, dmitriy peskov
Çekya Devlet Başkanı Pavel’den Ukrayna’yı ‘geçici sınırlar içinde’ NATO’ya alma önerisi
07:33 20.08.2024 (güncellendi: 07:57 20.08.2024)
Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel, Ukrayna’nın topraklarının tamamı üzerindeki kontrolü yeniden sağlamasını beklemeye gerek olmadığını ve ‘geçici idari sınırlar’ içinde NATO'ya kabul edilebileceğini belirtti.
Novinky gazetesine konuşan Pavel
, “Ukrayna’nın, topraklarının tamamı üzerinde kontrolün yeniden sağlamasının, NATO’ya kabul edilmesi için bir ön koşul olmadığını düşünüyorum. Eğer sınır çizilirse, en azından idari bir sınır oluşturulursa, o zaman bu idari sınırı geçici olarak kabul edebilir ve Ukrayna'yı o anda kontrol ettiği topraklar içinde NATO’ya kabul edebiliriz
” ifadesini kullandı.
Haberde, Çekya Devlet Başkanı Pavel’in, Ukrayna’nın önümüzdeki yıllarda Rusya’yla barış müzakereleri yürütmesini beklediği aktarıldı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Haziran 2024 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için Kırım, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye bölgelerinin statüsünün Rus bölgesi olarak tanınmasını, Ukrayna'nın NATO’ya katılım planlarından vazgeçmesini, bağlantısız ve nükleer silahlardan arındırılmış statüsünün pekiştirilmesini, askersizleştirilmesini ve aynı zamanda Rusya karşıtı yaptırımların kaldırılmasını öngören yeni barış önerilerinde bulunmuştu.
Ukrayna tarafı bu girişimi reddetmişti.
Putin ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görev süresinin dolduğunu ve meşruiyetinin artık hiçbir şekilde yeniden sağlanamayacağını dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Ukrayna ile müzakere olasılığını reddetmediğini çünkü orada meşru olan başka güçlerin olduğunu açıklamıştı.