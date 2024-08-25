https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/durov-davasinda-yeni-gelisme-paris-savciligi-yarin-basin-aciklamasi-yapacak-1087244274.html

Durov davasında yeni gelişme: Paris savcılığı yarın basın açıklaması yapacak

Durov davasında yeni gelişme: Paris savcılığı yarın basın açıklaması yapacak

Sputnik Türkiye

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T18:08+0300

2024-08-25T18:08+0300

2024-08-25T18:08+0300

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Paris savcılığından yapılan açıklamada, gözaltına alınan Telegram kurucusu Pavel Durov'un davasıyla ilgili 26 Ağustos Pazartesi günü basına bir açıklama yapılacağı bildirilirken, basın açıklamasında Durov'un gözaltına alınma nedenleriyle ilgili net açıklamalarla birlikte davadaki mevcut durumunun açıklığa kavuşturulması bekleniyor.Şu ana kadar Durov'un gözaltına alınmasıyla ilgili tüm bilgiler ve böyle bir hareketin iddia edilen nedenleri sadece Fransız medyasından gelirken, Fransız resmi kurumları sessiz kaldı.Fransa İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Rus ve Batılı yayın organlarına verdikleri yanıtlarda dava hakkında yorum yapmayı reddederken, Paris emniyeti de dava hakkında bilgisi olmadığını söyledi.Fransa'daki Rus Büyükelçiliği yaptığı açıklamada Durov'un haklarını aramak ve konsolosluk erişimini sağlamak niyetinde olduklarını ancak “Fransız tarafının şu ana kadar bu konuda işbirliği yapmaktan kaçındığını” ekledi.Avukatı konuştuDurov’un avukatı Dmitriy Agranovskiy, Telegram mesajlaşma programının yaratıcısı Pavel Durov'a Paris makamları tarafından isnat edilen suçlamaların gülünç olduğunu söylerken, bu eylemin ifade özgürlüğüne bir saldırı ve mesajlaşma programını kontrol altına alma girişiminden başka şekilde nitelendirilemeyeceğini ekledi.Agranovskiy, bugün Batı'da bağımsız olan ve diğer ülkelerin kabul etmesi için zorlanan her şeyin acımasızca kökünden söküldüğünü ve Durov'un davasının da bunun bir örneği olduğunu vurguladı.Gözaltına tepkiler yükseliyorPavel Durov’un gözaltına alınmasıyla ilgili Rusya ve tüm dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor.Fransız basınında yer alan haberlerde, Durov’un Telegram’da yasa dışı içeriklere erişim sağlandığı için gözaltına alındığı iddia edilirken, aynı zamanda Fransız vatandaşı da olan Durov, uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve tacizle de suçlanıyor.Fransız basınına göre Paris makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.Fransız gazeteci Cyril Amursky, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Fransız vatandaşlığına sahip Pavel Durov’un Fransa'da 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olduğunu ve Pazar akşamı mahkemeye çıkacağını belirtti.Sputnik haber ajansını da bünyesinde bulunduran Rossiya Segodnya Medya Grubu'nun Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalında Durov’un gözaltına alınmasını değerlendirdiği yazısında, uygulamanın kurucusu Durov'un mesajlaşma programının şifre anahtarlarını almak üzere gözaltına alındığını söyledi.“Durov hikayesindeki en önemli şey nedir? Anahtarları almak için gözaltında. O da bu anahtarları verecek” diyen Simonyan, ayrıca Telegram'ı ‘hassas görüşme ve mesajlar için’ kullanma alışkanlığı olan herkese seslenerek, “mesajları hemen şimdi silmeleri ve bundan sonra dikkatli olmaları” tavsiyesinde bulundu.Snowden da konuştu: ‘Macron’un bu seviyeye inmesi beni şaşırttı’ABD'nin yasadışı biçimde yabancı liderler dahil tüm dünyayı dinlediğini ifşa eden belgeleri sızdırmasıyla tanınan eski Ulusal İstihbarat Kurumu (NSA) analisti Edward Snowden, Durov'un tutuklanmasının ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘rehin almaya’ tenezzül etmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti.X sosyal ağ hesabında konuşan Snowden, “Durov'un tutuklanması temel insan hakları olan ifade ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir saldırıdır. Macron'un özel haberleşmelere erişim sağlamak için rehin alma seviyesine inmesi beni şaşırttı ve derinden üzdü" diye yazdı.Pavel Durov kimdir?Rusya’nın popüler sosyal medya sitesi VK’nın da kurucusu olan Durov, 2014’te Rusya’yı terk etmişti.Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve St. Kitts and Nevis vatandaşlığına sahip Durov’un yaklaşık 15 milyar dolar serveti olduğu tahmin ediliyor.Dünyanın popüler anlık mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarından Telegram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 900 milyon kişiye ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/rusya-gozaltindaki-durova-erisim-talebi-iceren-nota-gonderdi-1087239299.html

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