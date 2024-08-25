https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/rusya-gozaltindaki-durova-erisim-talebi-iceren-nota-gonderdi-1087239299.html

Rusya, gözaltındaki Durov’a erişim talebi içeren nota gönderdi

Rusya, gözaltındaki Durov’a erişim talebi içeren nota gönderdi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda gözaltına alınan Telegram’ın kurucusu Durov’a erişim talebi içeren... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T14:41+0300

2024-08-25T14:41+0300

2024-08-25T15:00+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e demecinde Pavel Durov’a erişim talebi içeren notanın Fransız makamlarına sunulduğunu, ancak Paris’in Rus iş insanının Fransız vatandaşlığını öncelikli kabul ettiğini ifade etti.Zaharova, ilgili soru karşısında, “Erişim talebi içeren nota gönderildi ancak kendisi, Fransa'nın birincil olarak algıladığı Fransız vatandaşlığına sahip” yanıtını verdi.Fransız medyası, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov’un Cumartesi akşamı Le Bourget Havaalanı apronunda, Azerbaycan'dan geldiği belirtilen özel bir uçaktan inerken gözaltına alındığını duyurmuştu.Fransız basınına göre Fransa makamları, Telegram’ın ülke yetkilileri ile işbirliği yapmaması da dahil olmak üzere bir dizi nedenden dolayı Durov'u uyuşturucu kaçakçılığı, dolandırıcılık ve çocuklara yönelik suçlara karışmış sayıyor.Daha önce Rusya’nın Fransa Büyükelçiliği, Sputnik’e açıklamasında Fransız yetkililerin şimdilik Durov ile ilgili işbirliği yapmayı reddettiğini ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/medvedev-durov-rusyanin-dusmanlari-icin-bir-rus-ve-bu-nedenle-tehlikelidir-1087236977.html

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, telegram, pavel durov, erişim, nota, fransa