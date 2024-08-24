İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
07:09
4 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
07:20
9 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
07:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Yalçın: Bronzlaşmak tehlikeli, yağlanıp yapmak daha da tehlikeli
08:10
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Fenerbahçe’nin Ankara ziyareti: ‘Spor, siyaset açısından çok kullanışlı bir aparat’
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
ÇEDES'e karşı çıktığı için sürülen Serkan Bebek: Anayasa'yı savunduğum için cezalandırıldım
12:06
81 dk
HABER MASASI
İş kazaları konusunda Türkiye Avrupa'da birinci sırada
13:30
46 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
14:25
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'ABD donanmasının üçte biri bölgede. Misilleme, İran için çok zor bir karar'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Sabun köpüğünden bombalamaya: Dünyada yangın söndürme yöntemleri
18:14
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbul’da baraj kurudu, dibinden çöplük çıktı
07:04
2 dk
SESLİ HABER
800 yıllık Selçuklu medresesi bulunmuştu: 'Hep birlikte ayağa kaldıracağız'
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
11 dk
SESLİ HABER
Filistin'e destek paylaşımı yaptı, X hesabı ‘askıya alındı’
07:51
1 dk
SESLİ HABER
‘E-devlet'ten yapılan sorgulamalar paralı oluyor’ iddiası
08:04
2 dk
SESLİ HABER
Kredi çeken ve kredi kartı kullananlar dikkat
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı değerlerini kabul etmeyenlere kapılarını açacak
08:30
2 dk
SESLİ HABER
Aracındaki kokuya çare bulamadı, Yargıtay karar verdi
08:44
2 dk
SESLİ HABER
NASA, gizemli bir nesne keşfetti
09:04
1 dk
SESLİ HABER
O aktris, ismini Türkçe bir isimle değiştirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
Trump'ın teklifini kabul eden Musk, istediği görevi açıkladı
09:25
1 dk
SESLİ HABER
Otomobil almak isteyenler için uyarı
09:36
2 dk
SESLİ HABER
İzmir’de toplu balık ölümleri, bölge halkını endişelendirdi
09:49
1 dk
SESLİ HABER
Üstünde elma ağacı olan tek antik mozaik Amasya’da
10:04
2 dk
SESLİ HABER
Havaalanındadaki dükkanda iki makas kayboldu, yüzlerce yolcu uçamadı
10:15
1 dk
SESLİ HABER
Antalya'da görüldü: Denize girenlerin yaralarını tedavi ediyor
10:28
1 dk
SESLİ HABER
Ziraat mühendisinden kampanya: 'Pazarda 180, kendin toplarsan 80 lira'
10:39
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzmandan Belgrad yorumu: Kiev’i memnun etmiyor
10:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Türkiye seçimlerine müdahalesi belgelendi: Manipülasyonun adresi vakfın faaliyetleri neler?
11:10
11 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Türkiye’ye Ukrayna çağrısı
11:30
3 dk
SESLİ HABER
'Sadaka kutusunu tamir ediyorum' dedi, 6 dakikada soydu
11:44
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’de askerlikten muaf tutulanlar orduya dönüyor
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
7 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin en mutlu 10 ili belli oldu
12:23
2 dk
SESLİ HABER
14 yaşındaki bilim insanından kanser karşıtı sabun
12:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Uzmanı uyardı: Obruk oluşumu nasıl fark edilir?
15:10
2 dk
ÖZEL HABER
Trump'ın Taylor Swift paylaşımının perde arkası
15:22
4 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanı yardımcısından ‘vergi affı’ açıklaması
15:35
1 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan resmen başvurdu
15:45
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'de olunca "yasak", Avrupa'da olunca "gerilim"
15:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus bilim insanından yaşlılığa karşı 'Dostoyevski kitapları' tavsiyesi
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Ancelotti, Arda Güler’den özür diledi
16:21
2 dk
ÖZEL HABER
Abbas Güçlü Radyo Sputnik'e anlattı: Hangi bölümler tercih edilmeli
16:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:02
6 dk
SESLİ HABER
ABD’den İsrail’e uçak gemisi ve nükleer denizaltı desteği: İşte teknik özellikleri
17:13
5 dk
SESLİ HABER
Conkbayırı ve çevresinde ağaçlar yandı, 110 yıllık top mermisi ortaya çıktı
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Squid Game'in yeni sezonu gelirken akıldaki soru: Yeni sezonda izleyiciyi neler bekliyor
17:41
4 dk
SESLİ HABER
Mehmet Şimşek'ten dış yatırım açıklaması
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Atatürk’ün ilk kaptanlarından Mustafa Ekizler’in heykelindeki güvercin çalındı
18:11
3 dk
ÖZEL HABER
Yürüyerek gelen tekerlekli sandalye ile çıktı: Dünyadan Meclis kavgaları
18:19
8 dk
SESLİ HABER
Sosyal medyada 'uyuşturuculu kek' tehlikesi
18:33
1 dk
SESLİ HABER
Girdaba yakalanan dünyanın en büyük buzdağı, bilim insanları arasında tartışma yarattı
18:55
3 dk
ÖZEL HABER
Büyük şehirlere gelen öğrencileri dersten önce geçim sıkıntısı bekliyor
19:05
15 dk
SESLİ HABER
Yakıyor, gözleri yaşartıyor: Hatay'da biber hasadı
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Kenan Sofuoğlu'nun oğlu dünyanın en hızlı çocuğu oldu
19:36
1 dk
SESLİ HABER
Vücudunun yarısını kaybeden Rus dağcı, Ağrı Dağı’na tırmandı
19:42
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den Türkiye’nin içişlerine müdahale
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Bakanlıktan belediyeye 'çevreyi kirlettin' cezası
20:04
2 dk
SESLİ HABER
En son 40 yıl önce görülmüştü: Görenleri şaşırttı
20:16
2 dk
ÖZEL HABER
Bakanlığın yasağını tanımadılar: Veliler ne yapmalı?
20:28
9 dk
SESLİ HABER
İstanbul Havalimanı'ndan 6 yılda rekor üstüne rekor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Cezası belli oldu: Koparan 387 bin 141 lira ödüyor
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Suriye uyruklu 2.5 milyon kişiye vatandaşlık iddiasına yalanlama
21:05
1 dk
ÖZEL HABER
Sabun köpüğünden bombalamaya: Dünyada yangın söndürme yöntemleri
21:16
14 dk
SESLİ HABER
Dolandırıcıların yeni yöntemi: 'Dolandırıcılara inanmayın' paylaşımına dikkat
21:39
4 dk
SESLİ HABER
Doktorlar 'yaşamaz' dedi, müzik onu hayata bağladı
21:54
3 dk
SESLİ HABER
Devlet Arşivleri Başkanlığı verilerine göre en çok aranan belgeler belli oldu
22:03
4 dk
SESLİ HABER
'Otizm tespiti için yapay zekadan faydalanılabilir'
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Rus birlikleri "New York"u ele geçirdi
22:33
1 dk
SESLİ HABER
Maduro: Ukrayna şimdiden kaybeden gibi duruyor
22:45
2 dk
SESLİ HABER
Orman mühendisinden korkutan uyarı: 'Ege ve Akdeniz'de yeşil yaprak kalmaz'
23:05
3 dk
Canlı
23:20
1 dk
SESLİ HABER
Rus diyetisyen: Eğitim seviyesi arttıkça insanlar inceliyor
23:33
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de vatandaşların vergi isyanı: Beyaz Saray zenginleri koruyor
23:48
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/icisleri-bakani-yerlikaya-goreve-geldigimizden-beri-sehir-eskiyalarina-goz-actirmiyoruz-1087229528.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden beri ‘şehir eşkıyası’ diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T22:25+0300
2024-08-24T22:25+0300
politika
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
van
eşkıya
dolandırıcılık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085761875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ffcde4a5fb837e344d547aec20fef96.jpg
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden beri ‘şehir eşkıyası’ diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van’da da bunlara göz açtırmadıklarını belirterek, “İçişleri ailesi olarak buradayız. Devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin” dedi.Van’a gelerek güvenlik birimleriyle ‘Huzur Toplantısı’ düzenleyen Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bugün Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanının da katılımıyla Van’da İçişleri ailesinin bütün mensuplarıyla ‘Huzur Toplantısı’ yaptıklarını belirten Yerlikaya, “Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğumuz huzur toplantılarının aynısını burada da yaptık. Dört saate yakın birlikte titizlikle çalıştık. Valimizin, güvenlik birimlerimizin sunumlarını aldık. Biz göreve geldiğimizden beri bu kabine döneminde bakanlık olarak hedeflerimizi ve bu hedeflerimizin Van'da nereden nereye geldiğini tespit ediyoruz, talimatlarını veriyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu şehrimizde valimizin koordinasyonunda tüm güvenlik birimlerinin, aynı şekilde başta başsavcılık, yani adliye olmak üzere devletin diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile birlikte bir uyum, bir ahenk içerisinde çalışıldığını, büyük bir heyecan olduğunu görmüş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ben valimizin şahsında bu güzelliği, bu huzuru yakalamalarından ötürü bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.'Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüz 11 civarında bir düşmenin olduğunu görüyoruz'Asayişle ilgili, yani kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili birkaç hususu paylaşmak istediğini de dile getiren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:Dolandırıcılıkla ilgili daha çok çalışılması gerektiğini belirten Yerlikaya, konuşmasında, "O da biliyorsunuz bu çevrim içi dünya ile ilgili. Sadece Van’da değil, Türkiye'nin her yerinde biz bu 15 Eylül’den itibaren dolandırıcılıkla ilgili özel bir başlık açmaya kararlıyız. Ruhsatlı silahla ilgili 831 şahıs Van’da yakalamışız. Bunlarla birlikte 609 silah yakalanmış, her biri ile ilgili işlemler devam ediyor. Tabii burada şunu söylemek istiyoruz, tüm Türkiye’de ruhsatsız silahla ilgili biz aman vermemekte kararlıyız ve bununla ilgili meclisimiz açıldığı zaman bu cezanın yani ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın caydırıcılığı ile ilgili yeni bir mevzuat çalışmamız olduğunu da tekraren hatırlatmakta yarar var" cümlelerinin altını çizdi.'Hep beraber devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz'"Organize suçlarla ilgili, göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz yani suç işlemekte kibirlenenler diye ifade ettiğimiz ama hukuki tanımı organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van şehrimizde bu bunlara göz açtırmıyoruz ve 16 operasyonda 10 organize suç örgütü çökertildi, 89 tutuklu 53 de adli kontrol olduğunu da burada ifade etmek istiyorum ama ben vatandaşlarıma en son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim" diyen Yerlikaya, konuşmasında şu cümleleri vurguladı:'24 terörist etkisiz hale getirildi'Terör örgütleriyle ilgili rakamları da paylaşan Bakan Yerlikaya, “PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili kırsalda ve şehirde 4 bin 254 operasyon düzenledik, 24 terörist etkisiz hale getirildi. 160 tutuklu, yapılan bu gözaltılardan sonra 142 de değerli arkadaşlar adli kontrol olduğunu da söylemek istiyoruz. FETÖ ve DEAŞ ile ilgili biraz rakam vermek istersek, FETÖ ile ilgili 20 operasyon, bir tutuklu 20 adli kontrol. Yine DEAŞ ile ilgili yapılan 11 operasyonda 2 tutuklu ve bir adli kontrol olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Tabi biz bölücü terörü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili ülke içinde İçişleri, ülkemizin dışında hemen komşu ülkelerde Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla şevkle çalışıyoruz" cümlelerini kaydetti."Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bu güzel şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde artık bakın bir tane kapalı yayla ve meramız şükürler olsun yok, daha az zaman evvel biz Van'dan hakarete geçtik ve Cilofeste katıldık" diyen Yerlikaya açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-yumakli-eski-turkiyede-cocugunun-okudugu-okulun-bahcesine-basortulu-anneler-giremiyordu-1087221548.html
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085761875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_940492d3e0c25d254b6d37f0b56c6ed6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, van, eşkıya, dolandırıcılık
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, van, eşkıya, dolandırıcılık

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz

22:25 24.08.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırımİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden beri ‘şehir eşkıyası’ diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van’da da bunlara göz açtırmadıklarını belirterek, devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir iradenin olmadığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden beri ‘şehir eşkıyası’ diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van’da da bunlara göz açtırmadıklarını belirterek, “İçişleri ailesi olarak buradayız. Devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin” dedi.
Van’a gelerek güvenlik birimleriyle ‘Huzur Toplantısı’ düzenleyen Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Bugün Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanının da katılımıyla Van’da İçişleri ailesinin bütün mensuplarıyla ‘Huzur Toplantısı’ yaptıklarını belirten Yerlikaya, “Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğumuz huzur toplantılarının aynısını burada da yaptık. Dört saate yakın birlikte titizlikle çalıştık. Valimizin, güvenlik birimlerimizin sunumlarını aldık. Biz göreve geldiğimizden beri bu kabine döneminde bakanlık olarak hedeflerimizi ve bu hedeflerimizin Van'da nereden nereye geldiğini tespit ediyoruz, talimatlarını veriyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu şehrimizde valimizin koordinasyonunda tüm güvenlik birimlerinin, aynı şekilde başta başsavcılık, yani adliye olmak üzere devletin diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile birlikte bir uyum, bir ahenk içerisinde çalışıldığını, büyük bir heyecan olduğunu görmüş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ben valimizin şahsında bu güzelliği, bu huzuru yakalamalarından ötürü bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

'Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüz 11 civarında bir düşmenin olduğunu görüyoruz'

Asayişle ilgili, yani kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili birkaç hususu paylaşmak istediğini de dile getiren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

Kişilere karşı işlenen 10 en önemli suç. Yani yılbaşından 15 Ağustos’a kadar olan dönemi, geçmiş dönemle kıyasladığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde bir civarında bir azalmanın ama mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüz 11 civarında bir düşmenin olduğunu görüyoruz. Her zaman da buna gittiğimiz her yerde ifade ediyoruz. İçişleri ailesi olarak bizim görevimiz, önce suç işlenmesini önlemek, yani suç olay sayısını düşürmek, sonra ikinci görevimizde bir suç işlenmişse bunu bir an önce aydınlatıp açıklığa kavuşturup götürüp adalete teslim etmek. Dolayısıyla olay sayılarının azalması ile ilgili rakamları paylaşarak cümlelerimi devam ettirmek istiyorum. Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta aydınlatma oranımız yüzde 98.9. Peki mal varlığına karşı aydınlatma olayları, Türkiye’de aydınlatma oranı yüzde yetmiş yedi Van’da yüzde 82. Tabi biz bunun daha da yukarıya çıkmasını arzu ediyoruz ama bazı örnekler vermek isterim. Bakın aynı dönemde yani bu yılın 1 Ocak’ından bugüne kadar olan dönemi geçen yılla kıyasladığımız zaman, geçen yıl oto hırsızlığı Van'da beş günde bir oto hırsızlığı olurken şu anda öyle azalmış ki 23 günde bir oto hırsızlığı olur hale getirmişiz. Yani geçen sene 42, bu yıl sadece bu dönemde 10 oto hırsızlığı gerçekleşmiş. Aynı şekilde otodan yapılan hırsızlık geçen yıl 37, bu yıl 14. Motosiklet hırsızlığı 18’den 8’e düşmüş. Evden hırsızlığı paylaşalım. Evden hırsızlık geçen yıl aynı dönemde yüz seksen altı iken bu yıl aynı dönemde yüz otuz ikiye düşmüş.

Dolandırıcılıkla ilgili daha çok çalışılması gerektiğini belirten Yerlikaya, konuşmasında, "O da biliyorsunuz bu çevrim içi dünya ile ilgili. Sadece Van’da değil, Türkiye'nin her yerinde biz bu 15 Eylül’den itibaren dolandırıcılıkla ilgili özel bir başlık açmaya kararlıyız. Ruhsatlı silahla ilgili 831 şahıs Van’da yakalamışız. Bunlarla birlikte 609 silah yakalanmış, her biri ile ilgili işlemler devam ediyor. Tabii burada şunu söylemek istiyoruz, tüm Türkiye’de ruhsatsız silahla ilgili biz aman vermemekte kararlıyız ve bununla ilgili meclisimiz açıldığı zaman bu cezanın yani ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın caydırıcılığı ile ilgili yeni bir mevzuat çalışmamız olduğunu da tekraren hatırlatmakta yarar var" cümlelerinin altını çizdi.

'Hep beraber devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz'

"Organize suçlarla ilgili, göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz yani suç işlemekte kibirlenenler diye ifade ettiğimiz ama hukuki tanımı organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van şehrimizde bu bunlara göz açtırmıyoruz ve 16 operasyonda 10 organize suç örgütü çökertildi, 89 tutuklu 53 de adli kontrol olduğunu da burada ifade etmek istiyorum ama ben vatandaşlarıma en son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim" diyen Yerlikaya, konuşmasında şu cümleleri vurguladı:

Başta bu tüm suç ve suç türlerini azaltmak ve aydınlığa kavuşturup bunları yakalamakla ilgili olsa da bu organize suç örgütleri ile ilgili uyuşturucu ile ilgili göçmen kaçakçılığı organizatörleri ile ilgili ekranları başında bizi izleyen Vanlı kardeşlerinden bakanları olarak özetle şu ricada bulunmak istiyorum, bize haber verin. Gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz, işittiğiniz doğru olup olmadığını hiç araştırmayın. 112 elinizin altında hiç isminizi biz sormuyoruz. Şurada küçük bir suç türü olduğunu duyduk. Şurada bir uyuşturucu satıcısı olduğu bahsediliyor, organize suç örgütü olduğu yani biz bundan rahatsızız, tedirginiz ne derse desin. Bakın biz İçişleri ailesi olarak buradayız. Hep beraber devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin. 3-4 ay biz buradaki bu büyük uyumun bereketiyle valimiz, jandarmamız, emniyetimiz, cumhuriyet başsavcımız ve onun kıymetli arkadaşlarıyla beraber otururlar, devlet olarak hukuk devletinin gereğini bu 10 organize suç örgütüne nasıl yaptılarsa bilin ki bilinmesini isterim ki onu da en kısa zamanda gerçekleştireceklerdir. Burada biz onların desteği, onların bize duaları yüzü suyu hürmetine hep büyük bir aşkla heyecanla çalışıyoruz ve onlardan gelen ihbarlarda fevkalade önemsiyoruz.

'24 terörist etkisiz hale getirildi'

Terör örgütleriyle ilgili rakamları da paylaşan Bakan Yerlikaya, “PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili kırsalda ve şehirde 4 bin 254 operasyon düzenledik, 24 terörist etkisiz hale getirildi. 160 tutuklu, yapılan bu gözaltılardan sonra 142 de değerli arkadaşlar adli kontrol olduğunu da söylemek istiyoruz. FETÖ ve DEAŞ ile ilgili biraz rakam vermek istersek, FETÖ ile ilgili 20 operasyon, bir tutuklu 20 adli kontrol. Yine DEAŞ ile ilgili yapılan 11 operasyonda 2 tutuklu ve bir adli kontrol olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Tabi biz bölücü terörü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili ülke içinde İçişleri, ülkemizin dışında hemen komşu ülkelerde Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla şevkle çalışıyoruz" cümlelerini kaydetti.
"Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bu güzel şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde artık bakın bir tane kapalı yayla ve meramız şükürler olsun yok, daha az zaman evvel biz Van'dan hakarete geçtik ve Cilofeste katıldık" diyen Yerlikaya açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
O yaylada otuz bine yakın insanımızla beraber halay çektik, türküler, şarkılar söyledik, beraber eğlendik ve aynı buna benzer Hakkari’de olduğu gibi ben biliyorum ki Van'da da, Van'ın ilçelerinde de ta Iğdır’a varıncaya kadar bu coğrafyada artık insanlar birlik, beraberlik ve kardeşliğimize pusu kuran terör örgütünü istemiyor. Ve terör örgütü ile ilgili onların talimatları gereği bakın biz 22 yıldan beri Cumhurbaşkanımızın hükümetleri döneminde geldiğimiz nokta bir de şimdiki ulaşmış olduğumuz noktayı herkes çok çok iyi fark ediyor. Kapalı yolumuz yok, kapalı meramız yaylamız yok. Az önce hayvan varlığını valimizden brifing alırken bize paylaştı. Buralara öyle bir bereket gelecek ki yaylalarımızda artık bizim hayvancılıkla ilgili varlıklarımız Allah'ın izniyle hem bu coğrafyamıza hem de tüm Türkiye'mize ve geçmişte olduğu gibi tekrar ihracat çok rahat bir şekilde yapabilir hale getireceğimizi. Biz yürekten inanıyoruz.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2024
POLİTİKA
Bakan Yumaklı: Eski Türkiye'de çocuğunun okuduğu okulun bahçesine başörtülü anneler giremiyordu
16:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала