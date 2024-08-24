https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/icisleri-bakani-yerlikaya-goreve-geldigimizden-beri-sehir-eskiyalarina-goz-actirmiyoruz-1087229528.html

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden beri ‘şehir eşkıyası’ diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T22:25+0300

2024-08-24T22:25+0300

2024-08-24T22:25+0300

politika

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

van

eşkıya

dolandırıcılık

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göreve geldiğinden beri ‘şehir eşkıyası’ diye tabir ettikleri organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van’da da bunlara göz açtırmadıklarını belirterek, “İçişleri ailesi olarak buradayız. Devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz. Halen böyle olduğunu bilip de böbürlenen, kibirlenen bir eşkıya varsa bize söyleyin” dedi.Van’a gelerek güvenlik birimleriyle ‘Huzur Toplantısı’ düzenleyen Bakan Yerlikaya, yürütülen çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.Bugün Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Sahil Güvenlik Komutanının da katılımıyla Van’da İçişleri ailesinin bütün mensuplarıyla ‘Huzur Toplantısı’ yaptıklarını belirten Yerlikaya, “Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde yapmış olduğumuz huzur toplantılarının aynısını burada da yaptık. Dört saate yakın birlikte titizlikle çalıştık. Valimizin, güvenlik birimlerimizin sunumlarını aldık. Biz göreve geldiğimizden beri bu kabine döneminde bakanlık olarak hedeflerimizi ve bu hedeflerimizin Van'da nereden nereye geldiğini tespit ediyoruz, talimatlarını veriyoruz. Burada şunu söylemek istiyorum. Bu şehrimizde valimizin koordinasyonunda tüm güvenlik birimlerinin, aynı şekilde başta başsavcılık, yani adliye olmak üzere devletin diğer tüm ilgili kurum ve kuruluşları ile birlikte bir uyum, bir ahenk içerisinde çalışıldığını, büyük bir heyecan olduğunu görmüş olmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ben valimizin şahsında bu güzelliği, bu huzuru yakalamalarından ötürü bütün arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.'Mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüz 11 civarında bir düşmenin olduğunu görüyoruz'Asayişle ilgili, yani kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili birkaç hususu paylaşmak istediğini de dile getiren Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:Dolandırıcılıkla ilgili daha çok çalışılması gerektiğini belirten Yerlikaya, konuşmasında, "O da biliyorsunuz bu çevrim içi dünya ile ilgili. Sadece Van’da değil, Türkiye'nin her yerinde biz bu 15 Eylül’den itibaren dolandırıcılıkla ilgili özel bir başlık açmaya kararlıyız. Ruhsatlı silahla ilgili 831 şahıs Van’da yakalamışız. Bunlarla birlikte 609 silah yakalanmış, her biri ile ilgili işlemler devam ediyor. Tabii burada şunu söylemek istiyoruz, tüm Türkiye’de ruhsatsız silahla ilgili biz aman vermemekte kararlıyız ve bununla ilgili meclisimiz açıldığı zaman bu cezanın yani ruhsatsız silah bulundurmanın ve taşımanın caydırıcılığı ile ilgili yeni bir mevzuat çalışmamız olduğunu da tekraren hatırlatmakta yarar var" cümlelerinin altını çizdi.'Hep beraber devletin ve milletin iradesinden daha güçlü bir irade yok olamaz'"Organize suçlarla ilgili, göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz yani suç işlemekte kibirlenenler diye ifade ettiğimiz ama hukuki tanımı organize suç örgütleri ile ilgili tüm Türkiye'de olduğu gibi Van şehrimizde bu bunlara göz açtırmıyoruz ve 16 operasyonda 10 organize suç örgütü çökertildi, 89 tutuklu 53 de adli kontrol olduğunu da burada ifade etmek istiyorum ama ben vatandaşlarıma en son söyleyeceğim şimdi söyleyeyim" diyen Yerlikaya, konuşmasında şu cümleleri vurguladı:'24 terörist etkisiz hale getirildi'Terör örgütleriyle ilgili rakamları da paylaşan Bakan Yerlikaya, “PKK/KCK bölücü terör örgütü ile ilgili kırsalda ve şehirde 4 bin 254 operasyon düzenledik, 24 terörist etkisiz hale getirildi. 160 tutuklu, yapılan bu gözaltılardan sonra 142 de değerli arkadaşlar adli kontrol olduğunu da söylemek istiyoruz. FETÖ ve DEAŞ ile ilgili biraz rakam vermek istersek, FETÖ ile ilgili 20 operasyon, bir tutuklu 20 adli kontrol. Yine DEAŞ ile ilgili yapılan 11 operasyonda 2 tutuklu ve bir adli kontrol olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Tabi biz bölücü terörü başta olmak üzere terör örgütlerinin tamamıyla ilgili ülke içinde İçişleri, ülkemizin dışında hemen komşu ülkelerde Milli Savunma Bakanlığımız ve Milli İstihbarat Teşkilatımızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten büyük bir kararlılık, azimle ve müthiş bir aşkla şevkle çalışıyoruz" cümlelerini kaydetti."Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bu güzel şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde artık bakın bir tane kapalı yayla ve meramız şükürler olsun yok, daha az zaman evvel biz Van'dan hakarete geçtik ve Cilofeste katıldık" diyen Yerlikaya açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-yumakli-eski-turkiyede-cocugunun-okudugu-okulun-bahcesine-basortulu-anneler-giremiyordu-1087221548.html

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, van, eşkıya, dolandırıcılık