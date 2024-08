İçişleri Bakanı Yerlikaya: Göreve geldiğimizden beri şehir eşkıyalarına göz açtırmıyoruz

Kişilere karşı işlenen 10 en önemli suç. Yani yılbaşından 15 Ağustos’a kadar olan dönemi, geçmiş dönemle kıyasladığımız zaman kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde bir civarında bir azalmanın ama mal varlığına karşı işlenen dokuz önemli suçta yüz 11 civarında bir düşmenin olduğunu görüyoruz. Her zaman da buna gittiğimiz her yerde ifade ediyoruz. İçişleri ailesi olarak bizim görevimiz, önce suç işlenmesini önlemek, yani suç olay sayısını düşürmek, sonra ikinci görevimizde bir suç işlenmişse bunu bir an önce aydınlatıp açıklığa kavuşturup götürüp adalete teslim etmek. Dolayısıyla olay sayılarının azalması ile ilgili rakamları paylaşarak cümlelerimi devam ettirmek istiyorum. Kişilere karşı işlenen en önemli 10 suçta aydınlatma oranımız yüzde 98.9. Peki mal varlığına karşı aydınlatma olayları, Türkiye’de aydınlatma oranı yüzde yetmiş yedi Van’da yüzde 82. Tabi biz bunun daha da yukarıya çıkmasını arzu ediyoruz ama bazı örnekler vermek isterim. Bakın aynı dönemde yani bu yılın 1 Ocak’ından bugüne kadar olan dönemi geçen yılla kıyasladığımız zaman, geçen yıl oto hırsızlığı Van'da beş günde bir oto hırsızlığı olurken şu anda öyle azalmış ki 23 günde bir oto hırsızlığı olur hale getirmişiz. Yani geçen sene 42, bu yıl sadece bu dönemde 10 oto hırsızlığı gerçekleşmiş. Aynı şekilde otodan yapılan hırsızlık geçen yıl 37, bu yıl 14. Motosiklet hırsızlığı 18’den 8’e düşmüş. Evden hırsızlığı paylaşalım. Evden hırsızlık geçen yıl aynı dönemde yüz seksen altı iken bu yıl aynı dönemde yüz otuz ikiye düşmüş.