https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/beyoglu-belediyesi-25-ton-domatesi-ucretsiz-dagitti-1087247791.html
Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi ücretsiz dağıttı
Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi ücretsiz dağıttı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu Belediyesi tarafından Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen 25 ton domates Beyoğlu'nda vatandaşlara ücretsiz olarak... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T22:20+0300
2024-08-25T22:20+0300
2024-08-25T22:20+0300
türkiye
belediye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
beyoğlu
domates
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0c/1073471879_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_009771fb275c8f526d86be9c61e0fce8.jpg
Beyoğlu Belediyesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen ve tarlalarda kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Beyoğlu’nda Sosyal Market’ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmak üzere çiftçilerle anlaştı. Tırla İstanbul'a getirilen 25 ton domates, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.Ücretsiz olarak dağıtıldıBeyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'e ulaşan 25 ton domates, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmek üzere paketlendi. 'Asıl amaç köylüye ve çiftçiye destek olmak'Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, “Bursa’daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız İnan Güney'in tasarrufuyla 25 ton domates getirdik. Tabi buradaki asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak hem de bu domatesleri Beyoğlu halkına ücretsiz olarak dağıtabilmek. Bu domatesler Sosyal Yardım Kartı alan, destekte bulunduğumuz hanelere gidecektir. Bu domatesler ilk olarak Sosyal Market'imize götürülerek orada paketlenerek muhafaza edilecek. Daha sonra da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/amasya-belediye-baskani-sevindi-10-gun-yetecek-kadar-suyumuz-kaldi-1087224284.html
türkiye
bursa
beyoğlu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0c/1073471879_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aa3fda657f7e5ae37229929c85cab71a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
belediye, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, beyoğlu, domates
belediye, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, beyoğlu, domates
Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi ücretsiz dağıttı
Beyoğlu Belediyesi tarafından Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen 25 ton domates Beyoğlu'nda vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.
Beyoğlu Belediyesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen ve tarlalarda kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Beyoğlu’nda Sosyal Market’ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmak üzere çiftçilerle anlaştı.
Tırla İstanbul'a getirilen 25 ton domates, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Ücretsiz olarak dağıtıldı
Beyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'e ulaşan 25 ton domates, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmek üzere paketlendi.
'Asıl amaç köylüye ve çiftçiye destek olmak'
Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, “Bursa’daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız İnan Güney'in tasarrufuyla 25 ton domates getirdik. Tabi buradaki asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak hem de bu domatesleri Beyoğlu halkına ücretsiz olarak dağıtabilmek. Bu domatesler Sosyal Yardım Kartı alan, destekte bulunduğumuz hanelere gidecektir. Bu domatesler ilk olarak Sosyal Market'imize götürülerek orada paketlenerek muhafaza edilecek. Daha sonra da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak” diye konuştu.