https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/beyoglu-belediyesi-25-ton-domatesi-ucretsiz-dagitti-1087247791.html

Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi ücretsiz dağıttı

Beyoğlu Belediyesi 25 ton domatesi ücretsiz dağıttı

Sputnik Türkiye

Beyoğlu Belediyesi tarafından Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen 25 ton domates Beyoğlu'nda vatandaşlara ücretsiz olarak... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T22:20+0300

2024-08-25T22:20+0300

2024-08-25T22:20+0300

türkiye

belediye

bursa

bursa büyükşehir belediyesi

beyoğlu

domates

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0c/1073471879_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_009771fb275c8f526d86be9c61e0fce8.jpg

Beyoğlu Belediyesi, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilerden temin edilen ve tarlalarda kalan ve ziyan olmak üzere olan 25 ton domatesi Beyoğlu’nda Sosyal Market’ten yardım alan vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmak üzere çiftçilerle anlaştı. Tırla İstanbul'a getirilen 25 ton domates, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.Ücretsiz olarak dağıtıldıBeyoğlu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Market'e ulaşan 25 ton domates, sağlıklı bir şekilde muhafaza edilmek üzere paketlendi. 'Asıl amaç köylüye ve çiftçiye destek olmak'Beyoğlu Belediyesi İşletmeler ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Yılmaz, “Bursa’daki çiftçilerimize destek olmak amacıyla Sayın Belediye Başkanımız İnan Güney'in tasarrufuyla 25 ton domates getirdik. Tabi buradaki asıl amaç hem köylüye ve çiftçiye destek olmak hem de bu domatesleri Beyoğlu halkına ücretsiz olarak dağıtabilmek. Bu domatesler Sosyal Yardım Kartı alan, destekte bulunduğumuz hanelere gidecektir. Bu domatesler ilk olarak Sosyal Market'imize götürülerek orada paketlenerek muhafaza edilecek. Daha sonra da vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılacak” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/amasya-belediye-baskani-sevindi-10-gun-yetecek-kadar-suyumuz-kaldi-1087224284.html

türkiye

bursa

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belediye, bursa, bursa büyükşehir belediyesi, beyoğlu, domates