https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/amasya-belediye-baskani-sevindi-10-gun-yetecek-kadar-suyumuz-kaldi-1087224284.html
Amasya Belediye Başkanı Sevindi: 10 gün yetecek kadar suyumuz kaldı
Amasya Belediye Başkanı Sevindi: 10 gün yetecek kadar suyumuz kaldı
Sputnik Türkiye
Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintilerinin başlaması üzerine açıklama yapan Belediye... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T17:32+0300
2024-08-24T17:32+0300
2024-08-24T17:32+0300
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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sürekli su verilmesi halinde 10 gün yetecek kadar suyun kaldığını dile getirdi.Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, “Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/sanliurfada-bir-donerci-canli-yayin-yaparken-silahli-saldiriya-ugradi-1087222823.html
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amasya, su, kuraklık, susuzluk
amasya, su, kuraklık, susuzluk
Amasya Belediye Başkanı Sevindi: 10 gün yetecek kadar suyumuz kaldı
Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintilerinin başlaması üzerine açıklama yapan Belediye Başkanı Sevindi, sürekli su verilmesi halinde 10 gün yetecek suyun kaldığını duyurdu
Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sürekli su verilmesi halinde 10 gün yetecek kadar suyun kaldığını dile getirdi.
Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, “Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.