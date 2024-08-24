https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/amasya-belediye-baskani-sevindi-10-gun-yetecek-kadar-suyumuz-kaldi-1087224284.html

Amasya Belediye Başkanı Sevindi: 10 gün yetecek kadar suyumuz kaldı

Amasya Belediye Başkanı Sevindi: 10 gün yetecek kadar suyumuz kaldı

Sputnik Türkiye

Amasya'da içme sularının yetersiz olması nedeniyle 2 haftadır gece saatlerinde farklı mahallelerde su kesintilerinin başlaması üzerine açıklama yapan Belediye... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T17:32+0300

2024-08-24T17:32+0300

2024-08-24T17:32+0300

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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, sürekli su verilmesi halinde 10 gün yetecek kadar suyun kaldığını dile getirdi.Yaptığı esnaf gezisinin görüntülerini paylaşıp günlük kullanılan suyla depoya gelen su arasında fark oluşmaya başladığı için yaptıkları su kesintilerine değinen Başkan Sevindi, “Yağış olmaması sebebiyle suyumuz az. Sürekli su verdiğimizde de 10 gün yetecek kadar suyumuz var. O yüzden insanların en az su kullandığı vakitte gece keserek vatandaşı da çok mağdur etmeden depolardaki eksiği gidermeye çalışıyoruz” diye konuştu.Belediye, önceden önlem alınması amacıyla 00.00 - 07.00 saatleri arasında kesinti olacak mahalleleri sosyal medya hesabından duyuruyor.

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