https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/saglik-turizminde-merdiven-alti-uyarisi-kayit-disi-calisanlar-piyasanin-yuzde-40ina-ulasti-1087213257.html

Sağlık turizminde 'merdiven altı' uyarısı: 'Kayıt dışı çalışanlar piyasanın yüzde 40'ına ulaştı'

Sağlık turizminde 'merdiven altı' uyarısı: 'Kayıt dışı çalışanlar piyasanın yüzde 40'ına ulaştı'

Sputnik Türkiye

Sağlık turizminde kayıt dışı çalışanların sayısının arttığı belirten TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, 'merdiven altı' denilen yerlerde verilen... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T12:22+0300

2024-08-24T12:22+0300

2024-08-24T12:22+0300

türkiye

türkiye

sağlık turizmi

türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)

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Türkiye, dünyada sağlık turizmi alanında en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında onuncu sırada yer alırken, TÜİK verilerine göre 2023'de ülkenin sağlık turizmi geliri 2.3 milyar dolara ulaştı. TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural ise sağlık turizmi alanında kayıt dışı çalışanların sayısının arttığını dikkat çekti.Kayıt dışı çalışanlar piyasanın yüzde 40'ına ulaştıUral, sağlık turizmi alanında kayıt dışı çalışanların piyasanın yüzde 40'ına ulaştığını savundu.Ural, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı yazdıklarını, sorunun çözümü için bakanlıklarla birebir görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.Bir seyahat acentesinin sağlık turizmi alanında çalışabilmesi için hem TÜRSAB belgesi hem de Sağlık Bakanlığından "Sağlık Turizmi Aracı Kuruluş" yetki belgesi alması gerektiğini belirten Ural, "Sağlık Bakanlığı, yetki verdiği aracı kuruluşlardan 3 dilde web sitesi olması ve sabit bir telefon hattından çağrılara cevap verecek bir numara bulunmasını şart koşuyor. Özellikle sosyal medya mecralarında çok düşük ücretlerle sağlık turizm yapmaya çalışan kişiler ise hastalara sadece WhatsApp hatları üzerinden cevap veriyor." ifadelerini kullandı.'Sağlık turizminde istenmeyen olaylara sebebiyet veriyorlar'Ural, şöyle konuştu:Havalimanlarında denetimler artırıldıUral, yetkisi olmayan kişilerin bu alanda yaptığı çalışmaların önüne geçmek için TÜRSAB olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Kaçak faaliyetleri engellemek için TÜRSAB havalimanlarında denetimlerini artırdı. Bu konuda üyelerimizden gelen her türlü şikayeti önemsiyor ve yetkili bakanlıklarımıza bildiriyoruz. Üyelerimizle sıklıkla buluşuyor ve sorunlarımızı paylaşıyoruz. Ortalama her ay bir büyük şehrimizde üyelerimizle toplantı yapıyoruz." dedi.Sorunun çözümü için Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işbirliği halinde gerekli önlemleri alması gerektiğini ifade eden Ural, "Geliştireceğimiz ortak bir proje ile bu sorunları çözebileceğimize ve insan sağlığını ilgilendiren bu kadar önemli bir konuda kayıt dışı çalışanların önüne geçebileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/saglik-bakani-memisoglu-biz-artik-dunyada-saglik-sektorunde-ana-oyuncu-olmak-zorundayiz-1087061906.html

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türkiye, sağlık turizmi, türkiye seyahat acentaları birliği (türsab)