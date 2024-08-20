https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/saglik-bakani-memisoglu-biz-artik-dunyada-saglik-sektorunde-ana-oyuncu-olmak-zorundayiz-1087061906.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) düzenlenen Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin artık... 20.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-20T16:54+0300

2024-08-20T16:54+0300

2024-08-20T16:54+0300

politika

sağlık bakanlığı

sağlık bakanı

kemal memişoğlu

türkiye

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız" dediği konuşmasında ana oyuncu olunması halinde de sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojisini üretmek, sağlıkla ilgili yeni bir şeyler sunmak ve söylemek durumda olduklarının da altını çizdi.Memişoğlu, son 22 yılda sağlıkla ilgili birçok önemli adımın atıldığına işaret ederek, "Türkiye'ye artık sadece sağlık hizmetini iyi sunmak yetmez. Bu kadar iyi sağlık çalışanlarıyla, bu kadar iyi bir altyapıyla, bu kadar özverili insan gücüyle artık sadece dünyanın en iyi ve en ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak bize yetmez. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana oyuncu olmak zorundayız. Ana oyuncu olacaksak da sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojisini üretmek, sağlıkla ilgili yeni bir şeyler sunmak ve söylemek durumundayız. ifadelerini kullandı.Sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Memişoğlu, bu konunun kendileri için en büyük hedef noktası olduğunu söylediği konuşmasında Türkiye'de sağlıkla ilgili çok büyük bir gelişim süreci yaşandığına dikkati çekerek, bu süreci dünya çapında bir noktaya taşımayı hedeflediklerini belirtti.Türkiye'nin sağlık sektörünü dünya çapında bir noktaya taşımak için ortak hareket edilmesinin önemine vurgu yapan Memişoğlu, "Ben, iyi şeyler yapacak, üretimle ilgili her türlü çabayı harcayan her bir ferdin, kamu-özel-üniversite olsun destekçisi olacağıma size söz veriyorum. Bizler, Türk insanı fikir üretmekte, yeni bir şey yapmakta çok büyük yeteneği olan insanlarız" diye konuştu.'Faz-1 çalışması yapacak herkesin arkasında duracağız'Bakan Memişoğlu, Türkiye'deki sağlık sektörüne oluşan güvenin oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:Türkiye'de sağlık alanında Faz-1 çalışmalarının azlığına dikkati çeken Memişoğlu açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Kamu olarak sektör temsilcilerini desteklemeye devam ederken, onlardan da dilek, şikayet ve önerilerini iletmeleri noktasında çekinmemesini isteyen Memişoğlu, "Eğer bir sorununuz varsa ulaşılabilir bir sağlık bakanı olduğunu bilin" ifadesini kullandı.

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