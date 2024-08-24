https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/fransada-bir-sinagogun-yakininda-patlama-cumhurbaskani-macron-patlamayi-teror-eylemi-olarak-1087228035.html
Fransa'da bir sinagogun yakınında patlama: Cumhurbaşkanı Macron, patlamayı 'terör eylemi' olarak adlandırdı
Fransa'da bir sinagogun yakınında patlama: Cumhurbaşkanı Macron, patlamayı 'terör eylemi' olarak adlandırdı
Sputnik Türkiye
Fransa'nın güneyinde bulunan bir sinagog yakınlarında iki aracın ateşe verilmesinin ardından bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada bir polis... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T20:33+0300
2024-08-24T20:33+0300
2024-08-24T20:33+0300
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Fransa'nın güneyindeki Herault bölgesinde bir sinagogun yakınında meydana gelen patlamanın ardından binanın önünde park halinde bulunan iki araç ateşe verildi.Yapılan açıklamada, "Yangın La Grande Motte kasabasındaki sinagogunun önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki araba yandı. Patlama sonrasında bir polis memuru yaralandı” denildi.Başbakan Gabriel Attal, polisin bir şüpheliyi aradığını ve terörle mücadele savcılığının soruşturmadan sorumlu olduğunu söyledi.Attal açıklamasında, “Bu antisemitik bir saldırıdır. Yahudi yurttaşlarımız bir kez daha hedef alındı. Pes etmeyeceğiz. Antisemitizm karşısında, şiddet karşısında, gözümüzün korkutulmasına asla izin vermeyeceğiz” cümlelerini kaydetti.Fransa İçişleri Bakanlığı Başkanı Gerald Darmanen yaşananları 'açıkça suç teşkil eden bir kundaklama girişimi”' olarak nitelendirdi. Darmanen Yahudi cemaatine destek sözü vererek tüm kaynakların suçlunun aranması için seferber edildiğini söyledi.Herault Valisi de kundaklamayı kınayarak kolluk kuvvetlerinden Yahudi kurumları için güvenlik önlemlerini arttırmalarını talep ettiğini söyledi.Patlamanın pek çok kişinin sinagogları ziyaret ettiği Şabat sırasında meydana geldiği kaydedildi. Ancak bir polis kaynağına göre, sinagogda ayin yapılmıyordu ve içeride sadece bir haham ve dört kişi daha olduğu belirtildi. sinagogda yaralı bulunmadığı belirtilirken girişte çıkan ve kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle binanın iki kapısın hasar gördüğü aktarıldı.Macron patlamayı 'terör eylemi' olarak adlandırdıFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'nın güneyindeki bir sinagogun dışında meydana gelen patlamayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.Macron olayı bir 'terör eylemi' olarak nitelendirirken 'antisemitizmle mücadelenin günlük bir mücadele olduğunu' da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/gazzedeki-saglik-bakanligi-ilaclarin-yuzde-60i-tukendi-ve-temel-hizmetler-durma-tehlikesiyle-karsi-1087227159.html
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fransa, emmanuel macron, gabriel attal, sinagog, patlama
fransa, emmanuel macron, gabriel attal, sinagog, patlama
Fransa'da bir sinagogun yakınında patlama: Cumhurbaşkanı Macron, patlamayı 'terör eylemi' olarak adlandırdı
Fransa'nın güneyinde bulunan bir sinagog yakınlarında iki aracın ateşe verilmesinin ardından bir patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamada bir polis memurunun yaralandığı aktarıldı.
Fransa'nın güneyindeki Herault bölgesinde bir sinagogun yakınında meydana gelen patlamanın ardından binanın önünde park halinde bulunan iki araç ateşe verildi.
Yapılan açıklamada, "Yangın La Grande Motte kasabasındaki sinagogunun önünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre iki araba yandı. Patlama sonrasında bir polis memuru yaralandı” denildi.
Başbakan Gabriel Attal, polisin bir şüpheliyi aradığını ve terörle mücadele savcılığının soruşturmadan sorumlu olduğunu söyledi.
Attal açıklamasında, “Bu antisemitik bir saldırıdır. Yahudi yurttaşlarımız bir kez daha hedef alındı. Pes etmeyeceğiz. Antisemitizm karşısında, şiddet karşısında, gözümüzün korkutulmasına asla izin vermeyeceğiz” cümlelerini kaydetti.
Fransa İçişleri Bakanlığı Başkanı Gerald Darmanen yaşananları 'açıkça suç teşkil eden bir kundaklama girişimi”' olarak nitelendirdi. Darmanen Yahudi cemaatine destek sözü vererek tüm kaynakların suçlunun aranması için seferber edildiğini söyledi.
Herault Valisi de kundaklamayı kınayarak kolluk kuvvetlerinden Yahudi kurumları için güvenlik önlemlerini arttırmalarını talep ettiğini söyledi.
Patlamanın pek çok kişinin sinagogları ziyaret ettiği Şabat sırasında meydana geldiği kaydedildi. Ancak bir polis kaynağına göre, sinagogda ayin yapılmıyordu ve içeride sadece bir haham ve dört kişi daha olduğu belirtildi. sinagogda yaralı bulunmadığı belirtilirken girişte çıkan ve kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle binanın iki kapısın hasar gördüğü aktarıldı.
Macron patlamayı 'terör eylemi' olarak adlandırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa'nın güneyindeki bir sinagogun dışında meydana gelen patlamayı 'terör eylemi' olarak nitelendirdi.
Macron olayı bir 'terör eylemi' olarak nitelendirirken 'antisemitizmle mücadelenin günlük bir mücadele olduğunu' da sözlerine ekledi.