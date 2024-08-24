https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bursada-krom-madeninde-cikan-yangin-sonduruldu-1087210719.html

Bursa'da krom madeninde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da krom madeninde çıkan yangın söndürüldü

Sputnik Türkiye

Bursa Harmancık'ta bir krom madeninde çıkan yangına ekipler müdahale etti. Krom madenin idari binasında bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangın... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T11:31+0300

2024-08-24T11:31+0300

2024-08-24T11:31+0300

türkiye

bursa

itfaiye

orman genel müdürlüğü

yangın

maden

bursa büyükşehir belediyesi

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde faaliyet halinde olan krom maden tesisinde yangın çıktı. Harmancık ilçesinin Saçaklı Mahallesi'nde bulunan krom madeninin idari binasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.Alevler kısa sürede büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.Yangının hızlıca büyümesinden kaynaklı alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken madenin içindeki yanıcı ve patlayıcı maddelerden dolayı ekiplerin zorlandığı bildirildi.Yangın çıkış sebebinin neden kaynaklı olduğu bilinmemekle birlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı toplamda 18 araçla; Harmancık, Büyükorhan, Orhaneli ve Bursa'daki gruplardan 10 itfaiye, 6 orman ve 1 Buski araçlarıyla yangına müdahale edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/malatya-puturgede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1087199626.html

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bursa, itfaiye, orman genel müdürlüğü, yangın, maden, bursa büyükşehir belediyesi