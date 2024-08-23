https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/malatya-puturgede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1087199626.html
Malatya Pütürge'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Malatya Pütürge'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 15:30'da arazide başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana ve bahçelere sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Malatya... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T20:37+0300
2024-08-23T20:37+0300
2024-08-23T20:37+0300
türkiye
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malatya
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orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
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Malatya’nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler müdahalede bulunuyor.Yangına müdahale devam ediyorPütürge ilçesine bağlı Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. 15:30'da ihbar edilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/beyoglunda-9-katli-otelde-yangin-1087163094.html
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yangın, yangın söndürme, malatya, malatya valiliği, pütürge, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
Malatya Pütürge'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor
Malatya’nın Pütürge ilçesinde 15:30'da arazide başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana ve bahçelere sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Malatya’nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler müdahalede bulunuyor.
Yangına müdahale devam ediyor
Pütürge ilçesine bağlı Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. 15:30'da ihbar edilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.