https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/malatya-puturgede-orman-yangini-ekipler-mudahale-ediyor-1087199626.html

Malatya Pütürge'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Malatya Pütürge'de orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Malatya’nın Pütürge ilçesinde 15:30'da arazide başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana ve bahçelere sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Malatya... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T20:37+0300

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Malatya’nın Pütürge ilçesinde çıkan arazi yangını ormanlık alana sıçradı. Yangına ekipler müdahalede bulunuyor.Yangına müdahale devam ediyorPütürge ilçesine bağlı Gündeğer Mahallesi Yediyol mevkisinde çıkan yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. 15:30'da ihbar edilen yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 8 araç ve 34 personel, Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 araçla müdahale ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/beyoglunda-9-katli-otelde-yangin-1087163094.html

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yangın, yangın söndürme, malatya, malatya valiliği, pütürge, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü