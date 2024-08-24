https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/adalet-bakani-tunc-mehmet-simsekin-istifa-ettigine-yonelik-asilsiz-haberlerin-hedefinde-ekonomi-1087215423.html

Adalet Bakanı Tunç: Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik asılsız haberlerin hedefinde ekonomi vardı

Adalet Bakanı Tunç: Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik asılsız haberlerin hedefinde ekonomi vardı

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik yayılan asılsız haberler için "Bunlar kasıtlı iddialar, ekonomi... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T13:37+0300

2024-08-24T13:37+0300

2024-08-24T13:37+0300

türkiye

mehmet şimşek

adalet bakanı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, televizyonda katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddiaları değerlendirdi. Tunç, bu iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını belirterek, “Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var” ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da ekledi.Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa etmediğini belirterek, “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-resmi-aciklamalar-yetmemis-diyerek-istifa-iddialarina-yanit-verdi-1087200277.html

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mehmet şimşek, adalet bakanı