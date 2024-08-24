https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/adalet-bakani-tunc-mehmet-simsekin-istifa-ettigine-yonelik-asilsiz-haberlerin-hedefinde-ekonomi-1087215423.html
Adalet Bakanı Tunç: Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik asılsız haberlerin hedefinde ekonomi vardı
Adalet Bakanı Tunç: Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik asılsız haberlerin hedefinde ekonomi vardı
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik yayılan asılsız haberler için "Bunlar kasıtlı iddialar, ekonomi... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T13:37+0300
2024-08-24T13:37+0300
2024-08-24T13:37+0300
türkiye
mehmet şimşek
adalet bakanı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084613406_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_599d67d48f09a008b77f11090c41d3cb.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, televizyonda katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddiaları değerlendirdi. Tunç, bu iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını belirterek, “Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var” ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da ekledi.Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa etmediğini belirterek, “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-resmi-aciklamalar-yetmemis-diyerek-istifa-iddialarina-yanit-verdi-1087200277.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084613406_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_1582cf9206f3fddce767a2fdb630838e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet şimşek, adalet bakanı
mehmet şimşek, adalet bakanı
Adalet Bakanı Tunç: Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik asılsız haberlerin hedefinde ekonomi vardı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğine yönelik yayılan asılsız haberler için "Bunlar kasıtlı iddialar, ekonomi hedeflendi" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, televizyonda katıldığı programda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa ettiğine yönelik iddiaları değerlendirdi.
Tunç, bu iddiaların kasıtlı olarak ortaya atıldığını belirterek, “Ekonomi hedeflendi. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapanlar var” ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu konuda bir soruşturma başlattığını da ekledi.
Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istifa etmediğini belirterek, “Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz” dedi.