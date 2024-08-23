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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'resmi açıklamalar yetmemiş' diyerek 'istifa' iddialarına yanıt verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'resmi açıklamalar yetmemiş' diyerek 'istifa' iddialarına yanıt verdi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "İstifa... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T21:39+0300
2024-08-23T22:24+0300
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Mehmet Şimşek istifa ettiği iddialarını X hesabı üzerinden yalanladı.''Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.'' diyen Bakan Şimşek'in açıklamasının devamı şöyle;"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. - Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. - Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık. - Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı. - Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz. - Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur. - Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. - Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!" dedi.İletişim Başkanı Altun'dan Şimşek için açıklama'Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık.' diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.İletişim Başkanı Altun'un Mehmet Şimşek'in istifa iddialarına X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, twitter , x, istifa, kur korumalı mevduat (kkm), eyt, cumhurbaşkanı
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, twitter , x, istifa, kur korumalı mevduat (kkm), eyt, cumhurbaşkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 'resmi açıklamalar yetmemiş' diyerek 'istifa' iddialarına yanıt verdi

21:39 23.08.2024 (güncellendi: 22:24 23.08.2024)
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, "İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz" dedi.
Mehmet Şimşek istifa ettiği iddialarını X hesabı üzerinden yalanladı.
''Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.'' diyen Bakan Şimşek'in açıklamasının devamı şöyle;
"Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir.
- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.
- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.
- Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.
- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.
- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.
- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.
- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz.
Lütfen aldanmayın!" dedi.

İletişim Başkanı Altun'dan Şimşek için açıklama

'Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık.' diyen İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.
İletişim Başkanı Altun'un Mehmet Şimşek'in istifa iddialarına X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık.

Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum.

Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi?

Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?"

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