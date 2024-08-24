Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım

Bazı hususlarını eksik gördüğüm için müdahale etme gereği hissettik. Türkiye'nin tanınmış şeflerini de davet ederek, 'Gastronomi liselerimizi bir formatla Anadolu kültürünü, Anadolu mutfağını yaşatacak bir formatla tekrar bir organize edelim, düzenleyelim' dedik. Şu an Türkiye'de 7 tane bu anlamda gastronomi lisesi organize ediyoruz. Burada yabancı dilden tutun anne reçetelerine kadar her şey programın içerisinde olacak.

Bu okulların, gastronomi okullarımızın sadece yemek yapan ya da insanlara hizmet eden bir mekanizma olmaması gerekiyor. Aynı zamanda kültürümüzü bilen, kültürümüzün içinden çıkan yemek kültürünü bilen, öğreten, gelecek kuşaklara aksettiren, servis eden ve aynı zamanda da kullandığı ürünlerin - bunu çok önemsiyorum - hem kullanımını hem de yetiştirilmesi konusunda hassasiyet sahibi bireyler yetiştirmek istiyoruz gastronomi liselerimizde. Kabaca şöyle bakıyoruz; aslında gastronomi dediğimiz şey birbirini tamamlayan bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinden bir parçayı çıkardığınızda, herhangi bir parçayı eksik bıraktığınızda çok farklı noktalara varmış oluruz. O yüzden yeni dönemde gastronomiyle ilgili adımlarımızı da bu şekilde atacağız.