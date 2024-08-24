https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/milli-egitim-bakani-tekin-michelin-yildizi-yerine-mengen-akreditasyonu-gibi-bir-sey-olusturalim-1087222241.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım
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Milli Eğitim Bakanı Tekin Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katılarak burada yaptığı... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T16:37+0300
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2024-08-24T16:37+0300
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz" dedi.Yürüyüşün ardından konuşan Tekin, bu coğrafyanın en temel referans değerlerinden birisinin yardımlaşma olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yemek desteği veren Türkiye Aşçılar Federasyonu'na teşekkür etti.'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalımTekin, Mengen'in gastronomi alanında ekol haline dönüştürülebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Bolu'da planlanan eğitim yatırımlarına değinen Tekin, 2024 ve 2025 yatırım programındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçecek'Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçeceğini söyledi."Yapmak istediğimiz şey şu: Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bu minvalden baktığımızda yemek kültürümüzden tutun oturma kültürümüze, birbirimizi saygı ve sevgi içerisinde dinleme kültürümüze kadar her şey, yeni müfredatımızın içerisinde gelecek kuşaklarımıza aktarılacak birer değer" diyen Tekin, gastronomi üzerine ortaöğretim ile yükseköğretimde hem ön lisans hem de lisans düzeyinde programların yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.Tekin, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-yumakli-eski-turkiyede-cocugunun-okudugu-okulun-bahcesine-basortulu-anneler-giremiyordu-1087221548.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, bolu, gastronomi
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), yusuf tekin, bolu, gastronomi
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım
Milli Eğitim Bakanı Tekin Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 37. Mengen Uluslararası Aşçılık, Turizm ve Gastronomi Festivali'ne katılarak burada yaptığı konuşmasında, Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturulması teklifinde bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin, "Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz" dedi.
Yürüyüşün ardından konuşan Tekin, bu coğrafyanın en temel referans değerlerinden birisinin yardımlaşma olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yemek desteği veren Türkiye Aşçılar Federasyonu'na teşekkür etti.
'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım
Tekin, Mengen'in gastronomi alanında ekol haline dönüştürülebileceğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
Bundan sonra en azından Anadolu yemekleri, Anadolu geleneği, Anadolu kültürünü akredite eden 'Michelin Yıldızı' yerine 'Mengen Akreditasyonu' gibi bir şey oluşturalım hep beraber. Bundan sonra Anadolu'nun neresine gidersek gidelim, yerel yemekler, yerel kültür, Anadolu yemekleri, anne reçeteleri sunan restoranların hepsinde Mengen Akreditasyonu arayalım. Bu kadar kişi Kültür Bakanlığına bu konuda talepte bulunursa inanıyorum ki en azından bir mesafe katederiz. Hem de Mengen'e bu vesileyle bir değer daha kazandırmış oluruz.
Bolu'da planlanan eğitim yatırımlarına değinen Tekin, 2024 ve 2025 yatırım programındaki çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçecek'
Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim öğretim yılından itibaren hayata geçeceğini söyledi.
"Yapmak istediğimiz şey şu: Anadolu'da bizi bir arada tutan, etnisite, din, dil, kültür, siyasi görüş, hiçbir ayrım gözetmeksizin bizi bir masanın etrafına toplayan, bizi bir arada tutan referans değerlerimizin, bizi millet olarak bir arada tutan değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasını istiyoruz. Bu minvalden baktığımızda yemek kültürümüzden tutun oturma kültürümüze, birbirimizi saygı ve sevgi içerisinde dinleme kültürümüze kadar her şey, yeni müfredatımızın içerisinde gelecek kuşaklarımıza aktarılacak birer değer" diyen Tekin, gastronomi üzerine ortaöğretim ile yükseköğretimde hem ön lisans hem de lisans düzeyinde programların yaygınlaşmaya başladığını vurguladı.
Tekin, sözlerini şu cümlelerle tamamladı:
Bazı hususlarını eksik gördüğüm için müdahale etme gereği hissettik. Türkiye'nin tanınmış şeflerini de davet ederek, 'Gastronomi liselerimizi bir formatla Anadolu kültürünü, Anadolu mutfağını yaşatacak bir formatla tekrar bir organize edelim, düzenleyelim' dedik. Şu an Türkiye'de 7 tane bu anlamda gastronomi lisesi organize ediyoruz. Burada yabancı dilden tutun anne reçetelerine kadar her şey programın içerisinde olacak.
Bu okulların, gastronomi okullarımızın sadece yemek yapan ya da insanlara hizmet eden bir mekanizma olmaması gerekiyor. Aynı zamanda kültürümüzü bilen, kültürümüzün içinden çıkan yemek kültürünü bilen, öğreten, gelecek kuşaklara aksettiren, servis eden ve aynı zamanda da kullandığı ürünlerin - bunu çok önemsiyorum - hem kullanımını hem de yetiştirilmesi konusunda hassasiyet sahibi bireyler yetiştirmek istiyoruz gastronomi liselerimizde. Kabaca şöyle bakıyoruz; aslında gastronomi dediğimiz şey birbirini tamamlayan bir ekosistem. Bu ekosistemin içerisinden bir parçayı çıkardığınızda, herhangi bir parçayı eksik bıraktığınızda çok farklı noktalara varmış oluruz. O yüzden yeni dönemde gastronomiyle ilgili adımlarımızı da bu şekilde atacağız.