https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/uzaydan-goruntulendi-19-bin-600-futbol-sahasi-buyuklugunde-ormanlik-alan-yandi-1087185866.html

Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı

Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı

Sputnik Türkiye

İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının verdiği zarar uzaydan görüntülendi. Yangınlarda 19 bin 600 futbol sahası... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T14:31+0300

2024-08-23T14:31+0300

2024-08-23T14:31+0300

türkiye

türkiye

orman yangını

istanbul teknik üniversitesi (itü)

uydu görüntüsü

sentinel -2 uydusu

yangın

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Orkan Özcan koordinesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay tarafından, bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlatıldı.Sentinel-2 uydusu aracılığıyla görüntülendiOrman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde 'Sentinel-2' uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi.Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi.Çalışmalarda, orman yangınlarının kuzeyden başlayarak güneye doğru yayıldığı tespit edildi.Yangınlardan 13 bin hektarın üzerinde alan etkilendiUydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanların boyutunu hesapladıklarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Akay şu bilgileri paylaştı: "Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/afad-acikladi-orman-yanginlarinda-konut-ve-is-yeri-zarar-gorenlere-nakdi-yardim-yapilacak-1087173432.html

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türkiye, orman yangını, istanbul teknik üniversitesi (itü), uydu görüntüsü, sentinel -2 uydusu , yangın