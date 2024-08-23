https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/uzaydan-goruntulendi-19-bin-600-futbol-sahasi-buyuklugunde-ormanlik-alan-yandi-1087185866.html
Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı
Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı
Sputnik Türkiye
İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının verdiği zarar uzaydan görüntülendi. Yangınlarda 19 bin 600 futbol sahası... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T14:31+0300
2024-08-23T14:31+0300
2024-08-23T14:31+0300
türkiye
türkiye
orman yangını
istanbul teknik üniversitesi (itü)
uydu görüntüsü
sentinel -2 uydusu
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087022903_0:14:491:290_1920x0_80_0_0_dd52a16749a3d6ee445d2d883038c29a.jpg
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Orkan Özcan koordinesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay tarafından, bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlatıldı.Sentinel-2 uydusu aracılığıyla görüntülendiOrman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde 'Sentinel-2' uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi.Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi.Çalışmalarda, orman yangınlarının kuzeyden başlayarak güneye doğru yayıldığı tespit edildi.Yangınlardan 13 bin hektarın üzerinde alan etkilendiUydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanların boyutunu hesapladıklarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Akay şu bilgileri paylaştı: "Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/afad-acikladi-orman-yanginlarinda-konut-ve-is-yeri-zarar-gorenlere-nakdi-yardim-yapilacak-1087173432.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/13/1087022903_44:0:448:303_1920x0_80_0_0_2b6785f07610102c394a7aaa10b2bb05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, orman yangını, istanbul teknik üniversitesi (itü), uydu görüntüsü, sentinel -2 uydusu , yangın
türkiye, orman yangını, istanbul teknik üniversitesi (itü), uydu görüntüsü, sentinel -2 uydusu , yangın
Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı
İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının verdiği zarar uzaydan görüntülendi. Yangınlarda 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan zarar gördü.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Orkan Özcan koordinesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay tarafından, bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlatıldı.
Sentinel-2 uydusu aracılığıyla görüntülendi
Orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde 'Sentinel-2' uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.
Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi.
Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi.
Çalışmalarda, orman yangınlarının kuzeyden başlayarak güneye doğru yayıldığı tespit edildi.
Yangınlardan 13 bin hektarın üzerinde alan etkilendi
Uydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanların boyutunu hesapladıklarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Akay şu bilgileri paylaştı:
"Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."