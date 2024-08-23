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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/uzaydan-goruntulendi-19-bin-600-futbol-sahasi-buyuklugunde-ormanlik-alan-yandi-1087185866.html
Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı
Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı
Sputnik Türkiye
İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının verdiği zarar uzaydan görüntülendi. Yangınlarda 19 bin 600 futbol sahası... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T14:31+0300
2024-08-23T14:31+0300
türkiye
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orman yangını
istanbul teknik üniversitesi (itü)
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Orkan Özcan koordinesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay tarafından, bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlatıldı.Sentinel-2 uydusu aracılığıyla görüntülendiOrman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde 'Sentinel-2' uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi.Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi.Çalışmalarda, orman yangınlarının kuzeyden başlayarak güneye doğru yayıldığı tespit edildi.Yangınlardan 13 bin hektarın üzerinde alan etkilendiUydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanların boyutunu hesapladıklarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Akay şu bilgileri paylaştı: "Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/afad-acikladi-orman-yanginlarinda-konut-ve-is-yeri-zarar-gorenlere-nakdi-yardim-yapilacak-1087173432.html
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türkiye, orman yangını, istanbul teknik üniversitesi (itü), uydu görüntüsü, sentinel -2 uydusu , yangın
türkiye, orman yangını, istanbul teknik üniversitesi (itü), uydu görüntüsü, sentinel -2 uydusu , yangın

Uzaydan görüntülendi: 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı

14:31 23.08.2024
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© AA
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İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarının verdiği zarar uzaydan görüntülendi. Yangınlarda 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki ormanlık alan zarar gördü.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Doç. Dr. Orkan Özcan koordinesinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Semih Sami Akay tarafından, bölgelerdeki orman yangınlarının ardından doğadaki tahribatı tespit etmek için çalışma başlatıldı.
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW247808Ev
Ev - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
Ev
© HAKAN GÖZALAN - MUSTAFA İÇ-AW247808

Sentinel-2 uydusu aracılığıyla görüntülendi

Orman yangınlarının doğaya verdiği zarar, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Earth3bee - 3 Boyutlu Yer Modelleme Laboratuvarı bünyesinde 'Sentinel-2' uydusu aracılığıyla uzaydan görüntülendi.
Görüntülerde, yangınların en çok İzmir'in Karşıyaka ve Bolu'nun Göynük ilçelerini etkilediği belirlendi.
Yangınlar, İzmir Karşıyaka'da 3 bin 298, Bolu Göynük'te 3 bin 238, Çanakkale Gelibolu Yarımadası'nda 1471, Manisa Karayakup Bölgesi'nde 2 bin 437, Aydın Bozdoğan'da 2 bin 304, Didim'de 329 ve Muğla Yatağan'da 272 hektar alana zarar verdi.
Çalışmalarda, orman yangınlarının kuzeyden başlayarak güneye doğru yayıldığı tespit edildi.
© CENK ÖZEN - SERGEN YILDA-AW236641İzmir yangın
İzmir yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
İzmir yangın
© CENK ÖZEN - SERGEN YILDA-AW236641

Yangınlardan 13 bin hektarın üzerinde alan etkilendi

Uydu görüntüleriyle yangından etkilenen alanların boyutunu hesapladıklarını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Akay şu bilgileri paylaştı:
"Çalışmalarda İzmir, Çanakkale, Aydın, Manisa, Bolu ve Muğla'da meydana gelen yangınları inceledik. Yangınların yanma şiddetlerini ve etkilenen alanların boyutunu hesapladık. Yangınlardan en çok etkilenen yerler Göynük ve Karşıyaka, en az etkilen yer ise Yatağan ilçesi oldu. Geçtiğimiz hafta orman yangınlarında ülkemizde yaklaşık 14 bin hektarlık alanın, yani yaklaşık 19 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki alanın etkilendiğini belirledik."
İzmir Yamanlar yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
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