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AFAD açıkladı: Orman yangınlarında konut ve iş yeri zarar görenlere nakdi yardım yapılacak
AFAD açıkladı: Orman yangınlarında konut ve iş yeri zarar görenlere nakdi yardım yapılacak
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Aydın'da orman yangınları nedeniyle 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edilen yerlerde konut ve iş... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T10:59+0300
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük ve Çankırı'da 14-20 Ağustos tarihleri arasında orman yangınları çıktığı hatırlatıldı.Açıklamada, yangınların yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 5 bin 381 vatandaşın, tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildikleri belirtildi.Genel hayata etkili afet bölgesi vurgusu yapıldıTedbir amaçlı tahliye edilen bölgelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesine bağlı Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri, Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi, Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nin, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiği bildirildi.Nakdi yardım yapılacakİzmir ve Aydın'ın yangından etkilenen mahallelerinde 'hak sahibi' çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda nakdi yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanındayız."
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orman yangını, afad, nakdi ücret desteği, zarar, izmir, manisa, muğla
orman yangını, afad, nakdi ücret desteği, zarar, izmir, manisa, muğla

AFAD açıkladı: Orman yangınlarında konut ve iş yeri zarar görenlere nakdi yardım yapılacak

10:59 23.08.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslanİzmir Yamanlar yangın
İzmir Yamanlar yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2024
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir ve Aydın'da orman yangınları nedeniyle 'genel hayata etkili afet bölgesi' ilan edilen yerlerde konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlara nakdi yardım yapılacağını açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Bolu, Uşak, Karabük ve Çankırı'da 14-20 Ağustos tarihleri arasında orman yangınları çıktığı hatırlatıldı.
Açıklamada, yangınların yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 5 bin 381 vatandaşın, tedbir amacıyla güvenli alanlara tahliye edildikleri belirtildi.

Genel hayata etkili afet bölgesi vurgusu yapıldı

Tedbir amaçlı tahliye edilen bölgelere ilişkin bilgi verilen açıklamada, İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi, Bayraklı ilçesine bağlı Doğançay, Körfez ve Onur mahalleleri, Karşıyaka ilçesine bağlı Latife Hanım ve Sancaklı mahalleleri, Tire ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi, Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Hışımlar ve Örmepınar mahalleleri ile Didim ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'nin, genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Nakdi yardım yapılacak

İzmir ve Aydın'ın yangından etkilenen mahallelerinde 'hak sahibi' çalışmalarına başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Konut ve işyerleri yangından etkilenen vatandaşlarımızın AFAD İl Müdürlüklerimize başvurmaları gerekmektedir. Meydana gelen orman yangınları sebebi ile konut ve iş yerleri zarar gören vatandaşlarımıza zarar tespit çalışmaları sonucunda nakdi yardım yapılacaktır. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanındayız."
İzmir'de yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2024
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