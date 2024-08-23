https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ukraynada-olen-kolombiyali-militanin-esi-ukrayna-cok-nankor-bir-ulke-dava-acacagiz-1087171067.html
Ukrayna’da ölen Kolombiyalı militanın eşi: Ukrayna çok nankör bir ülke, dava açacağız
Ukrayna’da ölen Kolombiyalı militanın eşi: Ukrayna çok nankör bir ülke, dava açacağız
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da ölen Kolombiyalı paralı asker William Gamboa’nın eşi Olga Tovar, Ukrayna’nın onun için savaşırken ölenlerin ailelerine en ufak bir acıma duygusu... 23.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-23T09:36+0300
2024-08-23T09:36+0300
2024-08-23T09:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
kolombiya
paralı asker
yabancı militan
ölüm
cenaze
kiev
dava
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_0:36:807:489_1920x0_80_0_0_715aa5caa39c9356587c674100313e04.png
Sputnik’e konuşan Tovar, kocasının parasızlıktan Ukrayna'ya gittiğini belirterek, “Ordudan ayrılalı çok olmamıştı, emekli maaşı yüksek değildi, ayrıca kredisi vardı. Ukrayna’da olan bir arkadaşı onunla temasa geçmiş ve oraya gitmenin kolay olduğunu, gitmek için çok fazla paraya ihtiyaç olmadığını ve ordudaki ücretin iyi olduğunu söylemiş. Heyecanlandı ve ‘Peki, gidip birkaç ay çalışayım’ dedi” ifadesini kullandı.Gamboa, 12 Temmuz 2023’te Ukrayna’ya gitti ve Ukrayna ordusu saflarında paralı asker olarak Donetsk istikametinde savaştı. Tovar, kocasının öldüğünü 19 Şubat’ta silah arkadaşlarından duyduğunu belirterek şunu anlattı:Ukraynalı yetkililerden kocasının öldüğüne ve cenazeyi nasıl alabileceğine dair hiçbir bilgi almadığını kaydeden kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’da yakınlarını kaybeden diğer ailelerle birlikte Kolombiyalı yetkililere başvurduklarını söyleyen Tovar, kendilerinden genetik materyal göndermeleri istendiğini, ailelerin bunu üç ay önce yaptığını ama hiçbir yanıt alamadığını belirterek, “Kolombiya büyükelçiliğinin konuyla ilgili bilgisi yok” diye kaydetti.Kiev’e karşı dava açabilirlerKocasının cenazesinin nerde olduğunu bilmediğini kaydeden Kolombiyalı kadın, “Silah arkadaşları onu savaş alanından tahliye ederek hastaneye götürdü. Ukrayna’da iletişim kurmayı başardığımız birliğin komutanları, cenazelerin artık oradan götürüldüğünü söyledi. Kiev'deki cenaze şirketleri ve yetkili kuruluşlar da bilgi sahibi değil” ifadesini kullandı.Ukraynalı yetkililerin ailelere, yakınlarını bulmaları için hiçbir destek ve bilgi sağlamadığını dile getiren Tovar, aynı durumda üç ailenin daha olduğunu ve yakınlarının Gamboa ile birlikte öldüğünü belirterek, “Doğrusunu söylemek gerekirse, Ukrayna'ya dava açmak için kiminle irtibata geçebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240822/suca-sakini-ukraynali-asker-esimi-kursuna-dizerek-oldurdu-1087150470.html
ukrayna
kolombiya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083577532_53:0:753:525_1920x0_80_0_0_843e256f8dd4308e6db483c6a1025d33.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, kolombiya, paralı asker, yabancı militan, ölüm, cenaze, kiev, dava
ukrayna, ukrayna ordusu, kolombiya, paralı asker, yabancı militan, ölüm, cenaze, kiev, dava
Ukrayna’da ölen Kolombiyalı militanın eşi: Ukrayna çok nankör bir ülke, dava açacağız
09:36 23.08.2024 (güncellendi: 09:39 23.08.2024)
Ukrayna’da ölen Kolombiyalı paralı asker William Gamboa’nın eşi Olga Tovar, Ukrayna’nın onun için savaşırken ölenlerin ailelerine en ufak bir acıma duygusu olmadığı için çok nankör bir ülke olduğunu belirterek, “Cenazeleri alamıyoruz, dava açmak istiyoruz” dedi.
Sputnik’e konuşan Tovar, kocasının parasızlıktan Ukrayna'ya gittiğini belirterek, “Ordudan ayrılalı çok olmamıştı, emekli maaşı yüksek değildi, ayrıca kredisi vardı. Ukrayna’da olan bir arkadaşı onunla temasa geçmiş ve oraya gitmenin kolay olduğunu, gitmek için çok fazla paraya ihtiyaç olmadığını ve ordudaki ücretin iyi olduğunu söylemiş. Heyecanlandı ve ‘Peki, gidip birkaç ay çalışayım’ dedi” ifadesini kullandı.
Gamboa, 12 Temmuz 2023’te Ukrayna’ya gitti ve Ukrayna ordusu saflarında paralı asker olarak Donetsk istikametinde savaştı. Tovar, kocasının öldüğünü 19 Şubat’ta silah arkadaşlarından duyduğunu belirterek şunu anlattı:
Silah arkadaşlarından birisinin eşi beni aradı ve ağlayarak bana silah arkadaşının telefon numarasını verdi. Ben de onunla iletişime geçtim. Onlar da bana ölüm haberini verdiler.
Ukraynalı yetkililerden kocasının öldüğüne ve cenazeyi nasıl alabileceğine dair hiçbir bilgi almadığını kaydeden kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:
Oradan bize hiçbir şey söylemiyorlar. Yetkililerden kimse bizimle resmi olarak iletişime geçmedi. Aldığımız tüm bilgi silah arkadaşlarından geldi. Ordudan, Savunma Bakanlığı'ndan akrabalarımızın ölümü ve bundan sonra ne yapmamız gerektiği konusunda bizi bilgilendirmek için hiçbir telefon almadık. Kesinlikle hiçbir şey. Ne yapmamız gerektiğini bilmemiz için hiçbir tavsiye veya bilgi almadık. Bence Ukrayna çok nankör bir ülke, çünkü orada sevdiklerini kaybeden ailelere en ufak bir acıma duyguları yok.
Ukrayna’da yakınlarını kaybeden diğer ailelerle birlikte Kolombiyalı yetkililere başvurduklarını söyleyen Tovar, kendilerinden genetik materyal göndermeleri istendiğini, ailelerin bunu üç ay önce yaptığını ama hiçbir yanıt alamadığını belirterek, “Kolombiya büyükelçiliğinin konuyla ilgili bilgisi yok” diye kaydetti.
Kiev’e karşı dava açabilirler
Kocasının cenazesinin nerde olduğunu bilmediğini kaydeden Kolombiyalı kadın, “Silah arkadaşları onu savaş alanından tahliye ederek hastaneye götürdü. Ukrayna’da iletişim kurmayı başardığımız birliğin komutanları, cenazelerin artık oradan götürüldüğünü söyledi. Kiev'deki cenaze şirketleri ve yetkili kuruluşlar da bilgi sahibi değil” ifadesini kullandı.
Ukraynalı yetkililerin ailelere, yakınlarını bulmaları için hiçbir destek ve bilgi sağlamadığını dile getiren Tovar, aynı durumda üç ailenin daha olduğunu ve yakınlarının Gamboa ile birlikte öldüğünü belirterek, “Doğrusunu söylemek gerekirse, Ukrayna'ya dava açmak için kiminle irtibata geçebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz” diye ekledi.