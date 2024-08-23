https://anlatilaninotesi.com.tr/20240823/ukraynada-olen-kolombiyali-militanin-esi-ukrayna-cok-nankor-bir-ulke-dava-acacagiz-1087171067.html

Ukrayna’da ölen Kolombiyalı militanın eşi: Ukrayna çok nankör bir ülke, dava açacağız

Ukrayna’da ölen Kolombiyalı militanın eşi: Ukrayna çok nankör bir ülke, dava açacağız

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da ölen Kolombiyalı paralı asker William Gamboa’nın eşi Olga Tovar, Ukrayna’nın onun için savaşırken ölenlerin ailelerine en ufak bir acıma duygusu... 23.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-23T09:36+0300

2024-08-23T09:36+0300

2024-08-23T09:39+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

kolombiya

paralı asker

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cenaze

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dava

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Sputnik’e konuşan Tovar, kocasının parasızlıktan Ukrayna'ya gittiğini belirterek, “Ordudan ayrılalı çok olmamıştı, emekli maaşı yüksek değildi, ayrıca kredisi vardı. Ukrayna’da olan bir arkadaşı onunla temasa geçmiş ve oraya gitmenin kolay olduğunu, gitmek için çok fazla paraya ihtiyaç olmadığını ve ordudaki ücretin iyi olduğunu söylemiş. Heyecanlandı ve ‘Peki, gidip birkaç ay çalışayım’ dedi” ifadesini kullandı.Gamboa, 12 Temmuz 2023’te Ukrayna’ya gitti ve Ukrayna ordusu saflarında paralı asker olarak Donetsk istikametinde savaştı. Tovar, kocasının öldüğünü 19 Şubat’ta silah arkadaşlarından duyduğunu belirterek şunu anlattı:Ukraynalı yetkililerden kocasının öldüğüne ve cenazeyi nasıl alabileceğine dair hiçbir bilgi almadığını kaydeden kadın, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’da yakınlarını kaybeden diğer ailelerle birlikte Kolombiyalı yetkililere başvurduklarını söyleyen Tovar, kendilerinden genetik materyal göndermeleri istendiğini, ailelerin bunu üç ay önce yaptığını ama hiçbir yanıt alamadığını belirterek, “Kolombiya büyükelçiliğinin konuyla ilgili bilgisi yok” diye kaydetti.Kiev’e karşı dava açabilirlerKocasının cenazesinin nerde olduğunu bilmediğini kaydeden Kolombiyalı kadın, “Silah arkadaşları onu savaş alanından tahliye ederek hastaneye götürdü. Ukrayna’da iletişim kurmayı başardığımız birliğin komutanları, cenazelerin artık oradan götürüldüğünü söyledi. Kiev'deki cenaze şirketleri ve yetkili kuruluşlar da bilgi sahibi değil” ifadesini kullandı.Ukraynalı yetkililerin ailelere, yakınlarını bulmaları için hiçbir destek ve bilgi sağlamadığını dile getiren Tovar, aynı durumda üç ailenin daha olduğunu ve yakınlarının Gamboa ile birlikte öldüğünü belirterek, “Doğrusunu söylemek gerekirse, Ukrayna'ya dava açmak için kiminle irtibata geçebileceğimizi bulmaya çalışıyoruz” diye ekledi.

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ukrayna, ukrayna ordusu, kolombiya, paralı asker, yabancı militan, ölüm, cenaze, kiev, dava